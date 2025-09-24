Reklama

Aleksandra Mirosław znów pobiła rekord świata. Złamanie magicznej granicy coraz bliżej

Złota medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu Aleksandra Mirosław została mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na czas. W Seulu uzyskała czas 6,03 s.

Publikacja: 24.09.2025 16:02

Foto: PAP/Adam Warżawa

Tomasz Wacławek

To już jedenasty rekord świata Polki. Poprzedni ustanowiła rok temu podczas olimpijskich zawodów w Paryżu (6,06). Teraz poprawiła go o trzy setne sekundy. Kwestią czasu jest, kiedy zejdzie poniżej sześciu sekund.

W finale mistrzostw świata zmierzyła się z tą samą rywalką co w walce o złoto paryskich igrzysk – Chinką Lijuan Deng. Miała coś do udowodnienia, bo choć w ostatnim czasie zdominowała konkurencję, to na mistrzostwo świata czekała sześć lat. W 2021 i 2023 roku wywalczyła brąz.

Aleksandra Mirosław bezkonkurencyjna we wspinaczce na czas

– Jestem bardzo zadowolona, bo po triumfie w igrzyskach wygranie mistrzostw świata w kolejnym sezonie to nie lada wyzwanie – podkreśla Mirosław.

Przed rokiem dzięki niej mogliśmy usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego na igrzyskach w Paryżu. Tylko ona z naszej ekipy olimpijskiej stanęła na najwyższym stopniu podium. Kilka miesięcy później wygrała plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski.

– Paryż był dla mnie projektem najbardziej złożonym i wymagającym – mówiła wówczas po odebraniu czempiona. – Byłam jego częścią, bo nie osiągnęłam tego sama. Żaden sportowiec – nawet w sporcie indywidualnym – nie osiąga sukcesów sam. Stał za mną znakomity team, który składa się z samych ekspertów w swoich dziedzinach. I to nie był tylko trener, który odebrał już statuetkę Trenera Roku, ale to jest fantastyczny menedżer, psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk i wielu innych ludzi, których spotkałam na swojej drodze i którzy przyczynili się do zdobycia tego złotego medalu olimpijskiego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

