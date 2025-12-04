Losowanie grup mundialu. Gwiazdy i Donald Trump

Aktualizacja: 04.12.2025 21:27 Publikacja: 04.12.2025 19:00
Jednym z punktów ceremonii będzie też przyznanie pierwszej w historii pokojowej nagrody FIFA. Wszystko wskazuje na to, że szef światowej federacji Gianni Infantino wręczy ją swojemu przyjacielowi Donaldowi Trumpowi.
To ma być show w amerykańskim stylu. Z pompą i rozmachem. Na scenie wystąpią Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger i zespół Village People, który zasłynął utworem „Y.M.C.A.”.
Gospodarzami uroczystości w Waszyngtonie będą modelka Heidi Klum oraz aktorzy Kevin Hart i Danny Ramirez. Samo losowanie poprowadzą były piłkarz reprezentacji Anglii Rio Ferdinand i dziennikarka Samantha Johnson. Wśród zaproszonych gości, którzy będą pomagać im w tej części, znaleźli się m.in. legenda hokeja Wayne Gretzky oraz gwiazdy futbolu amerykańskiego, baseballa i koszykówki Tom Brady, Aaron Judge i Shaquille O’Neal.
Tak wielkiej imprezy piłkarskiej jeszcze nie było. 48 uczestników rozegra łącznie 104 mecze: 78 w Stanach Zjednoczonych, po 13 w Kanadzie i Meksyku. W piątek poznamy 12 czterozespołowych grup. Do każdej z nich będzie mogła trafić tylko jedna drużyna z danego kontynentu, wyjątkiem jest Europa (maksymalnie dwie reprezentacje w jednej grupie).
Cztery najwyżej sklasyfikowane ekipy, czyli Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia będą mogły spotkać się najwcześniej w półfinale. Wiadomo też, w których grupach zagrają gospodarze. Meksyk został automatycznie przydzielony do grupy A, Kanada do B, a USA do D.
Polacy, tak jak pozostali uczestnicy baraży, zostali przyporządkowani do czwartego koszyka. To oznacza, że w razie awansu na pewno nie zmierzą się też ze zwycięzcami baraży interkontynentalnych oraz z debiutującymi w mundialu Jordanią, Curacao, Republiką Zielonego Przylądka, a także z Haiti, Nową Zelandią i Ghaną.
W optymistycznym wariancie mogą na przykład zagrać z Kanadą, Australią i RPA. Pesymistyczny scenariusz zakłada konieczność rywalizacji z broniącą tytułu Argentyną, Marokiem i Norwegią.
Najpierw jednak trzeba przejść baraże, w których przeciwnikami będą Albańczycy (26 marca), a potem zwycięzca starcia Szwecja – Ukraina (31 marca).
Polskę w Waszyngtonie reprezentować ma pięcioosobowa delegacja: selekcjoner reprezentacji Jan Urban, prezes PZPN Cezary Kulesza, sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski, team manager kadry Łukasz Gawrjołek i jej rzecznik prasowy Emil Kopański.
Koszyk 1
USA
Meksyk
Kanada
Hiszpania
Argentyna
Francja
Anglia
Brazylia
Portugalia
Holandia
Belgia
Niemcy
Koszyk 2
Chorwacja
Maroko
Kolumbia
Urugwaj
Szwajcaria
Japonia
Senegal
Iran
Korea Płd.
Ekwador
Austria
Australia
Koszyk 3
Norwegia
Panama
Egipt
Algieria
Szkocja
Paragwaj
Tunezja
Wybrzeże Kości Słoniowej
Uzbekistan
Katar
Arabia Saudyjska
RPA
Koszyk 4
Jordania
Republika Zielonego Przylądka
Ghana
Curacao
Haiti
Nowa Zelandia
Czterech zwycięzców europejskich baraży (potencjalnie Polska)
Dwóch zwycięzców interkontynentalnych baraży
