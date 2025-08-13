Sebastian Kawa znów triumfuje. Został mistrzem Europy

Reprezentant Aeroklubu Bielsko-Bialskiego tym razem pochwalić się może złotym medalem szybowcowych mistrzostw Europy.

Sebastian Kawa wygranym w szybowcowych mistrzostwach Europy

23. Szybowcowe Mistrzostwa Europy FAI odbyły się w mieście Békéscsaba na Węgrzech, położonym w południowo-wschodniej części Wielkiej Niziny Węgierskiej. To jedna z najważniejszych szybowcowych imprez sportowych na świecie. W rywalizacji wzięło udział aż 70 pilotów. Mistrzowie zostali wyłonieni po rozegraniu ośmiu konkurencji. Polskę na Mistrzostwach reprezentowało pięciu pilotów: załoga Sebastian Kawa i Christoph Matkowski (Double Seater), załoga Stanisław Biela i Adam Czeladzki (Double Seater) oraz Tomasz Rubaj (klasa 18m).

Na szybowcowych mistrzostwach Europy triumfował Sebastian Kawa z Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Zwycięstwo to umocniło jego pozycję jako najbardziej utytułowanego pilota w historii światowego szybownictwa.

Choć Polak początkowo wystartować miał na nowym polskim szybowcu Diana 4, niespodziewane jego plany uległy zmianie – maszyna bowiem rozbiła się przed zawodami. Kawa ostatecznie latał w zawodach na dwumiejscowym szybowcu ASH-32, z jego właścicielem Mirosławem Matkowskim.