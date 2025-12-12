Reklama

Czego Lech, Raków i Jagiellonia potrzebują do awansu w Lidze Konferencji?

Legia Warszawa po porażce w Armenii jest jedynym polskim klubem, który nie ma już nawet teoretycznych szans na grę wiosną w Lidze Konferencji. Raków Częstochowa jest bliski bezpośredniego awansu do 1/8 finału, a Lech Poznań i Jagiellonia - barażu o tę fazę.

Publikacja: 12.12.2025 09:54

Raków Częstochowa minimalnie, bo 1:0 po golu Jonatana Brauta Brunesa z rzutu karnego, pokonał bośnia

Raków Częstochowa minimalnie, bo 1:0 po golu Jonatana Brauta Brunesa z rzutu karnego, pokonał bośniacki Zrinjski Mostar.

Foto: PAP/Art Service

Bartosz Nosal

Czwartkowe mecze Ligi Konferencji jak zwykle odbywały się w dwóch turach. Po kompromitującej porażce Legii w Armenii oraz 1:2 Jagiellonii z Rayo Vallecano, późnym wieczorem udało się polskim drużynom nie przegrać.

Liga Konferencji. Wykorzystane karne Rakowa i Lecha

Raków Częstochowa minimalnie, bo 1:0 po golu Jonatana Brauta Brunesa z rzutu karnego, pokonał bośniacki Zrinjski Mostar. Z kolei Lech Poznań zremisował 1:1 z ostatnią aktualnie drużyną niemieckiej Bundesligi – FSV Mainz. Goście z Moguncji kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce, ale mistrzom Polski nie udało się wykorzystać gry w przewadze. Wcześniej poznaniacy dwa razy mogli się cieszyć z korzystnych decyzji sędziów VAR: najpierw, gdy anulowali gola dla Mainz na 2:0, a następnie przy podtrzymaniu decyzji o rzucie karnym dla Lecha (Mikael Ishak wykorzystał go strzałem „podcinką” w stylu Antonina Panenki). 

Tabela Ligi Konferencji i szanse na awans do 1/8 i 1/16 finału

Przypomnijmy, że Liga Konferencji – podobnie jak Liga Europy i Liga Mistrzów – rozgrywana jest w tzw. systemie szwajcarskim, gdzie jedna wielka tabela obejmuje wszystkie 36 zespołów. Po sześciu seriach gier, drużyny z top 8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a ekipy z lokat 9.-24. rozgrywają dodatkową rundę (baraż nazywany też 1/16 finału) o wejście do niej. Po pięciu kolejkach Raków jest w top 8, Lech i Jagiellonia w „strefie barażowej”, a Legia (m.in. za sprawą remisu Lecha z Mainz) nie ma na nią już nawet teoretycznych szans. Dla klubu z Warszawy to kompromitacja, że podczas ostatniego meczu z mistrzem Gibraltaru, to Lincoln, a nie Legia, będzie walczył o dalszą grę w Lidze Konferencji.

Reklama
Reklama

W ostatniej kolejce (czwartek 18 grudnia o godz. 21, osiemnaście spotkań rozpocznie się równocześnie) pozostałe polskie kluby czekają następujące mecze:

  • Sigma Ołomuniec – Lech Poznań,
  • Omonia (Nikozja) - Raków Częstochowa,
  • AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok.

Według statystyków (Goallytics, Football Meets Data i Piotra Klimka), Raków ma ok. 45-54 proc. szans na miejsce w top 8 i bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Wygrana na Cyprze miejsce w ósemce przyniesie na pewno, remis daje na to ok. 73 proc. szans.

Z kolei prawdopodobieństwo, że Lech i Jagiellonia znajdą się w top 24 i przejdą do 1/16 finału wynosi odpowiednio 99,8 proc. oraz 99,99 proc. Lechowi do całkowitej pewności powinien więc wystarczyć remis w Czechach. W przypadku Jagiellonii musiałaby się zadziać wielopoziomowa katastrofa, by straciła ona awans – w aż 11 meczach musiałoby dojść do niekorzystnych dla niej rozstrzygnięć. 

Liga Konferencji – zasady losowania 1/16 finału

W przypadku barażu o 1/8 finału (nazywanego też 1/16 finału lub play-off), zespoły są losowane parami wg następującego klucza:

Reklama
Reklama
  • zespół z miejsca 9. trafia na zespół z miejsca 23. lub 24., podobnie zespół z miejsca 10. może trafić rywala z lokaty 23. lub 24.
  • zespoły z miejsca 11. i 12. mogą wylosować drużyny z miejsc 21. i 22. itd.

Przy spełnieniu się prognozowanej tabeli, w której Raków zajmie 9. miejsce, Lech – 17., a Jagiellonia – 19., ich potencjalni rywale w 1/16 finału są następujący:

  • Raków kontra Universitatea Craiova (Rumunia) lub Shkëndija Tetowo (Macedonia Północna)
  • Lech kontra HNK Rijeka (Chorwacja) lub Lausanne Sports (Szwajcaria)
  • Jagiellonia kontra AZ Alkmaar (Holandia) lub Omonia Nikozja (Cypr)

Losowanie 1/16 finału odbędzie się 16 stycznia, a mecze – 19 i 26 lutego. Losowanie 1/8 finału dzień po rewanżach play-off, czyli 27 lutego, a spotkania – 12 i 19 marca.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Ekstraklasa Polskie Kluby Piłkarskie Europejskie Puchary Legia Warszawa Kluby piłkarskie Lech Poznań Liga Konferencji Europy
Alen Grgic (z prawej) z FC Noah i Ermal Krasniqi z Legii Warszawa
Piłka nożna
Liga Konferencji. Z Armenii na tarczy, w Białymstoku bez kompleksów
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Kibice Rayo Vallecano zaatakowani w Polsce. Co się stało na S8?
Piłka nożna
Kibice Rayo Vallecano zaatakowani w Polsce. Co się stało na S8?
Mundial 2026 z obowiązkową przerwą na wodę i na reklamę
Piłka nożna
Mundial 2026 z obowiązkową przerwą na wodę i na reklamę
Erling Haaland
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Hit w Madrycie dla Manchesteru City, Erling Haaland zatopił Real
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Jules Koundé zdobył dla Barcelony dwie bramki w meczu z Eintrachtem
Piłka nożna
Barcelona znów odwróciła losy meczu w Lidze Mistrzów. Nieoczywisty bohater
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama