Marek Papszun urządza Legię po swojemu. 27 osób do pomocy

Marek Papszun
Legia przerwę zimową spędza na 17. miejscu w tabeli i chociaż brzmi to nieprawdopodobnie, jest naprawdę zagrożona spadkiem. To tym bardziej dziwne, że ostatniego lata drużynę wzmocniło kilku ciekawych zawodników, a trenerem został Edward Iordanescu, mający na koncie wiele sukcesów w Rumunii. Wszystko się jednak posypało, zespół przejął asystent Inaki Astiz, ale wygrał tylko jeden z dziesięciu meczów.
Papszun przyszedł, żeby ratować Legię przed spadkiem i wprowadzić gruntowne zmiany. Na pierwszy ogień poszedł sztab drużyny. Z Łazienkowską pożegnali się trener bramkarzy Arkadiusz Malarz i asystent Grzegorz Mokry. W zamian do sztabu dołączyło kilka nowych twarzy i teraz trener Legii ma do pomocy aż 27 osób.
Trenerem bramkarzy w miejsce Malarza został Maciej Kowal, a jego asystentem Paweł Szajewski. Nowym asystentem Papszuna został Marek Wasiluk, który pracował w akademii Jagiellonii Białystok, a ostatnio był ekspertem TVP Sport.
Z Częstochowy do Warszawy przenosi się też kilka osób. Za przygotowanie fizyczne będzie odpowiadał były judoka Michał Garnys, który z Papszunem współpracuje od 2019 r., zajmował się też przygotowaniem fizycznym reprezentacji judo na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Jednym z asystentów będzie Artur Węska, trenerem analitykiem Łukasz Cebula, a za przygotowanie mentalne będzie odpowiadał Paweł Frelik.
Zmiany będą też wśród piłkarzy. Na razie nadszedł czas pożegnań, bo po tym, jak Legia odpadła z Ligi Konferencji i Pucharu Polski tak liczna kadra nie będzie potrzebna. W Warszawie nie ma już Noaha Weisshaupta i Marco Burcha. Pierwszy, chociaż miał doświadczenie z Bundesligi, to w Polsce nie błyszczał. Jego wypożyczenie z Freiburga zostało skrócone, a piłkarz już trenuje z drużyną Hannover 96. Burch wrócił do Szwajcarii i wiosnę ma spędzić w tamtejszym Servette Genewa.
Do Legii dołączyło póki co dwóch młodych piłkarzy rezerw i to pozytywna zmiana, bo wcześniej przy Łazienkowskiej wychowankowie rzadko dostawali szansę. Papszun przygląda się młodemu stoperowi Janowi Leszczyńskiemu, który miał zostać wypożyczony do pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki i Samuelowi Kovacikowi. Słowak błyszczał w rozgrywkach młodzieżowej Ligi Mistrzów i podpisał z warszawskim klubem nową umowę.
Legia ćwiczy też grę w nowym ustawieniu. Papszun znany jest z tego, że Raków przez wiele lat grał w dość rzadko spotykanym schemacie z trójką obrońców, czwórką pomocników i trójką napastników. Pierwsze treningi w zimowym okresie przygotowawczym zapowiadają, że w Legii może być podobnie.
