Zakulisowe wojny w Manchesterze United i Chelsea. Czas na nowe otwarcie

Jedni mistrzostwa Anglii wypatrują od 2013 r., drudzy nieco krócej – od 2017, ale trudno się dziwić, że tęsknota za sukcesami doskwiera zarówno na Old Trafford, jak i na Stamford Bridge. Mowa przecież o klubach, które kilkanaście lat temu rozdawały w Premier League karty.

Dziś w najlepszej lidze świata dzielą i rządzą inni. Od 2018 r. do tronu nie dopuszczają rywali Manchester City i Liverpool. Chelsea i Manchesterowi United brak trofeów na krajowym podwórku zrekompensowały trochę sukcesy na Starym Kontynencie: Czerwonym Diabłom – triumf w Lidze Europy 2017, a The Blues – w Lidze Europy 2019, Lidze Mistrzów 2021 i Lidze Konferencji 2025. To najlepszy dowód na to, że domowe rozgrywki stały się tak konkurencyjne, że obecnie łatwiej zabłysnąć na europejskich salonach. Ale nawet w tak wymagającej Premier League drużynie z Old Trafford nie powinna się zdarzyć taka katastrofa jak ostatnio.

Dlaczego Ruben Amorim został zwolniony z Manchesteru United?

United zakończyli sezon na 15. miejscu. Przegrali średnio co drugi mecz (18 porażek) i tylko awans do finału Ligi Europy sprawił, że Ruben Amorim nie stracił posady już latem.

Młody Portugalczyk był jednym z trzech trenerów, którzy prowadzili zespół w zeszłym sezonie. I dziesiątym w ciągu 13 lat (licząc także tych tymczasowych), czyli odkąd na emeryturę przeszedł sir Alex Ferguson. Nieważne, czy na ławce siadały takie sławy jak Louis van Gaal i Jose Mourinho, czy szkoleniowcy na dorobku, ale znający doskonale klub jak Ole Gunnar Solskjaer. Żaden nie sprostał oczekiwaniom. A może po prostu zabrakło cierpliwości? Bo przecież Ferguson też nie od razu odnosił sukcesy.