Sebastian Kawa znów triumfuje. Został mistrzem Europy

Wielokrotnie nagradzany w szybownictwie Sebastian Kawa.
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Reprezentant Aeroklubu Bielsko-Bialskiego tym razem pochwalić się może złotym medalem szybowcowych mistrzostw Europy.
23. Szybowcowe Mistrzostwa Europy FAI odbyły się w mieście Békéscsaba na Węgrzech, położonym w południowo-wschodniej części Wielkiej Niziny Węgierskiej. To jedna z najważniejszych szybowcowych imprez sportowych na świecie. W rywalizacji wzięło udział aż 70 pilotów. Mistrzowie zostali wyłonieni po rozegraniu ośmiu konkurencji. Polskę na Mistrzostwach reprezentowało pięciu pilotów: załoga Sebastian Kawa i Christoph Matkowski (Double Seater), załoga Stanisław Biela i Adam Czeladzki (Double Seater) oraz Tomasz Rubaj (klasa 18m).
Na szybowcowych mistrzostwach Europy triumfował Sebastian Kawa z Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Zwycięstwo to umocniło jego pozycję jako najbardziej utytułowanego pilota w historii światowego szybownictwa.
Choć Polak początkowo wystartować miał na nowym polskim szybowcu Diana 4, niespodziewane jego plany uległy zmianie – maszyna bowiem rozbiła się przed zawodami. Kawa ostatecznie latał w zawodach na dwumiejscowym szybowcu ASH-32, z jego właścicielem Mirosławem Matkowskim.
Eksperci podkreślają, że złoty medal w Bekescsabie jest kolejnym potwierdzeniem dominacji Sebastiana Kawy w światowym szybownictwie.
Mistrzostwo Europy to już kolejny tytuł polskiego zawodnika. W 2023 roku Sebastian Kawa – utytułowany pilot szybowcowy i lekarz ginekolog-położnik – zdobył 18. złoty medal mistrzostw świata w klasie 15-metrowej. W rywalizacji wzięło wówczas udział 80 pilotów z 21 krajów, jak zawsze startowali w trzech klasach: klubowej, standard i 15-metrowej, w której od lat mistrzem nad mistrze jest właśnie Kawa. Polak – wspierany wtedy przez drugiego polskiego pilota Łukasza Grabowskiego – rozpoczął mistrzostwa od 10. miejsca, ale z dnia na dzień awansował w klasyfikacji, by po raz pierwszy objąć prowadzenie po czwartym locie. Na trzy dni wyścigowe stracił pozycję lidera, by ją odzyskać po konkurencji nr 9. Dwa kolejne dni były czasem obrony pierwszego miejsca – umiejętności taktyczne to także bowiem bardzo silna strona polskiego pilota.
W 2024 roku Sebastian Kawa, utytułowany pilot szybowcowy i lekarz ginekolog-położnik, odbył także lot szybowcem nad łańcuchem górskim Karakorum. To zlodowaciałe góry, przez co latanie w okresie letnim jest tam wręcz niemożliwe.
