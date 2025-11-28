Grzegorz Krychowiak dla „Rzeczpospolitej”: Trzeba żyć chwilą

Twarda ręka ojca wojskowego pomogła panu w życiu?

To mi bardzo dużo dało, zwłaszcza wtedy, gdy musiałem radzić sobie sam. Inaczej jest, kiedy wracasz do domu o 16-17 i wiesz, że są w nim rodzice, a zupełnie inna sytuacja jest, jak wracasz do internatu i nie ma nikogo, oprócz twoich znajomych. A wiadomo, jakie pomysły przychodzą do głowy, kiedy masz 13, 14 czy 15 lat.

Kiedy kończysz trening, ale w domu czeka na ciebie rodzina, to nieważne, w jakim mieście się znajdujesz, czy ci się podoba, czy nie

Zwiedził pan kawał świata, grał we Francji, w Hiszpanii, Anglii, Rosji, Arabii Saudyjskiej i na Cyprze. Gdzie żyło się panu najlepiej?

Trzeba to podzielić na dwie kwestie. Pierwsza to strona piłkarska. Jeśli osiągasz jakieś sukcesy, to zazwyczaj tam żyje ci się dobrze. Druga to sprawy pozasportowe. Kiedy kończysz trening, ale w domu czeka na ciebie rodzina, to nieważne, w jakim mieście się znajdujesz, czy ci się podoba, czy nie. Zawsze powtarzam, że jestem bardzo wdzięczny swojej partnerce, która podporządkowała się mojej karierze. Jeździła ze mną wszędzie, a to nie jest takie łatwe. Ktoś powie, że to żona piłkarza, więc nie powinna narzekać, ale gdy zmieniasz klub co rok albo co dwa lata, to w dłuższym okresie może stać się męczące.

Ta spokojna głowa pomagała na boisku?

Czasem idzie ci lepiej, czasem gorzej, ale kiedy wiesz, że po meczu czy po treningu możesz spędzić czas razem z żoną, to pozwala się zresetować i nie myśleć 24 godziny na dobę o piłce.

Okresem, w którym trudno się panu oddychało, była przeprowadzka do PSG. Czego zabrakło, by osiągnąć sukces w Paryżu?

Znałem swoje mocne strony i wiedziałem, czego brakuje temu zespołowi – wydaje mi się, że takiego charakteru, agresywnej gry, walki. Myślałem, że potrzebują defensywnego pomocnika, ale trener zdecydował po pewnym czasie zupełnie inaczej. Mimo że znaliśmy się bardzo dobrze z Sevilli, postawił na innego zawodnika. Ale takie są realia futbolu, nikt nie zagwarantuje ci gry, musisz sobie to wywalczyć i tylko od ciebie zależy, czy zasługujesz na miejsce w składzie czy nie.

Ma pan żal do Unaia Emery'ego?

Wtedy miałem, ale z czasem zrozumiałem, że chciał jak najlepiej dla zespołu. Trzeba zaakceptować tę decyzję. Dla mnie to też było nowe doświadczenie.