Polskie wiosła na fali. Nasi medaliści wrócili z mistrzostw świata w Szanghaju

To kolejny sukces biało-czerwonych na arenie międzynarodowej, potwierdzający wysoką formę naszych osad i przynależność do światowej czołówki. Bezpośrednio po przylocie do Warszawy medaliści spotkali się z kibicami i dziennikarzami. W uroczystym powitaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz rodziny i przyjaciele zawodników.

– Serdecznie gratuluję naszym medalistom i całej kadrze, która z dumą reprezentowała Polskę na tak wymagającej imprezie. Te sukcesy pokazują, że polskie wioślarstwo ma stabilne fundamenty i wciąż się rozwija. Z niecierpliwością czekamy na kolejne starty, a w perspektywie trzyletniego cyklu przygotowań do Los Angeles 2028 wierzymy, że stać nas na jeszcze więcej – powiedział Adam Korol, prezes PZTW.

Czwórka podwójna w nowym składzie

Zawodnicy nie kryli radości z osiągniętych wyników i podkreślali, że sukces był owocem długiej pracy i wspólnej determinacji.

– To były bardzo trudne regaty, ale pokazaliśmy, że potrafimy walczyć do końca. Brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nauczył nas, jak radzić sobie z presją i dodał nam pewności siebie. Ta pewność bardzo nam pomogła – mogliśmy się skupić wyłącznie na tym, żeby jak najlepiej się przygotować i popłynąć – powiedział złoty medalista Mateusz Biskup.