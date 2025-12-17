Austria, Uzbekistan, Australia. Rosyjskie tenisistki szukają nowych ojczyzn

Kilkanaście dni temu świat tenisa zaskoczyła Anastazja Potapowa. Juniorska mistrzyni Wimbledonu (2016) poinformowała, że od przyszłego roku będzie reprezentować Austrię.

– To miejsce, które kocham, niesamowicie przyjazne. Czuję się tu jak u siebie. Uwielbiam przebywać w Wiedniu i nie mogę się doczekać, kiedy będzie to mój drugi dom – ogłosiła 24-letnia tenisistka.

Dlaczego Anastazja Potapowa założyła koszulkę Spartaka Moskwa?

Zdziwienie było tym większe, że jeszcze parę dni wcześniej wystąpiła w propagandowym turnieju w Sankt Petersburgu sponsorowanym przez Gazprom. Pojechała tam razem ze swoim życiowym partnerem, Holendrem Tallonem Griekspoorem. Za PR imprezy odpowiada siostrzenica Władimira Putina, Wiera Podguzowa.

Po wybuchu wojny tenisowe władze przestały organizować turnieje w Rosji, ale Rosjanie mogą brać udział w zawodach ATP i WTA pod neutralną flagą. Potapowa była jedną z tych, które lubiły prowokować i sprawdzać, jaka będzie reakcja. W marcu 2023 r., podczas Indian Wells, wyszła na przedmeczową rozgrzewkę w koszulce Spartaka Moskwa.