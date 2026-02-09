Reklama

Super Bowl: Tryumf Seattle Seahawks

Seattle Seahawks wygrali Super Bowl, finał ligi NFL. W pokonanym polu pozostawili New England Patriots, zespół, który miał szansę wygrać Super Bowl siódmy raz, co nie udało się jak dotąd żadnej drużynie.

Publikacja: 09.02.2026 05:03

W tegorocznym finale Super Bowl mierzyli się ze sobą Seattle Sehawks i New England Patriots

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Dla Seattle Seahawks był to drugi tryumf w finale ligi NFL. Poprzednio wygrali Super Bowl w 2014 roku, pokonując Denver Broncos 43-8. W tegorocznym finale tryumfowali, wygrywając z New England Patriots 29-13. 

Drużyna z Seattle zrewanżowała się rywalom za porażkę w Super Bowl sprzed 11 lat – w 2015 New England Patriots wygrali z Seahawks 28-24. 

Super Bowl 2026: Zdecydowała gra w defensywie

W niedzielnym finale Seahawks dali popis gry obronnej – tegoroczny Super Bowl był zresztą starciem dwóch najmocniejszych defensyw w NFL (w regularnym sezonie Seahawks tracili średnio w spotkaniu jedynie 17,2 punktu – najmniej spośród wszystkich drużyn w rozgrywkach). To był wielki wieczór dla Brytyjczyka Adena Durde'a, koordynatora gry defensywnej drużyny z Seattle, który został pierwszym zagranicznym trenerem mogącym się pochwalić wygraniem najważniejszego finału w amerykańskim sporcie. To właśnie Durde przyczynił się do stworzenia najszczelniejszej defensywy w NFL, którą określa się mianem „Mrocznej strony” (ang. Dark Side). 

Wieczoru nie będzie mógł natomiast uznać za udany rozgrywający Patriots Drake Maye, który był bliski zdobycia nagrody MVP sezonu. W finale został jednak całkowicie zneutralizowany przez graczy Seahawks, którzy sześciokrotnie zdołali go powalić (sack) oraz wymusili na nim trzy straty piłki. 

W historii NFL zapisał się w niedzielnym spotkaniu kopacz drużyny z Seattle Jason Myers, który jako pierwszy w finale rozgrywek zaliczył pięć celnych strzałów z pola (field goals, za każdy przyznaje się trzy punkty).

Kenneth Walker z Seattle Seahawks najlepszym zawodnikiem spotkania

Najlepszym zawodnikiem spotkania (MVP) został wybrany Kenneth Walker III z Seattle Seahawks, grający na pozycji biegającego z piłką (running back). Po tryumfie 25-latek podkreślał, że o zwycięstwie zdecydowała jedność panująca w drużynie. – Przez cały sezon mierzyliśmy się z trudnościami, ale trzymaliśmy się razem. Trudności pokazały, kim naprawdę jesteśmy jako drużyna. Panuje między nami prawdziwe braterstwo – mówił po meczu.

– Wielu zawodników przez całą karierę nie zachodzi tak daleko. To błogosławieństwo. Dziękuję trenerowi (Mike'owi) Macdonaldowi i drużynie za trzymanie się razem – dodał. 

Sam Darnold, rozgrywający (quarterback) Seattle Seahawks jako czwarty zawodnik grający na tej pozycji w historii NFL wygrał Super Bowl w swoim pierwszym sezonie spędzonym w drużynie (wcześniej udało się to Tomowi Brady'emu, Trentowi Dilferowi i Matthew Staffordowi). 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Futbol amerykański Super Bowl
