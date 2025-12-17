Austria, Uzbekistan, Australia. Rosyjskie tenisistki szukają nowych ojczyzn

Aktualizacja: 17.12.2025 10:43 Publikacja: 17.12.2025 05:01
Anastazja Potapowa
Foto: PAP/EPA
Kilkanaście dni temu świat tenisa zaskoczyła Anastazja Potapowa. Juniorska mistrzyni Wimbledonu (2016) poinformowała, że od przyszłego roku będzie reprezentować Austrię.
– To miejsce, które kocham, niesamowicie przyjazne. Czuję się tu jak u siebie. Uwielbiam przebywać w Wiedniu i nie mogę się doczekać, kiedy będzie to mój drugi dom – ogłosiła 24-letnia tenisistka.
Zdziwienie było tym większe, że jeszcze parę dni wcześniej wystąpiła w propagandowym turnieju w Sankt Petersburgu sponsorowanym przez Gazprom. Pojechała tam razem ze swoim życiowym partnerem, Holendrem Tallonem Griekspoorem. Za PR imprezy odpowiada siostrzenica Władimira Putina, Wiera Podguzowa.
Czytaj więcej
W Sankt Petersburgu kolejny raz zagrali znani tenisiści, chociaż federacje ATP i WTA po wybuchu w...
Po wybuchu wojny tenisowe władze przestały organizować turnieje w Rosji, ale Rosjanie mogą brać udział w zawodach ATP i WTA pod neutralną flagą. Potapowa była jedną z tych, które lubiły prowokować i sprawdzać, jaka będzie reakcja. W marcu 2023 r., podczas Indian Wells, wyszła na przedmeczową rozgrzewkę w koszulce Spartaka Moskwa.
Jej zachowanie spotkało się z krytyką środowiska, głos zabrała m.in. wspierająca Ukrainę Iga Świątek. Potapowa broniła się, że od dawna kibicuje klubowi i nie należy się doszukiwać w tym żadnej politycznej prowokacji.
W trakcie wspomnianego turnieju w Sankt Petersburgu wypowiadała się na temat powrotu Rosji do rozgrywek drużynowych, ale chyba sama nie wierzy, że w najbliższym czasie będzie to możliwe, skoro postanowiła reprezentować Austrię. Co ciekawe, jej były partner Aleksander Szewczenko przed rokiem zdecydował się występować dla Kazachstanu.
Daria Kasatkina, która otwarcie potępiła rosyjską inwazję i okazywała solidarność z narodem ukraińskim, od kilku miesięcy gra dla Australii. Jej rodaczki wybrały Uzbekistan. Mowa o Marii Timofiejewej, Kamilli Rachimowej i Polinie Kudermietowej.
Uznawana za duży talent Timofiejewa, po kilku miesiącach mieszkania z rodziną w Taszkiencie, skontaktowała się z uzbecką federacją. – Jestem zaszczycona i podekscytowana – napisała po podjęciu decyzji.
Czytaj więcej
Iga Świątek odpadła z WTA Finals w fazie grupowej. Polka jest na ostatniej prostej sezonu, który...
Niedługo później w jej ślady poszła Rachimowa, tłumacząc, że „zmiana narodowości nie wymazuje jej korzeni, ani szacunku do poprzedniego zespołu i federacji” ale podyktowana jest troską o własną przyszłość i rozwój.
Ostatnią, która wykonała taki krok, jest Polina Kudermietowa. Kto wie, czy podobnego ruchu nie zrobi jej starsza siostra Weronika, tegoroczna triumfatorka Wimbledonu w deblu.
Gra dla nowej ojczyzny da im możliwość zarobku także w turniejach drużynowych, takich jak Billie Jean King Cup. Nie bez znaczenia jest fakt, że łatwiej będzie również pozyskać sponsorów, którzy nie chcą być łączeni z polityką, a tym bardziej z wojną.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Sankt Petersburgu kolejny raz zagrali znani tenisiści, chociaż federacje ATP i WTA po wybuchu wojny odwołały t...
Jelena Rybakina triumfatorką kończącego sezon turnieju w Rijadzie. W finale pokonała liderkę światowego rankingu...
Iga Świątek odpadła z WTA Finals w fazie grupowej. Polka jest na ostatniej prostej sezonu, który był dla niej ba...
Iga Świątek nie zagra w półfinale kończącego sezon turnieju w Rijadzie. W ostatnim meczu grupowym WTA Finals prz...
Iga Świątek przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6 w drugim meczu fazy grupowej turnieju WTA Finals...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas