Byli już w półfinale Ligi Europy, teraz piłkarze zza koła podbiegunowego zrobili kolejny krok i awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Nie przestraszyli się wielkiego Interu (w końcu wcześniej pokonali Manchester City i Atlético Madryt) i w Mediolanie odnieśli drugie zwycięstwo.
Włoska katastrofa zaczęła się od błędu w obronie. Manuel Akanji nie miał do kogo podać piłki i wystawił ją wprost pod nogi przeciwnika. Norwegowie skorzystali z prezentu.
Inter przegrywał, choć nic nie wskazywało na to, że znajdzie się pod ścianą. Od początku przeważał (ataki napędzał Piotr Zieliński), ale tej przewagi nie był w stanie zamienić na bramkę.
Na 1:0 dla Norwegów trafił Jens Petter Hauge, na 2:0 podwyższył Haakon Evjen i Inter już się nie podniósł.
Z Ligą Mistrzów pożegnał się nie tylko Zieliński, ale również Mateusz Kochalski. Polski bramkarz znów miał dużo pracy, bo Karabach Agdam przegrał po raz drugi z Newcastle, choć w niższym wymiarze (2:3) niż u siebie.
Jeszcze ciekawiej powinno być w środę. Paris Saint-Germain będzie broniło przed własną publicznością skromnej zaliczki z pierwszego spotkania z Monaco (3:2), Juventus musi odrabiać straty po wpadce w Stambule (2:5 z Galatasaray).
Najwięcej emocji będzie pewnie jednak w Madrycie. Wszystko ze względu na wydarzenia z pierwszego meczu. Real pokonał 1:0 Benficę po efektownym golu Viníciusa Júniora, a potem Brazylijczyk oskarżył o rasizm jednego z rywali i nie chciał kontynuować gry. Spotkanie wznowiono po dziesięciu minutach, a winowajca, czyli Gianluca Prestianni, został zawieszony i nie wystąpi w rewanżu.
Na trybuny został odesłany trener Benfiki Jose Mourinho. Portugalczyk skorzystał z przysługującego mu prawa i nie przyszedł na konferencję prasową przed rewanżem. Wysłał na nią swojego asystenta. Nie tak wyobrażał sobie powrót na Santiago Bernabéu, ale jeszcze ma szansę na szczęśliwe zakończenie.
Losowanie par 1/8 finału w piątek.
Atletico Madryt – Club Brugge 4:1. Pierwszy mecz 3:3. Awans Atletico
Inter Mediolan – Bodo/Glimt 1:2. Pierwszy mecz 1:3. Awans Bodo/Glimt
Newcastle – Karabach Agdam 3:2. Pierwszy mecz 6:1. Awans Newcastle
Bayer Leverkusen – Olympiakos Pireus 0:0. Pierwszy mecz 2:0. Awans Bayeru
Środa
Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund (18.45, Canal+ Extra 2). Pierwszy mecz 0:2
Real Madryt – Benfica Lizbona (21.00, Canal+ Extra 1). Pierwszy mecz 1:0
Paris Saint-Germain – Monaco (21.00, Canal+ Extra 3). Pierwszy mecz 3:2
Juventus Turyn – Galatasaray Stambuł (21.00, Canal+ 360, TVP 1). Pierwszy mecz 2:5
