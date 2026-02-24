Reklama

Piotr Zieliński żegna się z Ligą Mistrzów, Inter pokonany przez rywala zza koła podbiegunowego

Inter Mediolan miał na własnym stadionie odrabiać straty, a po raz drugi przegrał z Bodo/Glimt (1:2). Finalista ubiegłorocznej Ligi Mistrzów odpada z rywalizacji już po play-offach.

Publikacja: 24.02.2026 23:54

Piotr Zieliński żegna się z Ligą Mistrzów, Inter pokonany przez rywala zza koła podbiegunowego

Foto: REUTERS/Remo Casilli

Tomasz Wacławek

Byli już w półfinale Ligi Europy, teraz piłkarze zza koła podbiegunowego zrobili kolejny krok i awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nie przestraszyli się wielkiego Interu (w końcu wcześniej pokonali Manchester City i Atlético Madryt) i w Mediolanie odnieśli drugie zwycięstwo.

Włoska katastrofa zaczęła się od błędu w obronie. Manuel Akanji nie miał do kogo podać piłki i wystawił ją wprost pod nogi przeciwnika. Norwegowie skorzystali z prezentu.

Polacy odpadli z Ligi Mistrzów

Inter przegrywał, choć nic nie wskazywało na to, że znajdzie się pod ścianą. Od początku przeważał (ataki napędzał Piotr Zieliński), ale tej przewagi nie był w stanie zamienić na bramkę.

Na 1:0 dla Norwegów trafił Jens Petter Hauge, na 2:0 podwyższył Haakon Evjen i Inter już się nie podniósł.

Reklama
Reklama

Z Ligą Mistrzów pożegnał się nie tylko Zieliński, ale również Mateusz Kochalski. Polski bramkarz znów miał dużo pracy, bo Karabach Agdam przegrał po raz drugi z Newcastle, choć w niższym wymiarze (2:3) niż u siebie.

Dlaczego Jose Mourinho opuścił konferencję?

Jeszcze ciekawiej powinno być w środę. Paris Saint-Germain będzie broniło przed własną publicznością skromnej zaliczki z pierwszego spotkania z Monaco (3:2), Juventus musi odrabiać straty po wpadce w Stambule (2:5 z Galatasaray).

Czytaj więcej

Anatolij Trubin
Piłka nożna
Posłuchał trenera, został bohaterem. Anatolij Trubin skradł show w Lidze Mistrzów

Najwięcej emocji będzie pewnie jednak w Madrycie. Wszystko ze względu na wydarzenia z pierwszego meczu. Real pokonał 1:0 Benficę po efektownym golu Viníciusa Júniora, a potem Brazylijczyk oskarżył o rasizm jednego z rywali i nie chciał kontynuować gry. Spotkanie wznowiono po dziesięciu minutach, a winowajca, czyli Gianluca Prestianni, został zawieszony i nie wystąpi w rewanżu.

Na trybuny został odesłany trener Benfiki Jose Mourinho. Portugalczyk skorzystał z przysługującego mu prawa i nie przyszedł na konferencję prasową przed rewanżem. Wysłał na nią swojego asystenta. Nie tak wyobrażał sobie powrót na Santiago Bernabéu, ale jeszcze ma szansę na szczęśliwe zakończenie.

Reklama
Reklama

Losowanie par 1/8 finału w piątek.

Liga Mistrzów
Runda play-off - rewanże

Atletico Madryt – Club Brugge 4:1. Pierwszy mecz 3:3. Awans Atletico
Inter Mediolan – Bodo/Glimt 1:2. Pierwszy mecz 1:3. Awans Bodo/Glimt
Newcastle – Karabach Agdam 3:2. Pierwszy mecz 6:1. Awans Newcastle
Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus 0:0. Pierwszy mecz 2:0. Awans Bayeru

Środa
Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund (18.45, Canal+ Extra 2). Pierwszy mecz 0:2
Real Madryt – Benfica Lizbona (21.00, Canal+ Extra 1). Pierwszy mecz 1:0
Paris Saint-Germain – Monaco (21.00, Canal+ Extra 3). Pierwszy mecz 3:2
Juventus Turyn – Galatasaray Stambuł (21.00, Canal+ 360, TVP 1). Pierwszy mecz 2:5

Multiliga w Canal+ Extra 4

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Europejskie Puchary Liga Mistrzów Osoby Piotr Zieliński Inter Mediolan
Jagiellonia Białystok przegrała z Fiorentiną 0:3
Piłka nożna
Liga Konferencji. Do bólu skuteczna Fiorentina, Jagiellonia musi zagrać w rewanżu jak Lech
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Real Madryt pokonał Benfikę 1:0. Jedyną bramkę w meczu strzelił Vinicius Junior
Piłka nożna
Rasistowski skandal w LM: Mecz Benfica – Real Madryt przerwany. Vinícius zszedł z boiska
Lamine Yamal
Piłka nożna
Barcelona zatrzymana. Yamal spudłował z karnego, gol Lewandowskiego nieuznany
Barcelona doznała klęski w półfinale Pucharu Króla
Piłka nożna
Barcelona znokautowana w Madrycie, Hansi Flick jeszcze nigdy tak nie przegrał
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama