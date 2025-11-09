Jelena Rybakina mistrzynią WTA Finals. Zarobiła na porządne wakacje

To drugi najważniejszy tytuł w karierze tenisistki z Kazachstanu – po zwycięstwie w Wimbledonie w 2022 r.

Po tamtej wygranej w Londynie długo czekała na kolejny sukces. Od tego czasu tylko raz dotarła do finału Wielkiego Szlema (Australian Open 2023), a w tym roku w żadnym z czterech turniejów nie przebrnęła czwartej rundy.

Jelena Rybakina wygrała WTA Finals. Kluczem do sukcesu był serwis

Rybakina nie była więc wymieniana wśród faworytek. Tym bardziej, że przepustkę do imprezy w Arabii Saudyjskiej zdobyła jako ostatnia, a do Rijadu przyleciała obolała i zmęczona podróżami.

Siłę pokazała już jednak w fazie grupowej, gdy pokonała Amandę Anisimovą, Igę Świątek oraz zastępującą Madison Keys Jekaterinę Aleksandrową. Później wysłała do domu Jessicę Pegulę, aż w końcu rozprawiła się z Sabalenką, biorąc rewanż za wspomniany finał Australian Open.