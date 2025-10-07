Iga Świątek jak ekspres. Jest pierwsze zwycięstwo w Wuhan

Aktualizacja: 07.10.2025 18:34 Publikacja: 07.10.2025 15:42
Foto: REUTERS/Maxim Shemetov
Wuhan było epicentrum pandemii koronawirusa covid-19, ale być może już za kilka dni z tym chińskim miastem będziemy mieli w Polsce lepsze skojarzenia.
Iga przyjechała tu po raz pierwszy w karierze. Nie miała okazji tu zagrać głównie przez wspomnianą pandemię. W latach 2020-2023 turniej się nie odbywał. Przed rokiem nie mogła z kolei wziąć w nim udziału ze względu na pozytywny wynik testu antydopingowego.
Pod jej nieobecność zwyciężyła wówczas Aryna Sabalenka, dla której był to trzeci triumf w Wuhan (wcześniej w 2018 i 2019 r.). Białorusinka broni tytułu i 1000 punktów za zeszłoroczną wygraną. Jej przewaga nad Igą w rankingu WTA wynosi prawie 2500 punktów.
Czytaj więcej
Iga Świątek miała odrabiać straty do nieobecnej w Pekinie liderki rankingu WTA Aryny Sabalenki, a...
Po imprezie w Chinach w kalendarzu pozostaną już tylko WTA Finals w Arabii Saudyjskiej (1-8 listopada), więc zepchnąć Sabalenkę z tenisowego tronu już w tym roku będzie trudno. Tym bardziej, że Wuhan to jej królestwo, nie doznała tu jeszcze porażki. Do gry Białorusinka przystąpi w środę, jej pierwszą przeciwniczką będzie Słowaczka Rebecca Sramkova.
Iga pokazała jednak we wtorkowe popołudnie, że porażka z Amerykanką Emmą Navarro w Pekinie nie wybiła jej z rytmu i trzeba się z nią liczyć. Będzie jedną z faworytek. Potwierdziła to w spotkaniu z Bouzkovą, w którym oddała rywalce tylko dwa gemy.
– Cieszę się, że w końcu mogłam tu przyjechać. Jestem zadowolona z poziomu, który dzisiaj zaprezentowałam. Tutejsze warunki (upał i wysoka wilgotność – przyp. red.) są inne niż w Pekinie, to dla mnie duże wyzwanie. Mówiło o tym już wiele zawodniczek. Na korcie centralnym jest łatwiej, bo mamy dach – opowiadała Świątek po meczu.
Czytaj więcej
Choć miałam na koncie medal olimpijski oraz mistrzostwo świata i Europy, ciągle słyszałam, że nam...
Jej kolejną przeciwniczką będzie Szwajcarka Belinda Bencić lub Belgijka Elise Mertens.
Dalej gra też Magdalena Fręch, która pokonała Rosjankę Weronikę Kudermietową 6:3, 2:6, 6:3. W środę zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchovą. Z turniejem pożegnała się natomiast Magda Linette, po porażce z Chorwatką Antonią Ruzić 2:6, 3:6.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wuhan było epicentrum pandemii koronawirusa covid-19, ale być może już za kilka dni z tym chińskim miastem będziemy mieli w Polsce lepsze skojarzenia.
Iga przyjechała tu po raz pierwszy w karierze. Nie miała okazji tu zagrać głównie przez wspomnianą pandemię. W latach 2020-2023 turniej się nie odbywał. Przed rokiem nie mogła z kolei wziąć w nim udziału ze względu na pozytywny wynik testu antydopingowego.
Iga Świątek miała odrabiać straty do nieobecnej w Pekinie liderki rankingu WTA Aryny Sabalenki, ale w 1/8 finału...
Rusza turniej WTA 1000 w Pekinie. Dla Igi Świątek to szansa, by zbliżyć się do prowadzącej w światowym rankingu...
Iga Świątek wygrała po raz pierwszy turniej Korea Open. W finale, po prawie trzygodzinnej walce, pokonała Rosjan...
Po zwycięstwach nad Czeszką Barborą Krejcikovą i Australijką Mayą Joint Iga Świątek zagra w niedzielę o tytuł w...
Iga Świątek jest uparta, ale tak mają wszyscy najlepsi, bo to ważne, aby sobie ufać i być pewnym swojej intuicji...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas