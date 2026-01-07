Reklama

Marek Papszun urządza Legię po swojemu. 27 osób do pomocy

Nowe osoby w sztabie szkoleniowym i w kadrze pierwszej drużyny, a do tego kilka pożegnań. Trener Legii Warszawa Marek Papszun nie traci czasu. W sobotę zespół leci na zgrupowanie do Hiszpanii.

Publikacja: 07.01.2026 16:57

Marek Papszun

Marek Papszun

Foto: PAP/Leszek Szymański

Łukasz Majchrzyk

Legia przerwę zimową spędza na 17. miejscu w tabeli i chociaż brzmi to nieprawdopodobnie, jest naprawdę zagrożona spadkiem. To tym bardziej dziwne, że ostatniego lata drużynę wzmocniło kilku ciekawych zawodników, a trenerem został Edward Iordanescu, mający na koncie wiele sukcesów w Rumunii. Wszystko się jednak posypało, zespół przejął asystent Inaki Astiz, ale wygrał tylko jeden z dziesięciu meczów.

Papszun przyszedł, żeby ratować Legię przed spadkiem i wprowadzić gruntowne zmiany. Na pierwszy ogień poszedł sztab drużyny. Z Łazienkowską pożegnali się trener bramkarzy Arkadiusz Malarz i asystent Grzegorz Mokry. W zamian do sztabu dołączyło kilka nowych twarzy i teraz trener Legii ma do pomocy aż 27 osób.

Jakie zmiany w Legii przed powrotem Ekstraklasy?

Trenerem bramkarzy w miejsce Malarza został Maciej Kowal, a jego asystentem Paweł Szajewski. Nowym asystentem Papszuna został Marek Wasiluk, który pracował w akademii Jagiellonii Białystok, a ostatnio był ekspertem TVP Sport.

Czytaj więcej

Marek Papszun
Piłka nożna
Marek Papszun o pracy w Legii. „Jestem wzruszony, moje baterie naładowane są do maksimum”

Z Częstochowy do Warszawy przenosi się też kilka osób. Za przygotowanie fizyczne będzie odpowiadał były judoka Michał Garnys, który z Papszunem współpracuje od 2019 r., zajmował się też przygotowaniem fizycznym reprezentacji judo na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Jednym z asystentów będzie Artur Węska, trenerem analitykiem Łukasz Cebula, a za przygotowanie mentalne będzie odpowiadał Paweł Frelik.

Zmiany będą też wśród piłkarzy. Na razie nadszedł czas pożegnań, bo po tym, jak Legia odpadła z Ligi Konferencji i Pucharu Polski tak liczna kadra nie będzie potrzebna. W Warszawie nie ma już Noaha Weisshaupta i Marco Burcha. Pierwszy, chociaż miał doświadczenie z Bundesligi, to w Polsce nie błyszczał. Jego wypożyczenie z Freiburga zostało skrócone, a piłkarz już trenuje z drużyną Hannover 96. Burch wrócił do Szwajcarii i wiosnę ma spędzić w tamtejszym Servette Genewa.

Czy Legia będzie grała w nowym ustawieniu?

Do Legii dołączyło póki co dwóch młodych piłkarzy rezerw i to pozytywna zmiana, bo wcześniej przy Łazienkowskiej wychowankowie rzadko dostawali szansę. Papszun przygląda się młodemu stoperowi Janowi Leszczyńskiemu, który miał zostać wypożyczony do pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki i Samuelowi Kovacikowi. Słowak błyszczał w rozgrywkach młodzieżowej Ligi Mistrzów i podpisał z warszawskim klubem nową umowę.

Czytaj więcej

Oskar Pietuszewski
Piłka nożna
Trzech Polaków w Porto? 17-letni talent z Jagiellonii może pobić rekord Ekstraklasy

Legia ćwiczy też grę w nowym ustawieniu. Papszun znany jest z tego, że Raków przez wiele lat grał w dość rzadko spotykanym schemacie z trójką obrońców, czwórką pomocników i trójką napastników. Pierwsze treningi w zimowym okresie przygotowawczym zapowiadają, że w Legii może być podobnie.

Źródło: rp.pl

Advertisement
