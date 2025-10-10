Wuhan. Iga Świątek nie wygra turnieju w Chinach, pierwsza taka porażka w karierze

Aktualizacja: 10.10.2025 21:03 Publikacja: 10.10.2025 15:02
Iga Świątek przegrała z Jasmine Paolini
Foto: REUTERS/Tingshu Wang
Nasza tenisistka przystępowała do tej rywalizacji ze znakomitym bilansem sześciu zwycięstw w sześciu meczach. Dwa z nich odniosła niedawno, pokonując Paolini w półfinale w Bad Homburg i finale w Cincinnati.
Trudno o większą przewagę psychologiczną, ale Włoszka, walcząca o udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej, okazała się pilną uczennicą.
– Jest wielką wojowniczką na korcie. Nigdy się nie poddaje. Wiem, że może prezentować niesamowity tenis. Na mecze z nią zawsze trzeba być bardzo dobrze przygotowanym fizycznie. Muszę o to zadbać – mówiła Iga przed ćwierćfinałowym pojedynkiem.
Czytaj więcej
Iga Świątek jest uparta, ale tak mają wszyscy najlepsi, bo to ważne, aby sobie ufać i być pewnym...
Paolini pokazała, że odrobiła lekcję i wyciągnęła wnioski z dotychczasowych porażek. W piątek dominowała na korcie od początku do końca. Ale trzeba też zauważyć, że to nie był – mówiąc oględnie – dobry występ Igi. Popełniała mnóstwo błędów, nie pomagał jej nawet doping miejscowej publiczności. Wyglądała na zmęczoną wymagającym spotkaniem z Belindą Bencić, swoje na pewno zrobiły chińskie upały.
– Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że wreszcie udało mi się pokonać Igę. To wspaniała zawodniczka – opowiadała Paolini.
W sobotnim półfinale zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Drugą parę tworzą Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanka Jessica Pegula.
Czytaj więcej
Choć miałam na koncie medal olimpijski oraz mistrzostwo świata i Europy, ciągle słyszałam, że nam...
Iga ma teraz trzy tygodnie na regenerację i przygotowania do Finałów WTA w Rijadzie (1-8 listopada). Pościg za Sabalenką w rankingu WTA nie wypalił, ale ten sezon – pełen sukcesów – może mieć jeszcze piękne zakończenie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nasza tenisistka przystępowała do tej rywalizacji ze znakomitym bilansem sześciu zwycięstw w sześciu meczach. Dwa z nich odniosła niedawno, pokonując Paolini w półfinale w Bad Homburg i finale w Cincinnati.
Trudno o większą przewagę psychologiczną, ale Włoszka, walcząca o udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej, okazała się pilną uczennicą.
Ostatni w tym roku turniej rangi WTA 1000 Iga Świątek zaczęła od przekonującej wygranej z Marie Bouzkovą. Polka...
Iga Świątek miała odrabiać straty do nieobecnej w Pekinie liderki rankingu WTA Aryny Sabalenki, ale w 1/8 finału...
Rusza turniej WTA 1000 w Pekinie. Dla Igi Świątek to szansa, by zbliżyć się do prowadzącej w światowym rankingu...
Iga Świątek wygrała po raz pierwszy turniej Korea Open. W finale, po prawie trzygodzinnej walce, pokonała Rosjan...
Po zwycięstwach nad Czeszką Barborą Krejcikovą i Australijką Mayą Joint Iga Świątek zagra w niedzielę o tytuł w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas