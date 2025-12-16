Reklama

FIFA The Best. Ewa Pajor, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny bez nagród

Ousmane Dembele i Aitana Bonmati wygrali plebiscyt na najlepszego piłkarza i najlepszą piłkarkę. Nagrody wręczono we wtorek podczas gali FIFA w Dausze.

Publikacja: 16.12.2025 22:09

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

Na liście nominowanych znalazło się w tym roku troje Polaków. Ewa Pajor walczyła o zwycięstwo w głównej kategorii, Wojciech Szczęsny rywalizował o tytuł najlepszego bramkarza, a Robert Lewandowski, który w przeszłości dwukrotnie został uznany za najlepszego piłkarza (2020, 2021) – o miejsce w drużynie roku.

Głosowali trenerzy i kapitanowie reprezentacji, dziennikarze oraz kibice (za pośrednictwem strony FIFA). W ich oczach Polacy nie znaleźli jednak uznania.

Nagrody FIFA The Best. Zwycięzcy plebiscytu

Najlepszą piłkarką trzeci raz z rzędu została Aitana Bonmati, koleżanka Pajor (nie było jej w czołowej trójce) z Barcelony. Strzeleckie statystyki nie pomogły Polce znaleźć się nawet w jedenastce roku.

Najlepszym piłkarzem wybrano Ousmane'a Dembele, który z Paris Saint-Germain zdobył poczwórną koronę. Dla Francuza to kolejne duże wyróżnienie, bo we wrześniu sięgnął po Złotą Piłkę.

Bramkarzem roku został Gianluigi Donnarumma – jeszcze za sukcesy z PSG, bo dziś broni już w Manchesterze City. W jedenastce roku zabrakło miejsca dla Lewandowskiego, byli za to dwaj inni gracze Barcelony – Pedri i Lamine Yamal. Tę kategorię, co trudno się dziwić, zdominowali zawodnicy PSG – prowadzący ich Luis Enrique zasłużył z kolei na nagrodę dla najlepszego trenera.

Plebiscyt FIFA The Best

Piłkarz roku: Ousmane Dembele
Piłkarka roku: Aitana Bonmati
Bramkarz roku: Gianluigi Donnarumma
Bramkarka roku: Hannah Hampton
Trener roku: Luis Enrique
Trenerka roku: Sarina Wiegman
Męska drużyna roku: Gianluigi Donnarumma – Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes – Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri – Lamine Yamal, Ousmane Dembele
Kobieca drużyna roku: Hannah Hampton – Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Battle – Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Claudia Pina – Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas

Źródło: rp.pl

