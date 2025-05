Materiał powstał we współpracy z Suzuki

Pogoda robi się coraz lepsza, słońce grzeje coraz mocniej, a dzień staje naprawdę długi. Nic dziwnego, że wielu z nas zaczyna myśleć, jak planować relaks poza domem, na świeżym powietrzu. Niektórzy - i doskonale to rozumiemy - zaczynają od wyciągania z szafy kasku i stroju motocyklowego. Tych serdecznie zapraszamy do Suzuki Moto Szkoły, w której właściciele motocykli marki z Hamamatsu w bezpiecznych warunkach mogą poprawić swoje umiejętności jazdy na jednośladzie i jednocześnie naprawdę dobrze się bawić. Oprócz nich są również wielbiciele jachtów, którzy rozmarzonym wzrokiem spoglądają w stronę wody.

Sezon motorowodny już się rozpoczął

Pogodny dzień. Wiatr we włosach. Dookoła woda po horyzont – pływanie jachtem motorowym lub na żaglach jest z natury relaksujące i dla wielu bardzo atrakcyjne. Warto jednak pamiętać, że legalne prowadzenie motorówki z silnikiem o mocy większej niż 10 koni wymaga odpowiednich uprawnień. Gdzie zdobyć wiedzę, która pomoże w zdobyciu patentu motorowodnego? Na przykład podczas szkoleń Suzuki Marine Academy. To inicjatywa spółki Suzuki Motor Poland, importera samochodów, motocykli oraz silników zaburtowych dedykowana klientom, którzy kupili bądź zamierzają wkrótce nabyć silnik zaburtowy japońskiej marki. Celem jest doszkalanie i podnoszenie bezpieczeństwa nad wodą.

Foto: Suzuki

Dla kogo są przewidziane takie szkolenia? Mogą z nich skorzystać zarówno ci, których wodna przygoda dopiero się rozpoczyna i chcieliby uzyskać potrzebne uprawnienia, jak i bardziej doświadczeni posiadacze patentu, którzy chcą doskonalić umiejętności i rozszerzać własną wiedzę. Uwaga - wcześniejsze nawiązanie do Moto Szkoły nie jest przypadkowe. Cykl szkoleń motorowodnych bazuje bowiem na wieloletnich doświadczeniach szkoleń motocyklowych Suzuki, w ramach których do dziś skutecznie wyszkolono kilka tysięcy osób.

Jak działa Suzuki Marine Academy?

Doświadczeni instruktorzy z ekipy Jakuba Szymańskiego (instruktor sportów motorowodnych oraz żeglarstwa z wieloletnim doświadczeniem, współautor dwóch podręczników napisanych przy współpracy z Suzuki) podczas zajęć nie tylko przekażą niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także nauczą jak kierować jachtem, wydawać odpowiednie komendy oraz egzekwować ich wykonanie we właściwym momencie. Cykl Suzuki Marine Academy realizowany jest na kilku akwenach na terenie całego kraju. Jeden „zjazd” trwa dwa dni i został tak pomyślany, aby każdy chętny został w tak krótkim czasie właściwie przeszkolony i bez stresu mógł przystąpić do egzaminu na patent sternika motorowodnego. Dla tych z doświadczeniem i patentem przewidziano również zajęcia, które na pewno przydadzą się przed egzaminem dopuszczającym do holowania narciarza wodnego oraz innych „obiektów pływających”.

Foto: Suzuki

Oto, czego można nauczyć się podczas szkoleń M1 – czyli tych dla początkujących. Jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną, kursanci poznają podstawy locji, zasady wzywania pomocy, posługiwania się środkami ratunkowymi, postępowania podczas wywrotki jachtu lub jego awarii, postawy meteorologii i jej wpływ na bezpieczeństwo jednostki pływającej, przepisy prawa drogi na śródlądowych i morskich drogach wodnych. Zajęcia praktyczne uczą bezpiecznego poruszania się po jachcie, przeprowadzania manewrów w porcie (różne sposoby cumowania jachtu) i na otwartym akwenie (człowiek za burtą, wyprzedzanie, wymijanie, podejście do boi), wydawania komend, ale też dotyczą podstawowych prac bosmańskich i obsługi silnika.

