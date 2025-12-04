Losowanie grup mundialu. Gwiazdy i Donald Trump

To ma być show w amerykańskim stylu. Z pompą i rozmachem. Na scenie wystąpią Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger i zespół Village People, który zasłynął utworem „Y.M.C.A.”.

Gospodarzami uroczystości w Waszyngtonie będą modelka Heidi Klum oraz aktorzy Kevin Hart i Danny Ramirez. Samo losowanie poprowadzą były piłkarz reprezentacji Anglii Rio Ferdinand i dziennikarka Samantha Johnson. Wśród zaproszonych gości, którzy będą pomagać im w tej części, znaleźli się m.in. legenda hokeja Wayne Gretzky oraz gwiazdy futbolu amerykańskiego, baseballa i koszykówki Tom Brady, Aaron Judge i Shaquille O’Neal.

Mundial 2026. Na kogo mogą trafić Polacy?

Tak wielkiej imprezy piłkarskiej jeszcze nie było. 48 uczestników rozegra łącznie 104 mecze: 78 w Stanach Zjednoczonych, po 13 w Kanadzie i Meksyku. W piątek poznamy 12 czterozespołowych grup. Do każdej z nich będzie mogła trafić tylko jedna drużyna z danego kontynentu, wyjątkiem jest Europa (maksymalnie dwie reprezentacje w jednej grupie).

Cztery najwyżej sklasyfikowane ekipy, czyli Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia będą mogły spotkać się najwcześniej w półfinale. Wiadomo też, w których grupach zagrają gospodarze. Meksyk został automatycznie przydzielony do grupy A, Kanada do B, a USA do D.