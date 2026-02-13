Reklama
Barcelona znokautowana w Madrycie, Hansi Flick jeszcze nigdy tak nie przegrał

Atletico Madryt rozbiło 4:0 Barcelonę i jest bliżej awansu do finału Pucharu Króla. Ale Katalończycy nie składają broni. W rewanżu na Camp Nou na pewno będą jeszcze emocje.

Publikacja: 13.02.2026 05:05

Barcelona doznała klęski w półfinale Pucharu Króla

Foto: REUTERS

Tomasz Wacławek

W tym meczu było wszystko: bramki, nieuznany gol dla Barcelony (Pau Cubarsiego), trafienie samobójcze (Erica Garcii), kuriozalny błąd bramkarza (Joana Garcii), wzajemne prowokacje, czerwona kartka (znów Eric Garcia), a na koniec jeszcze awantura.

Była też szybka zmiana. Hansi Flick już w 37. minucie zdjął z boiska Marca Casado, który miał żółtą kartkę i posłał do gry Roberta Lewandowskiego. Katalończycy przegrywali już wówczas 0:3, ale zamiast ruszyć w pościg, jeszcze przed przerwą stracili czwartego gola.

Hansi Flick apeluje do kibiców Barcelony

– Oni byli dzisiaj silniejsi, bardziej głodni bramek. Nie możemy jednak szukać wymówek. Nic nie jest jeszcze przesądzone, ale potrzebujemy waszego wsparcia – zwrócił się do kibiców trener Flick, który doznał najwyższej porażki w zawodowej karierze.

Niemiec nie krył również złości z powodu anulowanego – po długiej analizie VAR – trafienia Pau Cubarsiego. – Znaleźli powód, żeby nie uznać gola, a co gorsze, niczego nam nie wyjaśnili. Zaakceptowałem tę decyzję, choć się z nią nie zgadzam – zaznaczył.

Katalończycy rozważają złożenie skargi na sędziego do hiszpańskiej federacji, ale nie składają broni i zapowiadają walkę do samego końca.

– Ta drużyna wielokrotnie pokazała, że na Camp Nou zdarzają się spektakularne powroty. Będzie to trudne, ale nie niemożliwe. Zagramy u siebie, na lepszym boisku, w swoim stylu i postaramy się strzelić gole – zapewnia dyrektor sportowy Barcelony Deco.

Puchar Króla. Kiedy rewanż Barcelony z Atletico?

Jak przypomina dziennik „Mundo Deportivo”, Katalończycy w rozgrywkach pucharowych tylko raz zdołali odrobić czterobramkową stratę. Zdarzyło się to w słynnym rewanżu z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów (w 1/8 finału w sezonie 2016/2017), zakończonym zwycięstwem 6:1.

W rewanżu z Atletico na Camp Nou, zaplanowanym na 3 marca, w barwach Barcelony powinni już zagrać Pedri, Raphinha i Marcus Rashford. 

Źródło: rp.pl

