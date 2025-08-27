Polski zespół pojedzie w Rajdzie Dakar Classic legendarną ciężarówką

Aktualizacja: 28.08.2025 00:50 Publikacja: 27.08.2025 18:28
Kamena Rally Team ogłosił start w Rajdzie Dakar Classic 2026.
Foto: Kamena Rally Team
Oficjalna premiera pojazdu odbyła się na lotnisku w podpoznańskim Kąkolewie i była spektakularna. Helikopter, formacja Żelaznych i samolot F-16 Tiger Demo Team zapewnili niesamowitą lotniczą oprawę. To było widowisko, które pokazało, że wielkopolski zespół Kamena Rally Team wchodzi w projekt Dakar Classic z wielkim rozmachem i dbałością o każdy szczegół.
– Jesteśmy podekscytowani. Czekaliśmy na ten moment bardzo długo. Teraz wreszcie możemy spełnić jedno z największych naszych marzeń. Sportowo byliśmy gotowi już wcześniej, ale start w Dakarze to bardzo złożony projekt. Dzięki dużej grupie sponsorów i przyjaciół, którzy się w to zaangażowali, możemy się teraz tego podjąć – mówi Tomasz Białkowski, kierowca Kamena Rally Team.
Chociaż Kamena Rally Team to w świecie rajdów cross-country zespół doskonale znany i utytułowany, to pojazd, którym pojedzie w Rajdzie Dakar, jest dużą niespodzianką. Sukcesy – m.in. Puchar Europy European Baja Cup 2025 czy ukończenie jako pierwsza polska załoga rajdu Baja 1000 w Meksyku – duet Białkowski/Baśkiewicz odniósł za sterami pojazdów Can-Am Maverick X3. W Dakarze postawił jednak na DAF BULL.
To unikatowa ciężarówka, której historia sięga lat 80., kiedy to holenderski zespół DAF Truck Team zaskoczył świat innowacyjną konstrukcją 4x4 napędzaną przez dwa potężne silniki. Dziś pojazd ten wraca na trasy, aby przypomnieć o złotej erze Dakaru.
– To rajdowa bestia z dwoma silnikami, które razem generują ogromną moc i zapewniają niezrównane możliwości terenowe. Powstała z myślą o ekstremalnych warunkach pustynnych, a przecież z takimi będziemy się w Dakarze mierzyć. Czujemy dużą ekscytację, bo to dla nas ogromne wyzwanie. Pojazd dużo większy, cięższy, z zupełnie innymi parametrami. Kochamy wyzwania, wspólną pracę, wiemy, że czas przygotowań będzie bardzo wymagający. Nasze bogate rajdowe doświadczenie na pewno będzie bardzo pomocne – zapewnia Baśkiewicz.
DAF BULL dwusilnikowy zapisał się w historii jako symbol odwagi i inżynieryjnej fantazji. Dzięki dwóm jednostkom napędowym kierowcy mieli do dyspozycji moc, o jakiej inne zespoły mogły tylko marzyć. Eksperymentalna konstrukcja wielokrotnie sięgała podium, zawsze budząc ogromne emocje i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych maszyn w dziejach Dakaru. Kamena Rally Team postanowił przywrócić ten mit do życia, tworząc unikalny projekt sportowo-historyczny.
Rajd Dakar Classic 2026 odbędzie się tradycyjnie w styczniu w Arabii Saudyjskiej. To wydarzenie niezwykle prestiżowe. Tak też traktuje go Kamena Rally Team. Zespół zapowiedział uruchomienie telewizyjnego Studia Dakar, które każdego dnia będzie dostarczało najświeższych informacji, relacji zza kulis i materiałów wideo prosto z Arabii Saudyjskiej. To wyjątkowa okazja, by polscy kibice mogli śledzić zmagania na bieżąco, niemal tak, jakby sami byli na trasie.
– Mamy świadomość, jak duże jest zainteresowanie Dakarem, dlatego do realizacji tego projektu chcemy podejść profesjonalnie. Chcemy, aby polscy kibice mogli przeżywać tę przygodę razem z nami, chcemy być dla nich i blisko nich. Mamy plan, jak to zrobić – mówi Baśkiewicz.
Zanim jednak ciężarówka wyruszy na saudyjskie wydmy, zespół pojawi się na Baja Poland. Ten start będzie kluczowym etapem przygotowań – testem możliwości DAF-a BULL, sprawdzianem logistyki i zgrania całej ekipy.
