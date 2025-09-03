Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były największe wyzwania w życiu Agaty Wróbel oraz jak wpłynęły na jej karierę sportową?

Z jakimi problemami zdrowotnymi po zakończeniu kariery sportowej zmaga się Agata Wróbel?

Jakie trudne sytuacje osobiste i zawodowe musiała przezwyciężyć bohaterka biografii?

Jaką rolę odegrał Mateusz Skwierawski w przygotowaniu biografii Agaty Wróbel?

Jak książka przyczynia się do zrozumienia życia i osiągnięć Agaty Wróbel?

„Mateusz, a jak ty właściwie wyglądasz?” – pyta Agata, a my wiemy, że to zdanie z nami zostanie. Dwukrotna medalistka olimpijska i trzykrotna medalistka mistrzostw świata w wadze superciężkiej przeszła już pięć operacji wzroku. Dziś widzi świat jak przez gęstą mgłę. „Czasami boję się pójść spać, bo czuję lęk, że gdy otworzę oczy, zobaczę tylko mrok” – mówi.

Na jedyne spotkanie autorskie weszła, trzymając ramię Mateusza i białą laskę, którą zastąpiła gryf sztangi. Podpisując książki, podsuwała je sobie pod twarz. To był dzień jej 44. urodzin. Usłyszała brawa, podziękowania, głośne „sto lat”. Łez było chyba więcej niż słów.

Agata Wróbel. Przez lata cierpiała po cichu

Spotkanie w Muzeum Sportu i Turystyki, podczas którego dla gości zabrakło krzeseł, wymagało nie mniejszej odwagi niż spisanie wspomnień. Wróbel milczała przecież przez lata, ukrywała się, cierpiała po cichu – nawet jeszcze w ostatnie święta Bożego Narodzenia, gdy kuliła się z partnerem Colinem i sześcioma psami pod kołdrą, bo nie mieli ogrzewania ani prądu.

Dorastała, gdy wielu zastępowało wychowanie zimnym chowem metodą kija i kabla. Była w domu wódka, zdarzała się przemoc. To ledwie epizod, ale czytając jej historię, trudno uciec od wrażenia, że unosi się nad nią syndrom DDA, choć takie określenie w książce nie pada.