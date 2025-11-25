Aktualizacja: 26.11.2025 09:00 Publikacja: 25.11.2025 23:49
Robert Lewandowski
To nie był wieczór Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik może się pochwalić świetnymi statystykami w meczach z Chelsea (dwa spotkania, trzy gole, cztery asysty), ale we wtorek był skutecznie pilnowany przez londyńskich obrońców i pół godziny przed końcem został zmieniony przez Raphinhę.
Nie był to jednak wieczór całej Barcelony. Jules Kounde wbił piłkę do własnej bramki, a Ronald Araujo jeszcze przed przerwą musiał opuścić boisko za drugą żółtą kartkę.
Dla Katalończyków tym bardziej bolesny był fakt, że bohaterem obu akcji był ich wychowanek Marc Cucurella. To po dośrodkowaniu obrońcy Chelsea padł gol samobójczy, a potem po faulu na nim Barcelona musiała grać w dziesięciu. W dodatku Cucurella wyłączył z gry Lamine Yamala.
Zespół Hansiego Flicka już się nie podniósł. Na 2:0 po ładnej indywidualnej akcji podwyższył Estevao, a wynik ustalił Liam Delap. Mogło się skończyć jeszcze gorzej, bo po interwencji VAR gospodarzom nie uznano trzech trafień.
Flick miał powiedzieć zawodnikom, by cieszyli się grą i dobrze się bawili. Tymczasem to rywale zabawili się z jego piłkarzami. „To była ciemna noc na Stamford Bridge” – komentuje kataloński dziennik „Mundo Deportivo”.
Barcelonie ucieka szansa na bezpośredni awans do fazy pucharowej, ale zajęcie miejsca w pierwszej ósemce nadal jest realne. Przed drużyną Lewandowskiego jeszcze trzy spotkania: z Eintrachtem Frankfurt (9 grudnia), Slavią Praga (21 stycznia) i FC Kopenhaga (28 stycznia).
Galatasaray Stambuł – Royale Union Saint-Gilloise 0:1
Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona 0:2
Chelsea – Barcelona 3:0
Manchester City – Bayer Leverkusen 0:2
Borussia Dortmund – Villarreal 4:0
Napoli – Karabach Agdam 2:0
Bodo/Glimt – Juventus Turyn 2:3
Slavia Praga – Athletic Bilbao 0:0
Olympique Marsylia – Newcastle United 2:1
