Raków Częstochowa minimalnie, bo 1:0 po golu Jonatana Brauta Brunesa z rzutu karnego, pokonał bośniacki Zrinjski Mostar.
Czwartkowe mecze Ligi Konferencji jak zwykle odbywały się w dwóch turach. Po kompromitującej porażce Legii w Armenii oraz 1:2 Jagiellonii z Rayo Vallecano, późnym wieczorem udało się polskim drużynom nie przegrać.
Raków Częstochowa minimalnie, bo 1:0 po golu Jonatana Brauta Brunesa z rzutu karnego, pokonał bośniacki Zrinjski Mostar. Z kolei Lech Poznań zremisował 1:1 z ostatnią aktualnie drużyną niemieckiej Bundesligi – FSV Mainz. Goście z Moguncji kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce, ale mistrzom Polski nie udało się wykorzystać gry w przewadze. Wcześniej poznaniacy dwa razy mogli się cieszyć z korzystnych decyzji sędziów VAR: najpierw, gdy anulowali gola dla Mainz na 2:0, a następnie przy podtrzymaniu decyzji o rzucie karnym dla Lecha (Mikael Ishak wykorzystał go strzałem „podcinką” w stylu Antonina Panenki).
Przypomnijmy, że Liga Konferencji – podobnie jak Liga Europy i Liga Mistrzów – rozgrywana jest w tzw. systemie szwajcarskim, gdzie jedna wielka tabela obejmuje wszystkie 36 zespołów. Po sześciu seriach gier, drużyny z top 8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a ekipy z lokat 9.-24. rozgrywają dodatkową rundę (baraż nazywany też 1/16 finału) o wejście do niej. Po pięciu kolejkach Raków jest w top 8, Lech i Jagiellonia w „strefie barażowej”, a Legia (m.in. za sprawą remisu Lecha z Mainz) nie ma na nią już nawet teoretycznych szans. Dla klubu z Warszawy to kompromitacja, że podczas ostatniego meczu z mistrzem Gibraltaru, to Lincoln, a nie Legia, będzie walczył o dalszą grę w Lidze Konferencji.
W ostatniej kolejce (czwartek 18 grudnia o godz. 21, osiemnaście spotkań rozpocznie się równocześnie) pozostałe polskie kluby czekają następujące mecze:
Według statystyków (Goallytics, Football Meets Data i Piotra Klimka), Raków ma ok. 45-54 proc. szans na miejsce w top 8 i bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Wygrana na Cyprze miejsce w ósemce przyniesie na pewno, remis daje na to ok. 73 proc. szans.
Z kolei prawdopodobieństwo, że Lech i Jagiellonia znajdą się w top 24 i przejdą do 1/16 finału wynosi odpowiednio 99,8 proc. oraz 99,99 proc. Lechowi do całkowitej pewności powinien więc wystarczyć remis w Czechach. W przypadku Jagiellonii musiałaby się zadziać wielopoziomowa katastrofa, by straciła ona awans – w aż 11 meczach musiałoby dojść do niekorzystnych dla niej rozstrzygnięć.
W przypadku barażu o 1/8 finału (nazywanego też 1/16 finału lub play-off), zespoły są losowane parami wg następującego klucza:
Przy spełnieniu się prognozowanej tabeli, w której Raków zajmie 9. miejsce, Lech – 17., a Jagiellonia – 19., ich potencjalni rywale w 1/16 finału są następujący:
Losowanie 1/16 finału odbędzie się 16 stycznia, a mecze – 19 i 26 lutego. Losowanie 1/8 finału dzień po rewanżach play-off, czyli 27 lutego, a spotkania – 12 i 19 marca.
