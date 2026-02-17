Reklama

Barcelona zatrzymana. Yamal spudłował z karnego, gol Lewandowskiego nieuznany

FC Barcelona nie wykorzystała szansy na powrót na fotel lidera - w meczu 24. kolejki La Liga niespodziewanie przegrała 1:2 z Gironą i do prowadzącego w tabeli Realu Madryt traci dwa punkty.

Publikacja: 17.02.2026 07:51

Lamine Yamal

Lamine Yamal

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Derby Katalonii okazały się pechowe dla „Blaugrany” - w pierwszej połowie zawodnicy Barcelony dwa razy trafiali w słupek. Szczególnie żałować mogą tego, co stało się w doliczonym czasie gry w I połowie – Lamine Yamal obijając słupek nie wykorzystał wówczas rzutu karnego (podyktowanego po faulu na Danim Olmo). W słupek trafił też wcześniej wracający do gry po kontuzji Raphinia. Na murawie pojawił się też borykający się wcześniej z urazem Frenkie De Jong. 

Girona kończy w dziesiątkę, ale wygrywa z Barceloną

Prowadzenie Barcelonie dał w 59. minucie Pau Cubarsi, który celnym strzałem głową wykończył dośrodkowanie Julesa Kounde. Jednak już trzy minuty później Girona wyrównała za sprawą wypożyczonego z Atletico Madryt Thomasa Lemara, który z bliska umieścił piłkę w siatce po zamieszaniu do jakiego doszło po dośrodkowaniu Ukraińca Władysława Wanata. 

Czytaj więcej

Real wycofał się z Superligi
Piłka nożna
Real Madryt gasi światło. Czy to już koniec piłkarskiej Superligi?

Ostateczny cios Dumie Katalonii zadał Fran Beltran, który w 87. minucie wykorzystał podanie Joela Roki. Dla Barcelony była to czwarta porażka w lidze i druga porażka z rzędu (po przegranym 0:4 półfinałowym meczu Pucharu Króla z Atletico Madryt). 

Reklama
Reklama

Girona kończyła mecz w dziesiątkę - bohater bramkowej akcji, Roca, wyleciał z murawy w doliczonym czasie gry w II połowie za faul na Yamalu. 

- Brakowało nam po trosze wszystkiego. Musimy być bardziej samokrytyczni. Musimy poprawić grę i wziąć się w garść - mówił po meczu Cubarsi. 

- Po moim golu bardzo szybko wyrównali. Zbyt szybko pozwoliliśmy im wrócić do gry. Musimy poprawić się w kwestii goli, które strzelają zaraz po tym, jak wyjdziemy na prowadzenie. Pochylić głowy i poprawić się - dodał. 

Robert Lewandowski z wyrównującym golem, który nie został uznany

Robert Lewandowski zaczął mecz na ławce – na murawie pojawił się w 73. minucie, ale nie potrafił pomóc kolegom w odmienieniu losów meczu. Miał na to szansę - w samej końcówce trafił do bramki Girony po strzale głową, ale gol nie został uznany z powodu spalonego. 

Dla Girony była to pierwsza wygrana po trzech meczach bez zwycięstwa. Dzięki niej klub z Katalonii awansował na 12. miejsce w tabeli i oddalił się od strefy spadkowej. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Miejsca Regiony Europa Hiszpania Barcelona Osoby Robert Lewandowski Kluby piłkarskie FC Barcelona
Barcelona doznała klęski w półfinale Pucharu Króla
Piłka nożna
Barcelona znokautowana w Madrycie, Hansi Flick jeszcze nigdy tak nie przegrał
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Real wycofał się z Superligi
Piłka nożna
Real Madryt gasi światło. Czy to już koniec piłkarskiej Superligi?
Antonio Pérez w finale Futsal Euro 2026 zdobył trzy bramki, a po meczu uznany został za MVP turnieju
futsal
Hiszpania wróciła na tron. Wielki finał na oczach szefa UEFA i legendy futbolu
Lamine Yamal (po prawej) z Barcelony w akcji przeciwko Jose Carlosowi (po lewej) z Albacete podczas
Piłka nożna
Barcelona w półfinale Pucharu Króla. Pokonała pogromcę Realu, Robert Lewandowski bez bramki
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama