Rafał Majka kończy karierę. Odejdzie spełniony

– Tak naprawdę mógłbym się ścigać do czterdziestki. Mam do tego zdrowie, szefostwo mnie namawiało, bym został jeszcze przynajmniej na rok. Może nie wygrałem tego etapu, ale wygrałem całe Giro i Tour de France z Tadejem Pogacarem, Vueltę z Alberto Contadorem. Brakuje mi tego etapu w Giro, ale to już jest historia. To niczego by nie zmieniło. Zamiast tego zdobyłem tytuł mistrza Polski, na którym bardzo mi zależało – przekonuje Majka.

Jako mistrz Polski po raz pierwszy pojedzie w Tour de Pologne w specjalnej koszulce z orzełkiem na piersi. Debiutował w nim w 2011 roku. Trzy lata później odniósł tu końcowy triumf. Teraz znów powalczy o zwycięstwo. Będzie liderem ekipy UAE Team Emirates. Wspierać go w tej walce ma m.in. Amerykanin Brandon McNulty.

– Będzie moja rodzina i wielu moich przyjaciół przy trasie, co daje dodatkową motywację. To zaszczyt być kapitanem drużyny podczas TdP. To, co chłopaki pokazali na Tour de France, bardzo mobilizuje i chcemy podtrzymać dobrą passę. Mamy kilku utalentowanych zawodników, którzy mogą wygrać zarówno etap, jak i klasyfikację generalną – mówi Majka.

Po Tour de Pologne ma w planach jeszcze kilka startów. Jego ostatnim wyścigiem będzie prawdopodobnie Il Lombardia.

Z dobrej strony przed polskimi kibicami będzie chciał się zaprezentować również Michał Kwiatkowski. Drugi z naszych najbardziej utytułowanych kolarzy wraca po kontuzji kolana. Ciężko powiedzieć, w jakiej jest formie, ale na pewno nie odpuści i włączy się do walki.