Szkolenia M2 pozwolą bardziej doświadczonym wodniakom poznać rozszerzoną wiedzę z locji, BHP na jachcie, zasady posługiwania się środkami ratunkowymi na jachtach morskich i śródlądowych, wiedzę teoretyczną dotyczącą niezbędnych kwalifikacji osoby prowadzącej jednostkę (kierownika jednostki pływającej), zajęcia na mapach morskich, a także odbyć szkolenie teoretyczne na licencję do holowania narciarza i innych jednostek pływających. W części praktycznej odbędą się m.in.: manewry w porcie (różne sposoby cumowania jachtu), manewry na otwartym akwenie (człowiek za burtą, stawanie na kotwicy, podejście do boi), szkolenie z wydawania komend i kurs praktyczny na holowanie narciarza wodnego i innych jednostek pływających (tylko na akwenach w Zegrzu Południowym i w Wilkasach).

Foto: Suzuki

Co warto wiedzieć o szkoleniach?

Aby każdy mógł skorzystać z wiedzy i ćwiczeń, tworzone są małe grupy (nie więcej niż 8 osób). W pierwszym z dwóch dni odbywa się szkolenie teoretyczne (w godz. 9-17), drugi zaś jest przeznaczony na pływanie. Opłata za szkolenie wynosi 300 zł od osoby i obejmuje całodniowe szkolenie wraz z obiadem oraz podręczniki i certyfikat ukończenia. Wybierając się na szkolenie, należy zadbać o odpowiedni ubiór, zwłaszcza nakrycie głowy na słoneczne dni i kurtkę przeciwdeszczową.

Foto: Suzuki

Suzuki Marine Academy: gdzie i kiedy?

Pierwsze spotkania odbyły się niedawno w Grudziądzu i w Iławie, a w planie – prócz zajęć dla motorowodniaków – są również spotkania „Akademii” dedykowane żeglarzom. Poniżej harmonogram szkoleń. Przypomnijmy – M1 to szkolenia dla początkujących, M2 – dla średniozaawansowanych, a L1 – kursy żeglarskie.

1 – Grudziądz – M1 – 12.04.2025 – 13.04.2025

2 – Grudziądz – M2 – 12.04.2025 – 13.04.2025

3 – Iława – M1 – 03.05.2025 – 04.05.2025

4 – Iława – L1 – 03.05.2025 – 04.05.2025

5 – Iława – M2 – 10.05.2025 – 11.05.2025

6 – Szczecin – M1 – 17.05.2025 – 18.05.2025

7 – Szczecin – M2 – 24.05.2025 – 25.05.2025

8 – Wilkasy – M1 – 31.05.2025 – 01.06.2025

9 – Augustów – M1 – 07.06.2025 – 08.06.2025

10 – Gdańska – M1 – 14.06.2025 – 15.06.2025

11 – Wilkasy – M2 – 21.06.2025 – 22.06.2025

12 – Zegrze Południowe – M1 – 05.07.2025 – 06.07.2025

13 – Iława – M1 – 26.07.2025 – 27.07.2025

14 – Iława – L1 – 26.07.2025 – 27.07.2025

15 – Wrocław – M1 – 02.08.2025 – 03.08.2025

16 – Augustów – M1 – 09.08.2025 – 10.08.2025

17 – Iława – M2 – 30.08.2025 – 31.08.2025

18 – Iława – L1 – 30.08.2025 – 31.08.2025

19 – Zegrze Południowe – M1 – 07.09.2025 – 08.09.2025

20 – Iława – M1 – 20.09.2025 – 21.09.2025

21 – Iława – L1 – 20.09.2025 – 21.09.2025

22 – Zegrze Południowe – M1 – 04.10.2025 – 05.10.2025

Foto: Suzuki

Materiał powstał we współpracy z Suzuki