Trzech Polaków w Porto? 17-letni talent z Jagiellonii może pobić rekord Ekstraklasy

Pietuszewski to od kilku miesięcy jedno z najgorętszych nazwisk w polskiej piłce. 17-letni skrzydłowy gra ze starszymi kolegami w reprezentacji młodzieżowej, ale wielu kibiców i ekspertów twierdzi, że zasłużył już też na szansę w dorosłej kadrze Jana Urbana.
– W ogóle nie myślę w tym momencie o zmianie klubu – opowiadał jeszcze w październiku w rozmowie z portalem „Łączy nas piłka”. – Dopiero zacząłem grać regularnie w Jagiellonii i na tym się skupiam. Uważam, że w Białymstoku mam pole do bardzo dobrego rozwoju – czy to w Ekstraklasie, czy w europejskich pucharach. Myślę tylko o Jagiellonii i dla niej będę dawał z siebie wszystko.
Za chwilę ta deklaracja może stać się jednak nieaktualna. Od dawna wiadomo, że nastolatkowi przyglądają się wielkie europejskie kluby, m.in. Barcelona, której jest fanem. Od kilku dni słychać, że zdecydowane, by go kupić, jest Porto.
Portugalczycy mieli już osiągnąć porozumienie z zawodnikiem, ale trwają negocjacje z Jagiellonią w sprawie szczegółów transferu. Klub z Podlasia chciałby, by Pietuszewski pozostał w Białymstoku do końca sezonu na zasadzie wypożyczenia. Kwestią do ustalenia jest także suma odstępnego. W mediach przewija się kwota 11 mln euro. Dokładnie za tyle Ekstraklasę opuszczali dotychczasowi rekordziści: Kacper Kozłowski i Jakub Moder.
Porto przeznaczyło już w tym sezonie na wzmocnienia około 100 mln euro. Ostatnio sprowadziło 41-letniego Thiago Silvę, który ma pomóc w defensywie Janowi Bednarkowi i Jakubowi Kiwiorowi.
Obaj kadrowicze zrobili polskim piłkarzom dobrą reklamę. To również dzięki nim drużyna jest liderem ligi portugalskiej i w tym sezonie nie doznała jeszcze porażki. W styczniu Porto powalczy też o awans do fazy pucharowej Ligi Europy.
1. Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin – Brighton) 11 mln
Jakub Moder (Lech Poznań - Brighton) 11 mln
3. Jakub Kamiński (Lech Poznań – Wolfsburg) 10 mln
4. Radosław Majecki (Legia Warszawa – Monaco) 7 mln
5. Jan Ziółkowski (Legia Warszawa – Roma) 6,6 mln
