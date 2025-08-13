Reklama

Sebastian Kawa znów triumfuje. Został mistrzem Europy

Sebastian Kawa – wybitny polski szybownik, legendarna postać tego sportu – zdobył w węgierskiej Bekescsabie kolejny tytuł.

Publikacja: 13.08.2025 18:39

Wielokrotnie nagradzany w szybownictwie Sebastian Kawa.

Wielokrotnie nagradzany w szybownictwie Sebastian Kawa.

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Ada Michalak

Reprezentant Aeroklubu Bielsko-Bialskiego tym razem pochwalić się może złotym medalem szybowcowych mistrzostw Europy. 

Sebastian Kawa wygranym w szybowcowych mistrzostwach Europy 

23. Szybowcowe Mistrzostwa Europy FAI odbyły się w mieście Békéscsaba na Węgrzech, położonym w południowo-wschodniej części Wielkiej Niziny Węgierskiej. To jedna z najważniejszych szybowcowych imprez sportowych na świecie. W rywalizacji wzięło udział aż 70 pilotów. Mistrzowie zostali wyłonieni po rozegraniu ośmiu konkurencji. Polskę na Mistrzostwach reprezentowało pięciu pilotów: załoga Sebastian Kawa i Christoph Matkowski (Double Seater), załoga Stanisław Biela i Adam Czeladzki (Double Seater) oraz Tomasz Rubaj (klasa 18m).

Czytaj więcej

Sebastian Kawa znów został mistrzem świata
szybownictwo
Sebastian Kawa znów został mistrzem świata

Na szybowcowych mistrzostwach Europy triumfował Sebastian Kawa z Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Zwycięstwo to umocniło jego pozycję jako najbardziej utytułowanego pilota w historii światowego szybownictwa.

Choć Polak początkowo wystartować miał na nowym polskim szybowcu Diana 4, niespodziewane jego plany uległy zmianie – maszyna bowiem rozbiła się przed zawodami. Kawa ostatecznie latał w zawodach na dwumiejscowym szybowcu ASH-32, z jego właścicielem Mirosławem Matkowskim. 

Eksperci podkreślają, że złoty medal w Bekescsabie jest kolejnym potwierdzeniem dominacji Sebastiana Kawy w światowym szybownictwie.

Kim jest Sebastian Kawa? Wielkie sukcesy polskiego szybownika

Mistrzostwo Europy to już kolejny tytuł polskiego zawodnika. W 2023 roku Sebastian Kawa – utytułowany pilot szybowcowy i lekarz ginekolog-położnik – zdobył 18. złoty medal mistrzostw świata w klasie 15-metrowej. W rywalizacji wzięło wówczas udział 80 pilotów z 21 krajów, jak zawsze startowali w trzech klasach: klubowej, standard i 15-metrowej, w której od lat mistrzem nad mistrze jest właśnie Kawa. Polak – wspierany wtedy przez drugiego polskiego pilota Łukasza Grabowskiego – rozpoczął mistrzostwa od 10. miejsca, ale z dnia na dzień awansował w klasyfikacji, by po raz pierwszy objąć prowadzenie po czwartym locie. Na trzy dni wyścigowe stracił pozycję lidera, by ją odzyskać po konkurencji nr 9. Dwa kolejne dni były czasem obrony pierwszego miejsca – umiejętności taktyczne to także bowiem bardzo silna strona polskiego pilota. 

Czytaj więcej

Szybowiec Sebastiana Kawy
Inne sporty
Pierwszy w historii lot szybowca nad Karakorum. Triumf Sebastiana Kawy

W 2024 roku Sebastian Kawa, utytułowany pilot szybowcowy i lekarz ginekolog-położnik, odbył także lot szybowcem nad łańcuchem górskim Karakorum. To zlodowaciałe góry, przez co latanie w okresie letnim jest tam wręcz niemożliwe.

Źródło: rp.pl

Mateusz Malina
Inne sporty
Dwa medale Mateusza Maliny na igrzyskach w Chinach
