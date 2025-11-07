Słodko-gorzki rok Igi Świątek. Rywalki rosną szybciej

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były osiągnięcia Igi Świątek w zakończonym sezonie?

Na czym polegały trudności, z którymi mierzyła się Iga Świątek w tegorocznych turniejach?

Jakie zmiany w swojej grze zauważyła i wprowadziła Iga Świątek w tym sezonie?

Jakie plany na przyszły sezon ma Iga Świątek?

Korespondencja z Rijadu

Nasza tenisistka piąty raz z rzędu zagrała w imprezie z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu i po raz trzeci zakończyła ją na fazie grupowej. Ambicje miała większe. Świątek w Rijadzie pokonała jedynie Amerykankę Madison Keys (6:1, 6:2), a przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną (6:3, 1:6, 0:6) oraz inną Amerykanką Amandą Anisimovą (7:6, 4:6, 2:6).

Polka wystąpiła w tym roku na korcie 79 razy i odniosła 62 zwycięstwa. Pierwszy raz od czterech lat nie została księżniczką Paryża podczas Roland Garros, ale za to spełniła inne marzenie, bo była najlepsza na Wimbledonie. Sukces z Londynu to pryzmat, przez który sezon, w trakcie którego nie brakowało wybojów, upadków oraz wzlotów, Świątek może widzieć jako udany.

Ile zarobiła Iga Świątek w 2025 roku?

– Dużo się nauczyłam, bo musiałam stawiać czoło nowym wyzwaniom. Był to chyba też pierwszy sezon, gdy nie czułam się już młoda. To coś nowego. Generalnie jednak już wygranie tego Wimbledonu uczyniło kończący się rok naprawdę specjalnym oraz niezwykłym. Postawiłabym ten wynik nad wszystkimi innymi – podkreśla nasza tenisistka i trudno się jej dziwić.

Świątek po raz pierwszy wygrała turnieje w Londynie, Seulu i Cincinnati. Była regularna, skoro w 11 z 14 imprez Wielkiego Szlema oraz WTA 1000 awansowała co najmniej do ćwierćfinału. Sezon kończy jako druga zawodniczka rankingu. Polka dzięki nagrodom zarobiła prawie 10 milionów dol., czyli mniej więcej tyle, ile w 2022 i 2023 r., które zamykała jako numer jeden na świecie.