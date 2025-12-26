Iga święta spędza na korcie. W Chinach wzięła rewanż na Jelenie Rybakinie

Iga wróciła na kort po ponad miesięcznej przerwie i zasłużonych wakacjach. Występ w World Tennis Continental Cup w Shenzhen to początek przygotowań do nowego sezonu.

Polka reprezentuje drużynę Europy i już w pierwszym spotkaniu miała okazję do rewanżu. Z Rybakiną doznała bolesnej porażki w WTA Finals w Rijadzie. Prowadziła, ale potem doszło do niespodziewanego zwrotu akcji – przegrała dwa kolejne sety, urywając w nich ledwie jednego gema (6:3, 1:6, 0:6). Świątek nie wyszła z grupy, a Kazaszka sięgnęła po trofeum.

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek w Shenzhen?

Czasu na odpoczynek w Shenzhen Iga mieć nie będzie. Już w sobotę nad ranem (4.30) zmierzy się z Chinką Xinyu Wang, która na inaugurację poniosła porażkę ze Szwajcarką Belindą Bencić – po super tie-breaku. A w niedzielę czeka ją jeszcze mecz miksta.

– Zagrałam chyba pierwszego udanego drop shota od sześciu lat – cieszyła się Świątek. – Gram w turniejach pokazowych już od kilku lat, ale myślę, że ten jest najbardziej ekscytujący – właśnie dzięki wam. Wiem, że jesteście naprawdę podekscytowani tenisem – wszędzie tam, gdzie jadę, w każdym mieście w Chinach.