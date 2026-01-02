Reklama

Mistrzostwa świata w darcie. Luke Littler bezlitosny, półfinał nie dla Krzysztofa Ratajskiego

Krzysztof Ratajski mógł zrobić sobie wymarzony prezent na 49. urodziny. Mógł, ale jego rywal wybił mu to z głowy. Luke Littler szybko awansował do półfinału mistrzostw świata w darcie, rozbijając Polaka aż 5:0.

Publikacja: 02.01.2026 05:01

Krzysztof Ratajski (po prawej) żegna się z mistrzostwami świata w darcie w ćwierćfinale

Foto: Reuters/Andrew Boyers

Maciej Mikołajczyk

Przełom grudnia i stycznia to czas, w którym londyński Alexandra Palace zostaje opanowany przez entuzjastów lotek. Co roku w tym świątecznym okresie rozgrywane są tam mistrzostwa świata federacji PDC.

Na starcie 33. edycji tej imprezy stanęło trzech Polaków – Krzysztof Kciuk, Sebastian Białecki i właśnie wspomniany Ratajski. Pierwsi dwaj odpadli już w pierwszej rundzie, ale ostatni z wymienionych doszedł do ćwierćfinału.

Mistrzostwa świata w darcie: Kim jest Luke Littler?

„The Polish Eagle”, gdyż taki nosi przydomek, najpierw łatwo rozprawił się z Filipińczykiem Alexisem Toylo i Anglikiem Ryanem Joycem, by w kolejnej fazie zawodów wyeliminować po niesamowitym thrillerze Holendra Wesleya Plaisiera. W miniony wtorek Ratajski poszedł za ciosem i dzięki wygranej z Anglikiem Lukiem Woodhousem po raz drugi w karierze zameldował się w najlepszej ósemce globu.

W ćwierćfinale czekał na niego nie byle kto, bo absolutny dominator Luke Littler. I choć Ratajski w starciu z „jedynką” przez bukmacherów i ekspertów był skazywany na pożarcie, polscy kibice wierzyli, że w Nowy Rok w stolicy Anglii może dojść do niespodzianki sporego kalibru. Tak się jednak nie stało, ponieważ obrońca tytułu był od Polaka zdecydowanie lepszy.

Dart jest jednym z angielskich sportów narodowych
Inne sporty
Luke Littler wicemistrzem świata w darcie. 16-latek zarobił 200 tys. funtów
18-letni faworyt spotkanie z Ratajskim rozpoczął nerwowo, co skrzętnie wykorzystał nasz rodak, zdobywając premierowego lega. Anglik zaczął się jednak rozkręcać i w imponującym stylu zamknął pierwszego seta tak zwanym „big fishem”. Druga i trzecia partia to prawdziwa demonstracja siły nastolatka z Warrington i sporo pomyłek Ratajskiego na podwójnych punktach.

Mistrzostwa świata w darcie. Ile zarobił Krzysztof Ratajski?

„Polski Orzeł” nie zamierzał jednak się poddawać i w czwartej odsłonie meczu stoczył z Littlerem zaciętą batalię, którą niestety znów przegrał po swoich kosztownych błędach. Mistrz świata z 2025 r. już w piątym secie dopełnił formalności, pewnie awansując do półfinału tych rozgrywek, gdzie czeka na niego rodak Ryan Searle.

Z kolei Ratajski powtórzył swój wyczyn z 2021 r. Wówczas też dotarł do 1/4 finału, w którym przegrał ze Stephenem Buntingiem. Polski darter za dojście do ćwierćfinału mistrzostw świata zainkasował 100 tys. funtów.

Warto podkreślić, że dart cieszy się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. W dniach 20-22 lutego do Polski przyjedzie plejada gwiazd tej dyscypliny sportu. W tym terminie w krakowskim EXPO ma odbyć się Superbet Poland Darts Open, a więc turniej rankingowy rozgrywany w ramach prestiżowego European Tour.

Źródło: rp.pl

Krzysztof Ratajski Mistrzostwa Świata w Darts
