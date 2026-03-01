Naukowcy przeanalizowali tysiące akcji. Oto matematyczny wzór na zwycięstwo w piłce nożnej

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe czynniki decydujące o wygranej w piłce nożnej według naukowców?

Dlaczego przewidywalność gry może wpływać na wyniki meczu?

Jakie wnioski można wyciągnąć z porównania gry drużyn na różnych etapach meczu?

Dlaczego początkowe 30 minut meczu jest kluczowe dla budowania strukturalnej przewagi?

W nowym artykule opublikowanym w czasopiśmie „PLOS One” międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował dane z topowych rozgrywek, które są dostępne w otwartej bazie StatsBomb. Badacze umyślnie nie analizowali konkretnej ligi ani jednego turnieju. Nie chcieli porównywać różnych rozgrywek, tylko znaleźć uniwersalny wzorzec zachowania drużyn. Gdyby zdecydowali się np. na jedną ligę, mógłby pojawić się wobec nich zarzut, że opisywany przez nich mechanizm działa tylko tam, ze względu choćby na specyfikę modelu gry w danym kraju.

Łącznie pod lupę wzięto 116 męskich drużyn w 608 meczach (przy czym wybrano tylko takie, które miały zwycięzcę po 90 minutach). Dodatkowo przeanalizowano 54 zespoły kobiece i ich grę w 374 meczach. Autorzy badania wyraźnie zaznaczają, że ta druga próbka jest mniejsza i statystycznie słabsza, dlatego wnioski dla kobiecej piłki są ostrożne.

– W piłce nożnej wyniki są niskie, dlatego zaledwie kilka momentów może odwrócić losy spotkania, a proste statystyki – takie jak posiadanie piłki czy liczba strzałów – nie zawsze oddają to, kto zaprezentował się lepiej – mówi dr Sergiy Shelyag, profesor nadzwyczajny matematyki stosowanej i nauki o danych z Flinders University w Adelajdzie.