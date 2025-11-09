Reklama
Jelena Rybakina mistrzynią WTA Finals. Zarobiła na porządne wakacje

Jelena Rybakina triumfatorką kończącego sezon turnieju w Rijadzie. W finale pokonała liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (7-0) i zgarnęła ponad 5 mln dolarów.

Publikacja: 09.11.2025 13:38

Jelena Rybakina mistrzynią WTA Finals. Zarobiła na porządne wakacje

Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq

Tomasz Wacławek

To drugi najważniejszy tytuł w karierze tenisistki z Kazachstanu – po zwycięstwie w Wimbledonie w 2022 r.

Po tamtej wygranej w Londynie długo czekała na kolejny sukces. Od tego czasu tylko raz dotarła do finału Wielkiego Szlema (Australian Open 2023), a w tym roku w żadnym z czterech turniejów nie przebrnęła czwartej rundy.

Jelena Rybakina wygrała WTA Finals. Kluczem do sukcesu był serwis

Rybakina nie była więc wymieniana wśród faworytek. Tym bardziej, że przepustkę do imprezy w Arabii Saudyjskiej zdobyła jako ostatnia, a do Rijadu przyleciała obolała i zmęczona podróżami.



Iga Świątek
Tenis
Słodko-gorzki rok Igi Świątek. Rywalki rosną szybciej

Siłę pokazała już jednak w fazie grupowej, gdy pokonała Amandę Anisimovą, Igę Świątek oraz zastępującą Madison Keys Jekaterinę Aleksandrową. Później wysłała do domu Jessicę Pegulę, aż w końcu rozprawiła się z Sabalenką, biorąc rewanż za wspomniany finał Australian Open.

– To był niesamowity tydzień. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się takiego wyniku – opowiadała Rybakina, która na zakończenie sezonu wygrała 11 meczów z rzędu. Kluczem do sukcesu był serwis. – Myślę, że była dziś trochę odważniejsza ode mnie – przyznała Sabalenka.

Ile zarobiła Jelena Rybakina? 

Nowa mistrzyni nie ukrywa, że nie może się już doczekać zasłużonych wakacji i spotkania z rodziną. Będzie mogła sobie pozwolić na największe zachcianki, bo na jej konto wpłynie 5,2 mln dol. To rekordowa kwota w kobiecym tenisie.



Iga Świątek po meczu z Amandą Anisimovą.
Tenis
Iga Świątek nie powtórzy sukcesu z 2023 roku. Koniec sezonu dla Polki

Rybakina awansuje z szóstego na piąte miejsce w rankingu WTA. Liderką pozostaje Sabalenka, ale Białorusinka nie powiększy przewagi nad Świątek. I to jest dobra wiadomość dla Igi.

W Turynie walkę o trofeum mistrzów zaczynają panowie. Jeszcze przed rozpoczęciem ATP Finals z turnieju wycofał się Novak Djoković. Serba, który w weekend triumfował w Atenach, ale zmaga się z problemami zdrowotnymi, zastąpił Lorenzo Musetti. Tytułu na ojczystej ziemi będzie bronił inny Włoch Jannik Sinner.

Źródło: rp.pl

Tenis Osoby Jelena Rybakina WTA Finals

To drugi najważniejszy tytuł w karierze tenisistki z Kazachstanu – po zwycięstwie w Wimbledonie w 2022 r.

Po tamtej wygranej w Londynie długo czekała na kolejny sukces. Od tego czasu tylko raz dotarła do finału Wielkiego Szlema (Australian Open 2023), a w tym roku w żadnym z czterech turniejów nie przebrnęła czwartej rundy.

