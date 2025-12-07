Reklama

Tunezja, Holandia, Japonia. Polscy piłkarze znają terminarz mundialu, kibice będą zarywać noce

Holandia, Japonia i Tunezja będą przeciwnikami Polaków w grupie F przyszłorocznego mundialu, jeśli drużyna Jana Urbana wygra marcowe baraże. Kadrę czekają podróże między Meksykiem i USA.

Publikacja: 07.12.2025 16:32

Tunezja, Holandia, Japonia. Polscy piłkarze znają terminarz mundialu, kibice będą zarywać noce

Foto: REUTERS

Tomasz Wacławek

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie drużyny znalazły się w grupie z Polską w przyszłorocznym mundialu?
  • Jak polscy piłkarze radzili sobie z Holandią w poprzednich spotkaniach?
  • Dlaczego Japonia jest jednym z groźniejszych przeciwników dla Polski?
  • Co czyni Tunezję tajemniczym rywalem dla polskiej reprezentacji?

To było całkiem korzystne losowanie dla Polski, ale historia mundialowych występów naszej reprezentacji w XXI wieku każe studzić optymizm. Mocarstwowe zapowiedzi kończyły się z reguły klapami. Tylko raz – trzy lata temu w Katarze – wyszliśmy z grupy, ale po grze, która przyniosła więcej wstydu niż chwały.

Teraz – ze względu na zmianę formatu i zwiększenie liczby uczestników (z 32 do 48) – powinno być trochę łatwiej, bo przepustkę do fazy pucharowej wywalczy też osiem z 12 zespołów, które zajmą w grupie trzecie miejsce. To oznacza, że do awansu może wystarczyć już jedno zwycięstwo.

Jak losowanie grup mundialu ocenił Jan Urban?

– Wydaje mi się, że trafiliśmy do dość mocnej grupy, jeśli oczywiście awansujemy na mundial. Mam nadzieję, że tak będzie. Mogę zażartować, że Holandia nas śledzi, bo mierzyliśmy się z nią ostatnio w eliminacjach do mistrzostw świata. Japonia to z kolei zespół, który stać na wszystko – można z nią wygrać, ale potrafi też każdego zaskoczyć. Tunezja to jak na razie przeciwnik najmniej nam znany, trudno powiedzieć o niej coś konkretnego – przyznał Jan Urban w rozmowie z portalem „Łączy Nas Piłka”.

Selekcjoner reprezentacji Polski zaznacza jednak, że na analizę mundialowych rywali przyjdzie jeszcze czas. – Do marca musimy skoncentrować się na naszych przeciwnikach w barażach: na Albanii, z którą zagramy półfinał w Warszawie (26 marca – przyp. red.), a także na Ukrainie i Szwecji, czyli potencjalnych rywalach w finale (31 marca – przyp. red.). Oby po barażach naszym problemem była już analiza kolejnych trzech drużyn. A właściwie dwóch, bo Holandię znamy doskonale. Fajnie byłoby móc zmierzyć się z nią po raz trzeci, tym razem już na mundialu – nie ukrywa Urban.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Światowe media po losowaniu grup mundialu: Donald Trump dostał nagrodę od kolegi
Piłka nożna
Światowe media po losowaniu grup mundialu: Donald Trump dostał nagrodę od kolegi

Żadnego z jesiennych meczów z Holendrami nie przegraliśmy. Zarówno w Rotterdamie, jak i w Warszawie był remis 1:1. Biliśmy się z nimi też podczas zeszłorocznego Euro w Niemczech, jeszcze za kadencji Michała Probierza. W Hamburgu przez kilkanaście minut nawet prowadziliśmy po bramce Adama Buksy, ale skończyło się porażką 1:2. Inna sprawa, że na zwycięstwo nad nimi czekamy już blisko pół wieku.

