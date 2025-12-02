Marek Papszun w Legii? Niemoralna propozycja

Kibice Rakowa uderzają w Marka Papszuna

Na konferencji po meczu z Rapidem, zapytany o etyczną stronę swej postawy, Papszun podkreślił, że ma bardzo wysoko postawione zasady. W kuluarach mówi, że prosił, by sprawę załatwić zanim ujrzała światło dzienne i mleko się rozlało. Twierdzi, że medialne zamieszanie go nie dotyka, bo po pierwsze jest do niego przyzwyczajony od lat, a po drugie nie czyta tego, co się o nim pisze.

Bez wątpienia jednak transparent treści: „Raków podał Ci rękę, jak sprawdzałeś klasówki, a Ty, jak Judasz chcesz się sprzedać za złotówki?", który na meczu z Rapidem wywiesili kibice, zranił go do żywego. Podobnie jak dopisek, że mógł zostać legendą, na poświęconym mu w Częstochowie muralu. Na pomeczowej konferencji, mimo efektownego zwycięstwa, sprawiał wrażenie bardzo przygnębionego. – Trudno się pogodzić z tym, w jakich czasach żyjemy – skomentował swój nastrój, podkreślając, że wszyscy oceniają i osądzają sprawę, choć właściwie nikt nie zna jej szczegółów.

Świerczewski na pewno też ma podstawy czuć się urażonym. On również ma świadomość, że Raków doszedł do ściany i bez lepszej infrastruktury, czytaj nowego stadionu, jej nie przebije, a widoków na niego jak nie było, tak nie ma. Był bardzo rozczarowany, gdy wiosną musiał zadowolić się tylko wicemistrzostwem. Wówczas to m.in. Papszun przekonał go do dalszego inwestowania w klub.

Walka o awans do Ligi Konferencji toczyła się pod olbrzymią presją, bo nikt nie wiedział, jak na jego brak zareaguje właściciel. Gdy jednak we wrześniu Raków notował fatalny okres w Ekstraklasie i po raz pierwszy zaczęto plotkować, że Papszun może zostać zwolniony, Świerczewski wytrzymał presję, a trener wyprowadził zespół na prostą. Ponoć jednak dowiedział się, że właściciel sondował już wtedy sprowadzenie w jego miejsce Łukasza Tomczyka z Polonii Bytom i dlatego, zawiedziony brakiem zaufania, bez skrupułów zwrócił się teraz w stronę Legii, a być może nawet sam, poprzez agenta, jako pierwszy wyszedł do niej z ofertą usług, co też pojawia się w sugestiach.

O dziwo, turbulencje, pominąwszy mecz z Piastem, nie odbiły się na wynikach. Zespół, którego dowódca oświadczył, że chce przewodzić konkurencyjnej armii, profesjonalnie robi swoje i na boisku najpierw 4:1 rozbił Rapid, a potem w lidze Arkę. Był to 350. mecz Papszuna na trenerskiej ławce Rakowa i jego 201. zwycięstwo. Czy i ile będzie kolejnych, pokaże czas. Papszun deklaruje pracę na sto procent, póki wiąże go kontrakt. Reszta w rękach Legii i Świerczewskiego.