Iga Świątek jak ekspres. Jest pierwsze zwycięstwo w Wuhan

Wuhan było epicentrum pandemii koronawirusa covid-19, ale być może już za kilka dni z tym chińskim miastem będziemy mieli w Polsce lepsze skojarzenia.

Reklama Reklama

Iga przyjechała tu po raz pierwszy w karierze. Nie miała okazji tu zagrać głównie przez wspomnianą pandemię. W latach 2020-2023 turniej się nie odbywał. Przed rokiem nie mogła z kolei wziąć w nim udziału ze względu na pozytywny wynik testu antydopingowego.

Ranking WTA. Czy Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę?

Pod jej nieobecność zwyciężyła wówczas Aryna Sabalenka, dla której był to trzeci triumf w Wuhan (wcześniej w 2018 i 2019 r.). Białorusinka broni tytułu i 1000 punktów za zeszłoroczną wygraną. Jej przewaga nad Igą w rankingu WTA wynosi prawie 2500 punktów.

Po imprezie w Chinach w kalendarzu pozostaną już tylko WTA Finals w Arabii Saudyjskiej (1-8 listopada), więc zepchnąć Sabalenkę z tenisowego tronu już w tym roku będzie trudno. Tym bardziej, że Wuhan to jej królestwo, nie doznała tu jeszcze porażki. Do gry Białorusinka przystąpi w środę, jej pierwszą przeciwniczką będzie Słowaczka Rebecca Sramkova.