Znakomity początek i niespodziewany koniec. Bolesna porażka Igi Świątek w Rijadzie

Po zwycięstwie nad Madison Keys Iga już w poniedziałek mogła zakwalifikować się do półfinału. Podstawowym warunkiem było pokonanie Rybakiny.
Po pierwszym secie wydawało się, że ten scenariusz ma duże szanse powodzenia. Mecz układał się zgodnie z planem, Polka świetnie serwowała, wygrała 6:3 i wówczas wszystko się posypało.
W drugiej partii do głosu doszła Rybakina. Kazaszka nabierała coraz większego rozpędu, zmuszając naszą tenisistkę do błędów. Oglądaliśmy zaskakujący i trudny do wytłumaczenia zwrot akcji. Trzeciego seta Rybakina wygrała do zera.
– Jestem bardzo zadowolona z tego, jak się zaprezentowałam i wróciłam mentalnie do tego spotkania. Mam nadzieję, że utrzymam taki poziom do końca turnieju – opowiadała Rybakina. – Czułam, że zaczęłam za wolno. Iga znakomicie serwowała i grała intensywnie. W drugim secie zmieniłam kierunek podania i prędkość. Wierzyłam, że jestem blisko, niewiele mi brakuje i mam szansę pokonać Igę – dodała przed kamerami Canal+ Sport.
Świątek ma teraz dwa dni, by przygotować się do kluczowego meczu z Anisimovą. By pozostać w grze, musi zwyciężyć.
Dzięki wygranej w turnieju ATP Masters w Paryżu na pozycję lidera światowego rankingu wrócił Jannik Sinner. Choć na razie tylko na chwilę.
Włoch panował nieprzerwanie w męskim zestawieniu przez ponad rok, zanim we wrześniu wyprzedził go Carlos Alcaraz. Hiszpan odpadł jednak w Paryżu już w drugiej rundzie, więc Sinner stanął przed szansą odzyskania pierwszego miejsca. I jej nie zmarnował.
W hali Bercy nie stracił nawet seta. Odkąd we wrześniu przegrał z Alcarazem w finale US Open, do swojej gry wprowadzał nowe elementy, by szukać przewag i udoskonalać swój tenis.
– Naprawdę staram się czasami wyjść poza swoją strefę komfortu, zwłaszcza podczas treningów, żeby zrozumieć, co potencjalnie mogę zyskać w przyszłości. W samych meczach trzeba już znaleźć równowagę między próbowaniem a zdobywaniem punktów – opowiadał Sinner.
Rywalizacja Włocha z Hiszpanem to dziś creme de la creme męskiego tenisa. Mierzyli się ze sobą w tym sezonie w aż trzech z czterech finałów Wielkiego Szlema (Alcaraz triumfował w Roland Garros i US Open, Sinner – w Wimbledonie), wygrali łącznie dziewięć z ostatnich dziesięciu tytułów, w tym wszystkie w tym roku (Sinner triumfował jeszcze w Australian Open).
Być może kolejny rozdział tej historii napiszą podczas ATP Finals. Turniej w Turynie rusza 9 listopada. Sinner będzie na ojczystej ziemi bronił tytułu. Przystąpi do tego zadania jako lider, ale już w poniedziałek spadnie znów na drugie miejsce za Alcaraza (straci najwięcej punktów na początku rywalizacji).
Wiadomo też już, że w styczniu, przed Australian Open, obaj panowie zmierzą się w meczu pokazowym w Korei Południowej.
– Widzę cię częściej niż swoją rodzinę – żartował Alcaraz po finale US Open. Ale kibicom ta rywalizacja raczej prędko się nie znudzi.
