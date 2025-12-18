Reklama

Barcelona, Chicago, a może Arabia Saudyjska. Gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski nadal nie przedłużył umowy z Barceloną. To podsyca spekulacje, gdzie polski napastnik zagra w następnym sezonie.

Publikacja: 18.12.2025 22:42

Robert Lewandowski nadal nie przedłużył umowy z Barceloną

Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Tomasz Wacławek

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca, więc trzeba się przyzwyczaić, że teraz każdy dzień będzie pełen plotek i spekulacji na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski, dopóki sam zainteresowany nie podejmie ostatecznej decyzji.

Jednego dnia można przeczytać, że Lewandowski chce zostać w Barcelonie, drugiego – że może zagrać w Interze Miami razem z Leo Messim, a potem, że większe szanse są na to, by dołączył do Chicago Fire.

Tajne rozmowy w Barcelonie. Czy to będzie nowy klub Roberta Lewandowskiego?

Przeprowadzka do MLS to dziś bardziej prawdopodobny scenariusz niż przyjęcie jakiejś intratnej propozycji z Arabii Saudyjskiej. Według „Mundo Deportivo” nasz napastnik jest już po „pozytywnych rozmowach” z przedstawicielami klubu z Chicago.

Robert Lewandowski
Piłka nożna
FIFA The Best. Ewa Pajor, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny bez nagród

Do spotkania miało dojść w niedzielę w jednym z hoteli w Barcelonie. W rozmowach wzięli udział także agent Lewandowskiego Pini Zahavi oraz trener i dyrektor Fire Gregg Berhalter, były piłkarz i selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

W Chicago chcą, by Lewandowski został liderem zespołu, bo zamierzają powalczyć o tytuł w MLS (ostatni sezon zakończyli na ósmym miejscu w Konferencji Wschodniej). Polak miałby być częścią atrakcyjnego projektu. Otrzymałby lukratywną ofertę, która zapewniłaby mu również dodatkowe dochody z kontraktów z amerykańskimi markami.

Dlaczego Chicago Fire chce sprowadzić Roberta Lewandowskiego?

Chicago Fire, które próbowało wcześniej pozyskać Neymara i Kevina de Bruyne, jest podobno tak zdeterminowane, że umieściło Lewandowskiego na tzw. Discovery List, co oznacza, że żaden inny klub z MLS nie ma prawa z nim negocjować bez ich zgody.

Zinedine Zidane
Piłka nożna
Zinedine Zidane bliżej powrotu na trenerską ławkę. Jest ustne porozumienie

Trudno się dziwić, że Fire tak bardzo chce sprowadzić Lewandowskiego, skoro Chicago to największe skupisko Polonii w USA. Mieszka tam nawet 2 mln osób z polskimi korzeniami. Pełne trybuny na każdym meczu niemal gwarantowane.

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Robert Lewandowski Kluby piłkarskie FC Barcelona