Z Japończykami graliśmy ostatnio podczas mundialu w 2018 r. W Rosji zwyciężyliśmy 1:0 po trafieniu Jana Bednarka, ale to oni awansowali do fazy pucharowej, a my wróciliśmy do domu. Po tym spotkaniu do futbolowego słownika wszedł termin niski pressing, którym Adam Nawałka tłumaczył pozorowaną grę swojego zespołu. W końcówce Polacy podawali sobie piłkę, broniąc wyniku, a rywale nie atakowali, by nie narazić się na wyższą porażkę, która wyrzuciłaby ich z turnieju. Kamil Grosicki symulował z kolei kontuzję.

Niech tamto zwycięstwo nie uśpi naszej czujności, bo w 1/8 finału Japonia była bliska wyeliminowania Belgii – prowadziła już 2:0, ale przegrała 2:3, tracąc gola w doliczonym czasie. Cztery lata później w Katarze wyszła z trudnej grupy, wyprzedzając Hiszpanów i eliminując Niemców (obie potęgi pokonała 2:1), ale znów odpadła w 1/8 finału – po porażce z Chorwacją w rzutach karnych. W mistrzostwach świata występuje regularnie od 1998 r. Bilety do USA, Kanady i Meksyku zapewniła sobie jako pierwsza reprezentacja.

Czytaj więcej

Finał poprzedniego mundialu organizowanego przez USA. W 1994 roku Brazylijczycy pokonali Włochów po
Plus Minus
Mundial w USA to była rewolucja. Losowanie jak show z jednym bohaterem

Największą zagadką są Tunezyjczycy. Może przyda się pomoc Henryka Kasperczaka, który dwukrotnie był ich selekcjonerem (1994-1998 i 2015-2017), bo od ostatniego meczu z nimi minęły już cztery dekady. Na mundialu nigdy nie wyszli z grupy.

Reklama
Reklama

To oni mogą być naszym pierwszym przeciwnikiem i to spotkanie trzeba będzie wygrać, by z Holendrami i Japończykami nie walczyć już o wszystko. Problem w tym, że w eliminacjach Tunezja nie straciła nawet jednej bramki.

Mundial 2026. Kiedy i gdzie mecze Polaków?

Terminarz jest dla nas korzystny, gorzej z godzinami rozgrywania meczów. Spotkanie z Tunezją odbędzie się o 4.00 polskiego czasu (15 czerwca w Guadalupe), a z Japonią – o 1.00 (26 czerwca w Arlington). Tylko starcie z Holandią nie będzie wymagało zarywania nocy, bo zacznie się o 19.00 (20 czerwca w Houston).

To będzie najdłuższy mundial w historii, zobaczymy aż 104 mecze, ale trzeba mieć nadzieję, że nie będzie takiej nudy jak podczas piątkowej uroczystości zdominowanej przez występy artystów, przemówienia polityków i hołd Gianniego Infantino dla Donalda Trumpa, który otrzymał pierwszą w historii pokojową nagrodę FIFA.

Spotkanie otwarcia (Meksyk – RPA) zostanie rozegrane 11 czerwca w Meksyku, finał zaplanowano 19 lipca w Nowym Jorku. Będzie miał on specjalną oprawę. Wzorem Super Bowl w przerwie odbędzie się muzyczne show na murawie. Oby jednak nie przyćmiło piłkarskiego widowiska.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Jan Urban mundial reprezentacja Polski
Światowe media po losowaniu grup mundialu: Donald Trump dostał nagrodę od kolegi
Piłka nożna
Światowe media po losowaniu grup mundialu: Donald Trump dostał nagrodę od kolegi
Mundial 2026. Rozlosowano grupy mistrzostw świata, znamy potencjalnych rywali Polaków
Piłka nożna
Mundial 2026. Rozlosowano grupy mistrzostw świata, znamy potencjalnych rywali Polaków
Jednym z punktów ceremonii będzie też przyznanie pierwszej w historii pokojowej nagrody FIFA. Wszyst
Piłka nożna
Losowanie grup mundialu. Gwiazdy i Donald Trump
UEFA zdecydowała. Polska nie będzie gospodarzem Euro 2029 kobiet w piłce nożnej
Piłka nożna
UEFA zdecydowała. Polska nie będzie gospodarzem Euro 2029 kobiet w piłce nożnej
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Marek Papszun
Piłka nożna
Marek Papszun w Legii? Niemoralna propozycja
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama