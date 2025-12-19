Skoczył na głęboką wodę i nie utonął. Czy Kacper Potulski dostanie powołanie do kadry?

Dlaczego Kacper Potulski odszedł z Legii?

Jak się okazuje, Legia straciła wielki talent, ale ze słów Potulskiego wynika, że chyba nie miała szans go zatrzymać. W ostatnich wywiadach młody obrońca opowiadał, że kiedy zgłosiło się po niego Mainz, był zdecydowany na przenosiny, bo chciał przejść przez zachodni system szkolenia, zanim osiągnie wiek seniora. Może nie wierzył, że przy Łazienkowskiej dostanie szansę i teraz widać, że była to dobra decyzja, bo miał czas, żeby oswoić się z zachodnim futbolem.

Ziółkowski trafił do Włoch jako senior i od razu musi walczyć o swoje w pierwszej drużynie, a to na pewno duży przeskok. Polska piłka idzie do przodu, szkoli się lepiej niż kiedyś, ale świat ciągle nam ucieka i młody zawodnik znad Wisły jest gorzej przygotowany niż jego rówieśnik z zachodniej Europy.

– Byłem w Legii przez 10 lat. Kiedy na początku pracy jeździłem na staże do Anglii czy Portugalii, to na własne oczy mogłem się przekonać, że wtedy byliśmy daleko w tyle za najlepszymi piłkarsko krajami. Teraz, po 15 latach słyszę opinie młodych trenerów, którzy mówią to samo. Idziemy do przodu, ale nie tak szybko, jak powinniśmy. Zniesienie przepisu o młodzieżowcu w najwyższej klasie rozgrywkowej powoduje, że gra się młodymi zawodnikami coraz mniej. Ekstraklasa poszła finansowo do przodu. Legia wydała rekordową sumę na transfery, zapłaciła 3 mln euro za Miletę Rajovicia, ale efektem tego jest pomijanie młodych zawodników, którzy finalnie muszą trafiać na wypożyczenia do takich projektów jak ten nasz w Grodzisku – dodaje trener Rolak.

Ciekawym przypadkiem jest też sama Legia, która sprowadza chłopców z całej Polski, szkoli ich, a potem z nich nie korzysta, bo woli kupować wątpliwej jakości obcokrajowców. Łukasz Łakomy, Ariel Mosór, Szymon Włodarczyk, Filip Rejczyk to tylko początek listy piłkarzy, którzy z Legii wyszli w świat i tak naprawdę nie zaistnieli przy Łazienkowskiej. Kolejnym ma być Pascal Mozie, który latem przenosi się do młodzieżowej drużyny Fiorentiny.

– Czy Legia szkoli dla innych, bo nie ma planu, jak wprowadzać młodych piłkarzy? Tak będzie, dopóki klub nie będzie miał swojej filozofii. Tak jest w Barcelonie, Benfice czy w Ajaksie. Jeśli wychowali u siebie zdolnego piłkarza, to przesuwają go do pierwszej drużyny, a kupują takiego, którego u siebie nie mają, żeby utrzymać wysoki poziom zespołu, nie blokując przy tym swoich wychowanków – uważa trener Rolak.