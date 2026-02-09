Dla Seattle Seahawks był to drugi tryumf w finale ligi NFL. Poprzednio wygrali Super Bowl w 2014 roku, pokonując Denver Broncos 43-8. W tegorocznym finale tryumfowali, wygrywając z New England Patriots 29-13.

Drużyna z Seattle zrewanżowała się rywalom za porażkę w Super Bowl sprzed 11 lat – w 2015 New England Patriots wygrali z Seahawks 28-24.

Super Bowl 2026: Zdecydowała gra w defensywie

W niedzielnym finale Seahawks dali popis gry obronnej – tegoroczny Super Bowl był zresztą starciem dwóch najmocniejszych defensyw w NFL (w regularnym sezonie Seahawks tracili średnio w spotkaniu jedynie 17,2 punktu – najmniej spośród wszystkich drużyn w rozgrywkach). To był wielki wieczór dla Brytyjczyka Adena Durde'a, koordynatora gry defensywnej drużyny z Seattle, który został pierwszym zagranicznym trenerem mogącym się pochwalić wygraniem najważniejszego finału w amerykańskim sporcie. To właśnie Durde przyczynił się do stworzenia najszczelniejszej defensywy w NFL, którą określa się mianem „Mrocznej strony” (ang. Dark Side).