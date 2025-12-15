Reklama

Kacper Potulski. Strzelił gola Bayernowi, może wkrótce sprawdzi go Jan Urban

Kacper Potulski przeskakuje kolejne szczeble kariery. To, na co wielu piłkarzy czeka latami, on osiągnął jeszcze przed 19. urodzinami. W niedzielę strzelił gola Bayernowi Monachium na Allianz Arenie.

Publikacja: 15.12.2025 19:01



Foto: REUTERS/Angelika Warmuth DFL

Łukasz Majchrzyk

Kiedy dwa lata temu wyjeżdżał z Warszawy do akademii Mainz, pewnie niewielu wierzyło, że tak szybko i tak dobrze poradzi sobie na Zachodzie. Takich jak on, młodych Polaków, którzy wybierają się za granicę, marząc o karierze, nie brakuje, ale większość z nich nie wytrzymuje starcia z futbolem na najwyższym poziomie.

Z Potulskim, na szczęście, jest inaczej. Z Lechii Gdańsk do Legii przeniósł się, mając 15 lat, ale nie przepadł na drugim końcu Polski, bez rodziców i kolegów. W Legia Training Centre miał najlepsze warunki do rozwoju w Polsce i chętnie z nich korzystał. Nie narzekał na brak rozrywek w podwarszawskich Książenicach, tylko każdą chwilę wykorzystywał na podnoszenie umiejętności.

Jak Kacper Potulski trafił do Bundesligi

Wyjazd do Niemiec był ryzykowny, ale się opłacił. Potulski najpierw trafił do akademii, gdzie miał czas oswoić się z zachodnim futbolem. Nie znał języka niemieckiego, ale poradził sobie w obcym środowisku, mimo że na debiut musiał czekać trzy miesiące, aż skończy 16 lat. Potem poszło z górki. Przeskoczył do starszego rocznika, potem do drugiej drużyny.

Przed tym sezonem podpisał zawodowy kontrakt, grał w meczach kontrolnych, został włączony do pierwszej drużyny, a w końcu w niej zadebiutował. Najpierw dostał szansę w Lidze Konferencji, a później przyszedł czas na spotkania w Bundeslidze. Stawiał na niego nie tylko poprzedni trener Bo Henriksen, ale też doświadczony Urs Fischer.

W meczu z Bayernem wykorzystał swoje warunki fizyczne. Wzrost (195 cm) i szybkość odziedziczył po tacie, byłym koszykarzu m.in. Trefla Sopot i Basketu Kwidzyn. Nie ma problemów z koordynacją, co zawdzięcza, jak sam mówi, także treningom tenisowym w dzieciństwie.

Czy Kacper Potulski otrzyma powołanie do kadry?

Fizyczność nie jest jednak jego jedyną zaletą. Ważna jest też inteligencja w grze i dobre wybieranie momentu na zaatakowanie przeciwnika. Musi jeszcze pracować nad tym, by nie faulować przeciwników blisko własnej bramki. Po jego przewinieniu w polu karnym padł Harry Kane. W Lidze Konferencji Mainz też straciło gola po złym zagraniu Potulskiego.

Opanowanie przyjdzie jednak razem z doświadczeniem. Polski obrońca dopiero niedawno skończył 18 lat, więc ma całą karierę przed sobą. Na razie przyjechał na zgrupowanie kadry do lat 21 Jerzego Brzęczka, ale kto wie, może już niedługo upomni się o niego także selekcjoner pierwszej reprezentacji Jan Urban.

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Bundesliga Bayern Monachium Kluby piłkarskie
