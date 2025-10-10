Reklama

Wuhan. Iga Świątek nie wygra turnieju w Chinach, pierwsza taka porażka w karierze

Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale w Wuhanie z Jasmine Paolini. Włoszka o polskich korzeniach rozbiła w nieco ponad godzinę wiceliderkę rankingu WTA 6:1, 6:2.

Publikacja: 10.10.2025 15:02

Iga Świątek przegrała z Jasmine Paolini

Iga Świątek przegrała z Jasmine Paolini

Foto: REUTERS/Tingshu Wang

Tomasz Wacławek

Nasza tenisistka przystępowała do tej rywalizacji ze znakomitym bilansem sześciu zwycięstw w sześciu meczach. Dwa z nich odniosła niedawno, pokonując Paolini w półfinale w Bad Homburg i finale w Cincinnati.

Trudno o większą przewagę psychologiczną, ale Włoszka, walcząca o udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej, okazała się pilną uczennicą.

Wuhan. Iga Świątek nie zagra w półfinale

– Jest wielką wojowniczką na korcie. Nigdy się nie poddaje. Wiem, że może prezentować niesamowity tenis. Na mecze z nią zawsze trzeba być bardzo dobrze przygotowanym fizycznie. Muszę o to zadbać – mówiła Iga przed ćwierćfinałowym pojedynkiem.

Czytaj więcej

Iga Świątek
Tenis
Wim Fissette, trener Igi Świątek, dla „Rzeczpospolitej": Zawsze celem jest rozwój

Paolini pokazała, że odrobiła lekcję i wyciągnęła wnioski z dotychczasowych porażek. W piątek dominowała na korcie od początku do końca. Ale trzeba też zauważyć, że to nie był – mówiąc oględnie – dobry występ Igi. Popełniała mnóstwo błędów, nie pomagał jej nawet doping miejscowej publiczności. Wyglądała na zmęczoną wymagającym spotkaniem z Belindą Bencić, swoje na pewno zrobiły chińskie upały.

Reklama
Reklama

– Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że wreszcie udało mi się pokonać Igę. To wspaniała zawodniczka – opowiadała Paolini.

Kiedy WTA Finals w Rijadzie?

W sobotnim półfinale zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Drugą parę tworzą Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanka Jessica Pegula.

Czytaj więcej

Agnieszka Kobus po zdobyciu pierwszego olimpijskiego medalu. Wraz z Moniką Ciaciuch, Marią Springwal
Plus Minus
Medalistka igrzysk: Jesteśmy traktowane jak histeryczki, panom wybacza się więcej

Iga ma teraz trzy tygodnie na regenerację i przygotowania do Finałów WTA w Rijadzie (1-8 listopada). Pościg za Sabalenką w rankingu WTA nie wypalił, ale ten sezon – pełen sukcesów – może mieć jeszcze piękne zakończenie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tenis Miejsca Regiony Azja Chiny Wuhan Osoby Iga Świątek

Nasza tenisistka przystępowała do tej rywalizacji ze znakomitym bilansem sześciu zwycięstw w sześciu meczach. Dwa z nich odniosła niedawno, pokonując Paolini w półfinale w Bad Homburg i finale w Cincinnati.

Trudno o większą przewagę psychologiczną, ale Włoszka, walcząca o udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej, okazała się pilną uczennicą.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Iga Świątek jak ekspres. Jest pierwsze zwycięstwo w Wuhan
Tenis
Iga Świątek jak ekspres. Jest pierwsze zwycięstwo w Wuhan
Iga Świątek nie wygra turnieju w Pekinie. Bolesna porażka Polki
Tenis
Iga Świątek nie wygra turnieju w Pekinie. Bolesna porażka Polki
Iga Świątek
Tenis
Iga Świątek w pościgu za Aryną Sabalenką. Jest już w Pekinie, czeka na pierwszą rywalkę
Iga Świątek wygrała w Seulu
Tenis
Powrót z dalekiej podróży. Iga Świątek triumfuje w Seulu, teraz kierunek Pekin
Iga Świątek jak błyskawica. Dwa zwycięstwa w jeden dzień, jest finał w Seulu
Tenis
Iga Świątek jak błyskawica. Dwa zwycięstwa w jeden dzień, jest finał w Seulu
Reklama
Reklama
e-Wydanie