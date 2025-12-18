Liga Konferencji. Raków, Lech i Jagiellonia z awansem, Legia w końcu wygrała

Aktualizacja: 19.12.2025 00:20 Publikacja: 18.12.2025 23:38
Jagiellonia Białystok zremisowała 0:0 z AZ Alkmaar
Foto: PAP/EPA, KOEN VAN WEEL
Przed ostatnią kolejką ekipa z Warszawy nie miała szans na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Legia jesienią zawodziła na całej linii i pod wodzą Edwarda Iordanescu, i Inakiego Astiza. W ostatnim meczu tego roku kibice odwrócili się od drużyny i nie prowadzili dopingu. Na Żylecie wywiesili za to transparent z wulgarnym hasłem i wyszli.
W takiej atmosferze Legia odniosła pierwsze i jedyne zwycięstwo z Astizem w roli trenera. Hiszpan znowu zrobił kilka zmian w składzie. Od pierwszej minuty spotkania z Lincoln Red Imps bronił Gabriel Kobylak, na lewym skrzydle grał Jakub Żewłakow, a w ataku Antonio Colak. Chorwat wreszcie wyzerował licznik meczów bez zdobytego gola, drugą bramkę dołożył Bartosz Kapustka, trzecią Mileta Rajović, którego ściskali wszyscy koledzy, a czwartą ekwilibrystycznym strzałem Wahan Biczachczjan.
To zwycięstwo niczego nie zmieni, ale zrobi to na pewno nowy trener. Marek Papszun wreszcie obejmie Legię i na pewno urządzi ją po swojemu. Kilku piłkarzy odejdzie z Łazienkowskiej prędzej niż później, bo były szkoleniowiec Rakowa nie toleruje przeciętności i niechlujstwa, a to mocno rzucało się w oczy w akcji, w której Tjay de Barr zdobył honorowego gola dla gości.
Czytaj więcej
W temacie odejścia Marka Papszuna z Rakowa do Legii trwa impas. Sprawa rozpalająca piłkarską Pols...
Saga związana z odejściem Papszuna z Częstochowy wreszcie dobiega końca. Szkoleniowiec spełni swoje marzenie i przeniesie się do stolicy. Z Częstochową pożegnał się zwycięstwem nad Omonią Nikozja, które przypieczętowało miejsce Rakowa w czołowej ósemce po fazie ligowej LKE. Jedynego gola na Cyprze zdobył Oskar Repka, który dopadł do piłki po mocnym strzale Michaela Ameyawa z rzutu wolnego. Przykład tych dwóch piłkarzy pokazuje, że Papszun potrafi budować i rozwijać zawodników.
Lech wygrał w Ołomuńcu z Sigmą 2:1, ale wypadł z czołowej ósemki na własne życzenie. Prowadził już 2:0, a ten wynik dawał poznaniakom bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Mikael Ishak mógł podwyższyć z rzutu karnego, ale strzelił słabo i Jan Koutny obronił jego uderzenie. Zamiast tego Jan Kral zdobył bramkę dla gospodarzy, a to oznaczało, że Lech wypadł poza czołową ósemkę i na wiosnę czeka go dwumecz w 1/16 finału. Taki wynik utrzymał się do końca spotkania. Drużynie z Poznania czkawką odbił się fatalny występ i porażka na Gibraltarze z półamatorskim Lincoln Red Imps.
W pewnym momencie w Ołomuńcu zrobiło się bardzo nerwowo, z trybun leciały jakieś przedmioty, a jeden z nich chyba trafił w schodzącego z boiska Joela Pereirę.
Charakter pokazała za to Jagiellonia. Białostoczanie pojechali na bardzo trudny teren, do Alkmaar i nie przestraszyli się rywali. Były takie fragmenty, w których gospodarze zamykali Jagiellonię pod jej polem karnym, ale robili tylko dużo szumu, z którego nie było żadnych konkretów. Nie wiadomo, jak by się ten mecz skończył, gdyby Afimico Pululu nie dostał czerwonej kartki. Sędzia najpierw dał mu żółtą, ale po interwencji VAR zmienił zdanie.
Czytaj więcej
W nocy ze środy na czwartek kilkadziesiąt zamaskowanych osób wtargnęło do autokaru, którym kibice...
To była druga sytuacja w tym spotkaniu, gdy system VAR zadziałał na niekorzyść Jagiellonii. Za pierwszym razem goście mogli dostać rzut karny za zagranie ręką, ale sędziowie dopatrzyli się wcześniej faulu jednego z piłkarzy Adriana Siemieńca. Jagiellonia przetrwała w osłabieniu i zasłużenie będzie się wiosną cieszyć z gry w europejskich pucharach (w 1/16 finału). Alkmaar, które chciało sobie zapewnić miejsce w czołowej ósemce, musi obejść się smakiem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Robert Lewandowski nadal nie przedłużył umowy z Barceloną. To podsyca spekulacje, gdzie polski napastnik zagra w...
Widzew Łódź zamierza kupić skrzydłowego Osmana Bukariego. 19-krotny reprezentant Ghany ma kosztować 5 mln euro....
Ousmane Dembele i Aitana Bonmati wygrali plebiscyt na najlepszego piłkarza i najlepszą piłkarkę. Nagrody wręczon...
Były gwiazdor i trener Realu Madryt konsekwentnie nie przyjmuje żadnych ofert, bo po przyszłorocznym mundialu ma...
W ciągu kilku dni Legia Warszawa zanotowała dwie porażki z Piastem Gliwice i przerwę zimową spędzi na przedostat...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas