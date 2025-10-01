Iga Świątek nie wygra turnieju w Pekinie. Bolesna porażka Polki

Przyzwyczailiśmy się, że to Iga wygrywa sety do zera, więc widok polskiej tenisistki, która nie jest w stanie zdobyć ani jednego gema, musiał być niecodziennym doświadczeniem.

Zaskakującą bezradność Świątek oglądaliśmy w trzeciej, ostatniej partii środowego meczu z Navarro, który okazał się jednocześnie pożegnaniem Igi z turniejem WTA 1000 w stolicy Chin. I pierwszą w karierze porażką w tym miejscu.

Gdzie zagra teraz Iga Świątek?

Dwa lata temu Polka w Pekinie triumfowała (pokonała wówczas Ludmiłę Samsonową), przed rokiem tam nie grała, więc teraz nie broniła punktów i miała szansę zbliżyć się do prowadzącej w światowym rankingu Aryny Sabalenki. Białorusinka do Chin nie przyleciała, gdyż leczy kontuzję.

Świątek po starcie w Pekinie odrobi 335 punktów, ale nadal będzie tracić do Sabalenki prawie 2500 pkt. Kolejna okazja na zmniejszenie tej różnicy nadarzy się w Wuhanie. Turniej rusza 6 października.