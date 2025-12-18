Barcelona, Chicago, a może Arabia Saudyjska. Gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski?

Aktualizacja: 19.12.2025 00:15 Publikacja: 18.12.2025 22:42
Robert Lewandowski nadal nie przedłużył umowy z Barceloną
Foto: REUTERS/Hannah Mckay
Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca, więc trzeba się przyzwyczaić, że teraz każdy dzień będzie pełen plotek i spekulacji na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski, dopóki sam zainteresowany nie podejmie ostatecznej decyzji.
Jednego dnia można przeczytać, że Lewandowski chce zostać w Barcelonie, drugiego – że może zagrać w Interze Miami razem z Leo Messim, a potem, że większe szanse są na to, by dołączył do Chicago Fire.
Przeprowadzka do MLS to dziś bardziej prawdopodobny scenariusz niż przyjęcie jakiejś intratnej propozycji z Arabii Saudyjskiej. Według „Mundo Deportivo” nasz napastnik jest już po „pozytywnych rozmowach” z przedstawicielami klubu z Chicago.
Czytaj więcej
Ousmane Dembele i Aitana Bonmati wygrali plebiscyt na najlepszego piłkarza i najlepszą piłkarkę....
Do spotkania miało dojść w niedzielę w jednym z hoteli w Barcelonie. W rozmowach wzięli udział także agent Lewandowskiego Pini Zahavi oraz trener i dyrektor Fire Gregg Berhalter, były piłkarz i selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
W Chicago chcą, by Lewandowski został liderem zespołu, bo zamierzają powalczyć o tytuł w MLS (ostatni sezon zakończyli na ósmym miejscu w Konferencji Wschodniej). Polak miałby być częścią atrakcyjnego projektu. Otrzymałby lukratywną ofertę, która zapewniłaby mu również dodatkowe dochody z kontraktów z amerykańskimi markami.
Chicago Fire, które próbowało wcześniej pozyskać Neymara i Kevina de Bruyne, jest podobno tak zdeterminowane, że umieściło Lewandowskiego na tzw. Discovery List, co oznacza, że żaden inny klub z MLS nie ma prawa z nim negocjować bez ich zgody.
Czytaj więcej
Były gwiazdor i trener Realu Madryt konsekwentnie nie przyjmuje żadnych ofert, bo po przyszłorocz...
Trudno się dziwić, że Fire tak bardzo chce sprowadzić Lewandowskiego, skoro Chicago to największe skupisko Polonii w USA. Mieszka tam nawet 2 mln osób z polskimi korzeniami. Pełne trybuny na każdym meczu niemal gwarantowane.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Raków Częstochowa, Lech Poznań i Legia wygrały swoje mecze, ale w Warszawie, mimo zwycięstwa, atmosfera była gro...
Widzew Łódź zamierza kupić skrzydłowego Osmana Bukariego. 19-krotny reprezentant Ghany ma kosztować 5 mln euro....
Ousmane Dembele i Aitana Bonmati wygrali plebiscyt na najlepszego piłkarza i najlepszą piłkarkę. Nagrody wręczon...
Były gwiazdor i trener Realu Madryt konsekwentnie nie przyjmuje żadnych ofert, bo po przyszłorocznym mundialu ma...
W ciągu kilku dni Legia Warszawa zanotowała dwie porażki z Piastem Gliwice i przerwę zimową spędzi na przedostat...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas