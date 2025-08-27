Reklama

Polski zespół pojedzie w Rajdzie Dakar Classic legendarną ciężarówką

Kamena Rally Team ogłosił start w Rajdzie Dakar Classic 2026. Zespół w składzie: Tomasz Białkowski (kierowca), Dariusz Baśkiewicz (nawigator) i Adam Grodzki (mechanik) pojedzie rajdową legendą, wyposażoną w dwa silniki ciężarówką DAF BULL.

Publikacja: 27.08.2025 18:28

Kamena Rally Team ogłosił start w Rajdzie Dakar Classic 2026.

Kamena Rally Team ogłosił start w Rajdzie Dakar Classic 2026.

Foto: Kamena Rally Team

Dział Sportowy

Oficjalna premiera pojazdu odbyła się na lotnisku w podpoznańskim Kąkolewie i była spektakularna. Helikopter, formacja Żelaznych i samolot F-16 Tiger Demo Team zapewnili niesamowitą lotniczą oprawę. To było widowisko, które pokazało, że wielkopolski zespół Kamena Rally Team wchodzi w projekt Dakar Classic z wielkim rozmachem i dbałością o każdy szczegół.

– Jesteśmy podekscytowani. Czekaliśmy na ten moment bardzo długo. Teraz wreszcie możemy spełnić jedno z największych naszych marzeń. Sportowo byliśmy gotowi już wcześniej, ale start w Dakarze to bardzo złożony projekt. Dzięki dużej grupie sponsorów i przyjaciół, którzy się w to zaangażowali, możemy się teraz tego podjąć – mówi Tomasz Białkowski, kierowca Kamena Rally Team.

Ciężarówka DAF BULL. Symbol odwagi i inżynieryjnej fantazji

Chociaż Kamena Rally Team to w świecie rajdów cross-country zespół doskonale znany i utytułowany, to pojazd, którym pojedzie w Rajdzie Dakar, jest dużą niespodzianką. Sukcesy – m.in. Puchar Europy European Baja Cup 2025 czy ukończenie jako pierwsza polska załoga rajdu Baja 1000 w Meksyku – duet Białkowski/Baśkiewicz odniósł za sterami pojazdów Can-Am Maverick X3. W Dakarze postawił jednak na DAF BULL.

To unikatowa ciężarówka, której historia sięga lat 80., kiedy to holenderski zespół DAF Truck Team zaskoczył świat innowacyjną konstrukcją 4x4 napędzaną przez dwa potężne silniki. Dziś pojazd ten wraca na trasy, aby przypomnieć o złotej erze Dakaru.

Czytaj więcej

Rafał Sonik: Nowe dyscypliny mają ogromny potencjał. Ludzie nie odkleją się od ekranu
Społeczeństwo
Rafał Sonik: Nowe dyscypliny mają ogromny potencjał. Ludzie nie odkleją się od ekranu
Reklama
Reklama

– To rajdowa bestia z dwoma silnikami, które razem generują ogromną moc i zapewniają niezrównane możliwości terenowe. Powstała z myślą o ekstremalnych warunkach pustynnych, a przecież z takimi będziemy się w Dakarze mierzyć. Czujemy dużą ekscytację, bo to dla nas ogromne wyzwanie. Pojazd dużo większy, cięższy, z zupełnie innymi parametrami. Kochamy wyzwania, wspólną pracę, wiemy, że czas przygotowań będzie bardzo wymagający. Nasze bogate rajdowe doświadczenie na pewno będzie bardzo pomocne – zapewnia Baśkiewicz.

DAF BULL dwusilnikowy zapisał się w historii jako symbol odwagi i inżynieryjnej fantazji. Dzięki dwóm jednostkom napędowym kierowcy mieli do dyspozycji moc, o jakiej inne zespoły mogły tylko marzyć. Eksperymentalna konstrukcja wielokrotnie sięgała podium, zawsze budząc ogromne emocje i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych maszyn w dziejach Dakaru. Kamena Rally Team postanowił przywrócić ten mit do życia, tworząc unikalny projekt sportowo-historyczny.

Kiedy odbędzie się Rajd Dakar Classic 2026?

Rajd Dakar Classic 2026 odbędzie się tradycyjnie w styczniu w Arabii Saudyjskiej. To wydarzenie niezwykle prestiżowe. Tak też traktuje go Kamena Rally Team. Zespół zapowiedział uruchomienie telewizyjnego Studia Dakar, które każdego dnia będzie dostarczało najświeższych informacji, relacji zza kulis i materiałów wideo prosto z Arabii Saudyjskiej. To wyjątkowa okazja, by polscy kibice mogli śledzić zmagania na bieżąco, niemal tak, jakby sami byli na trasie.

Zespół zapowiedział uruchomienie telewizyjnego Studia Dakar, które każdego dnia będzie dostarczało najświeższych informacji, relacji zza kulis i materiałów wideo prosto z Arabii Saudyjskiej

– Mamy świadomość, jak duże jest zainteresowanie Dakarem, dlatego do realizacji tego projektu chcemy podejść profesjonalnie. Chcemy, aby polscy kibice mogli przeżywać tę przygodę razem z nami, chcemy być dla nich i blisko nich. Mamy plan, jak to zrobić – mówi Baśkiewicz.

Zanim jednak ciężarówka wyruszy na saudyjskie wydmy, zespół pojawi się na Baja Poland. Ten start będzie kluczowym etapem przygotowań – testem możliwości DAF-a BULL, sprawdzianem logistyki i zgrania całej ekipy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Rajdy Samochodowe Rajd Dakar

Oficjalna premiera pojazdu odbyła się na lotnisku w podpoznańskim Kąkolewie i była spektakularna. Helikopter, formacja Żelaznych i samolot F-16 Tiger Demo Team zapewnili niesamowitą lotniczą oprawę. To było widowisko, które pokazało, że wielkopolski zespół Kamena Rally Team wchodzi w projekt Dakar Classic z wielkim rozmachem i dbałością o każdy szczegół.

– Jesteśmy podekscytowani. Czekaliśmy na ten moment bardzo długo. Teraz wreszcie możemy spełnić jedno z największych naszych marzeń. Sportowo byliśmy gotowi już wcześniej, ale start w Dakarze to bardzo złożony projekt. Dzięki dużej grupie sponsorów i przyjaciół, którzy się w to zaangażowali, możemy się teraz tego podjąć – mówi Tomasz Białkowski, kierowca Kamena Rally Team.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Wielokrotnie nagradzany w szybownictwie Sebastian Kawa.
Inne sporty
Sebastian Kawa znów triumfuje. Został mistrzem Europy
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Mateusz Malina
Inne sporty
Dwa medale Mateusza Maliny na igrzyskach w Chinach
Formalnie Aliszer Usmanow nie zarządza już Międzynarodową Federacją Szermierki (FIE), ale wciąż ma
Inne sporty
Szermierka i Rosja. Niebezpieczne związki
Rafał Majka decyzję w sprawie sportowej emerytury podjął już w styczniu.
kolarstwo
Rafał Majka kończy karierę. Odejdzie spełniony
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Tadej Pogacar
Inne sporty
Tadej Pogacar. Wygrał Tour de France, myśli już o igrzyskach w Los Angeles i sportowej emeryturze
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie