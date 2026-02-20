Nazwa przeciwnika oczywiście mogła budzić respekt, bo za drużyną z Florencji stała nie tylko wielka historia, ale też wielkie pieniądze, skoro za napastnika Roberto Piccoliego była w stanie wyłożyć latem 25 mln euro.

O takich transferach w Białymstoku mogą jedynie pomarzyć, a gwiazd w kadrze Fiorentiny jest więcej, tylko że nie wszystkie mogły przyjechać do Polski na mecz 1/16 finału Ligi Konferencji.

Liga Konferencji. Katastrofa Jagiellonii w drugiej połowie

W składzie włoskiej ekipy zabrakło przede wszystkim bramkarza Davida De Gei, napastników Moise Keana i Manora Solomona oraz obrońcy Tariqa Lampteya. Zastąpić musieli ich młodsi koledzy, mniej doświadczeni i mający mniejsze umiejętności. Zresztą nawet podstawowi gracze Fiorentiny w tym sezonie nie błyszczą. Drużyna z Florencji jest w strefie spadkowej, a w 25 meczach Serie A straciła aż 39 goli i wszyscy wskazywali, że defensywa jest największym problemem rywali Jagiellonii.

Piłkarze Adriana Siemieńca mieli spróbować to wykorzystać i kto wie, jak wszystko by się potoczyło, gdyby najlepszy napastnik Afimico Pululu nie był zawieszony za kartki.

Gospodarze ruszyli na rywali z impetem i w pierwszych 20 minutach wypracowali dużą przewagę. Szybko odbierali piłkę po stracie i atakowali na zmianę lewym albo prawym skrzydłem. Do pola karnego wszystko wyglądało dobrze, ale pod bramką brakowało kogoś, kto oddałby groźny strzał. Dość powiedzieć, że najlepszą szansę Jagiellonia miała po kiksie obrońcy, który trafił w Kamila Jóźwiaka.