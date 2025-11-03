Znakomity początek i niespodziewany koniec. Bolesna porażka Igi Świątek w Rijadzie

Po zwycięstwie nad Madison Keys Iga już w poniedziałek mogła zakwalifikować się do półfinału. Podstawowym warunkiem było pokonanie Rybakiny.

Po pierwszym secie wydawało się, że ten scenariusz ma duże szanse powodzenia. Mecz układał się zgodnie z planem, Polka świetnie serwowała, wygrała 6:3 i wówczas wszystko się posypało.

Co się stało z Igą Świątek? Zaskakujący zwrot akcji w meczu z Jeleną Rybakiną

W drugiej partii do głosu doszła Rybakina. Kazaszka nabierała coraz większego rozpędu, zmuszając naszą tenisistkę do błędów. Oglądaliśmy zaskakujący i trudny do wytłumaczenia zwrot akcji. Trzeciego seta Rybakina wygrała do zera.

– Jestem bardzo zadowolona z tego, jak się zaprezentowałam i wróciłam mentalnie do tego spotkania. Mam nadzieję, że utrzymam taki poziom do końca turnieju – opowiadała Rybakina. – Czułam, że zaczęłam za wolno. Iga znakomicie serwowała i grała intensywnie. W drugim secie zmieniłam kierunek podania i prędkość. Wierzyłam, że jestem blisko, niewiele mi brakuje i mam szansę pokonać Igę – dodała przed kamerami Canal+ Sport.