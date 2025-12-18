Barcelona, Chicago, a może Arabia Saudyjska. Gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski?

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca, więc trzeba się przyzwyczaić, że teraz każdy dzień będzie pełen plotek i spekulacji na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski, dopóki sam zainteresowany nie podejmie ostatecznej decyzji.

Jednego dnia można przeczytać, że Lewandowski chce zostać w Barcelonie, drugiego – że może zagrać w Interze Miami razem z Leo Messim, a potem, że większe szanse są na to, by dołączył do Chicago Fire.

Tajne rozmowy w Barcelonie. Czy to będzie nowy klub Roberta Lewandowskiego?

Przeprowadzka do MLS to dziś bardziej prawdopodobny scenariusz niż przyjęcie jakiejś intratnej propozycji z Arabii Saudyjskiej. Według „Mundo Deportivo” nasz napastnik jest już po „pozytywnych rozmowach” z przedstawicielami klubu z Chicago.

Do spotkania miało dojść w niedzielę w jednym z hoteli w Barcelonie. W rozmowach wzięli udział także agent Lewandowskiego Pini Zahavi oraz trener i dyrektor Fire Gregg Berhalter, były piłkarz i selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych.