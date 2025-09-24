Aleksandra Mirosław znów pobiła rekord świata. Złamanie magicznej granicy coraz bliżej

Aktualizacja: 25.09.2025 04:04 Publikacja: 24.09.2025 16:02
Aleksandra Mirosław
To już jedenasty rekord świata Polki. Poprzedni ustanowiła rok temu podczas olimpijskich zawodów w Paryżu (6,06). Teraz poprawiła go o trzy setne sekundy. Kwestią czasu jest, kiedy zejdzie poniżej sześciu sekund.
W finale mistrzostw świata zmierzyła się z tą samą rywalką co w walce o złoto paryskich igrzysk – Chinką Lijuan Deng. Miała coś do udowodnienia, bo choć w ostatnim czasie zdominowała konkurencję, to na mistrzostwo świata czekała sześć lat. W 2021 i 2023 roku wywalczyła brąz.
– Jestem bardzo zadowolona, bo po triumfie w igrzyskach wygranie mistrzostw świata w kolejnym sezonie to nie lada wyzwanie – podkreśla Mirosław.
Przed rokiem dzięki niej mogliśmy usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego na igrzyskach w Paryżu. Tylko ona z naszej ekipy olimpijskiej stanęła na najwyższym stopniu podium. Kilka miesięcy później wygrała plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski.
– Paryż był dla mnie projektem najbardziej złożonym i wymagającym – mówiła wówczas po odebraniu czempiona. – Byłam jego częścią, bo nie osiągnęłam tego sama. Żaden sportowiec – nawet w sporcie indywidualnym – nie osiąga sukcesów sam. Stał za mną znakomity team, który składa się z samych ekspertów w swoich dziedzinach. I to nie był tylko trener, który odebrał już statuetkę Trenera Roku, ale to jest fantastyczny menedżer, psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk i wielu innych ludzi, których spotkałam na swojej drodze i którzy przyczynili się do zdobycia tego złotego medalu olimpijskiego.
