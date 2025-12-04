Reklama

Losowanie grup mundialu. Gwiazdy i Donald Trump

W piątek o 18.00 losowanie grup mundialu. Polacy poznają potencjalnych rywali, z którymi zagrają w USA, Kanadzie i Meksyku, jeśli przejdą marcowe baraże.

Publikacja: 04.12.2025 19:00

Jednym z punktów ceremonii będzie też przyznanie pierwszej w historii pokojowej nagrody FIFA. Wszystko wskazuje na to, że szef światowej federacji Gianni Infantino wręczy ją swojemu przyjacielowi Donaldowi Trumpowi.

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

To ma być show w amerykańskim stylu. Z pompą i rozmachem. Na scenie wystąpią Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger i zespół Village People, który zasłynął utworem „Y.M.C.A.”.

Gospodarzami uroczystości w Waszyngtonie będą modelka Heidi Klum oraz aktorzy Kevin Hart i Danny Ramirez. Samo losowanie poprowadzą były piłkarz reprezentacji Anglii Rio Ferdinand i dziennikarka Samantha Johnson. Wśród zaproszonych gości, którzy będą pomagać im w tej części, znaleźli się m.in. legenda hokeja Wayne Gretzky oraz gwiazdy futbolu amerykańskiego, baseballa i koszykówki Tom Brady, Aaron Judge i Shaquille O’Neal.

Mundial 2026. Na kogo mogą trafić Polacy?

Tak wielkiej imprezy piłkarskiej jeszcze nie było. 48 uczestników rozegra łącznie 104 mecze: 78 w Stanach Zjednoczonych, po 13 w Kanadzie i Meksyku. W piątek poznamy 12 czterozespołowych grup. Do każdej z nich będzie mogła trafić tylko jedna drużyna z danego kontynentu, wyjątkiem jest Europa (maksymalnie dwie reprezentacje w jednej grupie).

Cztery najwyżej sklasyfikowane ekipy, czyli Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia będą mogły spotkać się najwcześniej w półfinale. Wiadomo też, w których grupach zagrają gospodarze. Meksyk został automatycznie przydzielony do grupy A, Kanada do B, a USA do D.

„Trzeba żyć chwilą”. Grzegorz Krychowiak dla „Rzeczpospolitej”
Piłka nożna
„Trzeba żyć chwilą”. Grzegorz Krychowiak dla „Rzeczpospolitej”
Polacy, tak jak pozostali uczestnicy baraży, zostali przyporządkowani do czwartego koszyka. To oznacza, że w razie awansu na pewno nie zmierzą się też ze zwycięzcami baraży interkontynentalnych oraz z debiutującymi w mundialu Jordanią, Curacao, Republiką Zielonego Przylądka, a także z Haiti, Nową Zelandią i Ghaną.

W optymistycznym wariancie mogą na przykład zagrać z Kanadą, Australią i RPA. Pesymistyczny scenariusz zakłada konieczność rywalizacji z broniącą tytułu Argentyną, Marokiem i Norwegią.

Najpierw jednak trzeba przejść baraże, w których przeciwnikami będą Albańczycy (26 marca), a potem zwycięzca starcia Szwecja – Ukraina (31 marca).

Ceremonia losowania mundialu. Czy Donald Trump dostanie pokojową nagrodę FIFA?

Polskę w Waszyngtonie reprezentować ma pięcioosobowa delegacja: selekcjoner reprezentacji Jan Urban, prezes PZPN Cezary Kulesza, sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski, team manager kadry Łukasz Gawrjołek i jej rzecznik prasowy Emil Kopański.

Gianni Infantino
Piłka nożna
FIFA pod rękę z Saudyjczykami. Kontrakt wart miliard dolarów

Jednym z punktów ceremonii będzie też przyznanie pierwszej w historii pokojowej nagrody FIFA. Wszystko wskazuje na to, że szef światowej federacji Gianni Infantino wręczy ją swojemu przyjacielowi Donaldowi Trumpowi. W końcu sam przekonywał, że prezydent USA zasłużył na pokojowego Nobla, a na życzenie Białego Domu uroczystość losowania przeniesiono z Las Vegas do waszyngtońskiego Centrum Kennedy'ego.

Transmisja ceremonii w piątek o 18.00 w TVP Sport

Losowanie grup mundialu 2026

Koszyk 1
USA
Meksyk
Kanada
Hiszpania
Argentyna
Francja
Anglia
Brazylia
Portugalia
Holandia
Belgia
Niemcy

Koszyk 2
Chorwacja
Maroko
Kolumbia
Urugwaj
Szwajcaria
Japonia
Senegal
Iran
Korea Płd.
Ekwador
Austria
Australia

Koszyk 3
Norwegia
Panama
Egipt
Algieria
Szkocja
Paragwaj
Tunezja
Wybrzeże Kości Słoniowej
Uzbekistan
Katar
Arabia Saudyjska
RPA

Koszyk 4
Jordania
Republika Zielonego Przylądka
Ghana
Curacao
Haiti
Nowa Zelandia
Czterech zwycięzców europejskich baraży (potencjalnie Polska)
Dwóch zwycięzców interkontynentalnych baraży




