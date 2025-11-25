Reklama
Rozwiń
Reklama

Liga Mistrzów. Barcelona rozbita w Londynie, Robert Lewandowski niewidoczny

Barcelona przegrała w Londynie z Chelsea aż 0:3. Robert Lewandowski wciąż bez bramki w tym sezonie Ligi Mistrzów.

Publikacja: 25.11.2025 23:49

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Tomasz Wacławek

To nie był wieczór Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik może się pochwalić świetnymi statystykami w meczach z Chelsea (dwa spotkania, trzy gole, cztery asysty), ale we wtorek był skutecznie pilnowany przez londyńskich obrońców i pół godziny przed końcem został zmieniony przez Raphinhę.

Nie był to jednak wieczór całej Barcelony. Jules Kounde wbił piłkę do własnej bramki, a Ronald Araujo jeszcze przed przerwą musiał opuścić boisko za drugą żółtą kartkę.

„Ciemna noc na Stamford Bridge”. Hiszpańskie media po porażce Barcelony

Dla Katalończyków tym bardziej bolesny był fakt, że bohaterem obu akcji był ich wychowanek Marc Cucurella. To po dośrodkowaniu obrońcy Chelsea padł gol samobójczy, a potem po faulu na nim Barcelona musiała grać w dziesięciu. W dodatku Cucurella wyłączył z gry Lamine Yamala.

Czytaj więcej

Awans Haiti na mundial wzbudził entuzjazm w Port Au Prince
Piłka nożna
Mali i biedni też będą na balu. Kto zagra na przyszłorocznym mundialu?

Zespół Hansiego Flicka już się nie podniósł. Na 2:0 po ładnej indywidualnej akcji podwyższył Estevao, a wynik ustalił Liam Delap. Mogło się skończyć jeszcze gorzej, bo po interwencji VAR gospodarzom nie uznano trzech trafień.

Reklama
Reklama

Flick miał powiedzieć zawodnikom, by cieszyli się grą i dobrze się bawili. Tymczasem to rywale zabawili się z jego piłkarzami. „To była ciemna noc na Stamford Bridge” – komentuje kataloński dziennik „Mundo Deportivo”.

Barcelonie ucieka szansa na bezpośredni awans do fazy pucharowej, ale zajęcie miejsca w pierwszej ósemce nadal jest realne. Przed drużyną Lewandowskiego jeszcze trzy spotkania: z Eintrachtem Frankfurt (9 grudnia), Slavią Praga (21 stycznia) i FC Kopenhaga (28 stycznia).

Liga Mistrzów
5. kolejka

Galatasaray Stambuł – Royale Union Saint-Gilloise 0:1
Ajax Amsterdam – Benfica Lizbona 0:2
Chelsea – Barcelona 3:0
Manchester City – Bayer Leverkusen 0:2
Borussia Dortmund – Villarreal 4:0
Napoli – Karabach Agdam 2:0
Bodo/Glimt – Juventus Turyn 2:3
Slavia Praga – Athletic Bilbao 0:0
Olympique Marsylia – Newcastle United 2:1


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Europejskie Puchary Liga Mistrzów Osoby Robert Lewandowski Kluby piłkarskie FC Barcelona Chelsea Londyn

To nie był wieczór Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik może się pochwalić świetnymi statystykami w meczach z Chelsea (dwa spotkania, trzy gole, cztery asysty), ale we wtorek był skutecznie pilnowany przez londyńskich obrońców i pół godziny przed końcem został zmieniony przez Raphinhę.

Nie był to jednak wieczór całej Barcelony. Jules Kounde wbił piłkę do własnej bramki, a Ronald Araujo jeszcze przed przerwą musiał opuścić boisko za drugą żółtą kartkę.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Awans Haiti na mundial wzbudził entuzjazm w Port Au Prince
Piłka nożna
Mali i biedni też będą na balu. Kto zagra na przyszłorocznym mundialu?
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Liga Mistrzów. Szczyt w Londynie, Robert Lewandowski z wizytą u Chelsea
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Szczyt w Londynie, Robert Lewandowski z wizytą u Chelsea
Postawili się nawet mistrzom Europy. Albańczycy – rywale Polaków w barażach o mundial
Piłka nożna
Postawili się nawet mistrzom Europy. Albańczycy – rywale Polaków w barażach o mundial
Robert Lewandowski otworzył Camp Nou
Piłka nożna
Robert Lewandowski otworzył Camp Nou
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Marek Papszun
Piłka nożna
Czy Marek Papszun przyjdzie na ratunek Legii
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama