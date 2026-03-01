Naukowcy przeanalizowali tysiące akcji. Oto matematyczny wzór na zwycięstwo w piłce nożnej

Zwycięskie zespoły częściej rozrzucają grę po całym boisku, zamiast ciągle atakować te same sektory, twierdzą naukowcy
W nowym artykule opublikowanym w czasopiśmie „PLOS One” międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował dane z topowych rozgrywek, które są dostępne w otwartej bazie StatsBomb. Badacze umyślnie nie analizowali konkretnej ligi ani jednego turnieju. Nie chcieli porównywać różnych rozgrywek, tylko znaleźć uniwersalny wzorzec zachowania drużyn. Gdyby zdecydowali się np. na jedną ligę, mógłby pojawić się wobec nich zarzut, że opisywany przez nich mechanizm działa tylko tam, ze względu choćby na specyfikę modelu gry w danym kraju.
Łącznie pod lupę wzięto 116 męskich drużyn w 608 meczach (przy czym wybrano tylko takie, które miały zwycięzcę po 90 minutach). Dodatkowo przeanalizowano 54 zespoły kobiece i ich grę w 374 meczach. Autorzy badania wyraźnie zaznaczają, że ta druga próbka jest mniejsza i statystycznie słabsza, dlatego wnioski dla kobiecej piłki są ostrożne.
– W piłce nożnej wyniki są niskie, dlatego zaledwie kilka momentów może odwrócić losy spotkania, a proste statystyki – takie jak posiadanie piłki czy liczba strzałów – nie zawsze oddają to, kto zaprezentował się lepiej – mówi dr Sergiy Shelyag, profesor nadzwyczajny matematyki stosowanej i nauki o danych z Flinders University w Adelajdzie.
Co wyszło z badania? Przede wszystkim to, że większą szansę na wygraną mają te drużyny, które potrafią grać piłką w różne miejsca boiska, a nie ciągle w te same strefy. Zwycięskie zespoły częściej rozrzucają grę po całym boisku, zamiast ciągle atakować te same sektory. Co to znaczy w praktyce?
– Nasze podejście mierzy, w jak nieprzewidywalny i szeroki sposób drużyna przemieszcza piłkę w trakcie meczu – tłumaczy dr Shelyag. Idealny zespół według tego badania wyglądałby mniej „efektownie na papierze”, a bardziej męcząco i nieprzewidywalnie dla rywala. Przede wszystkim grałby na całym boisku – naprawdę całym. Piłka krążyłaby wszędzie: nie tylko przez środek czy skrzydła, ale możliwe byłoby również niespodziewane wycofanie do stoperów czy nagłe przyspieszenie do przodu.
Taka drużyna nie miałaby ulubionej formy ataku – i to właśnie dezorientowałoby obronę. Ten sam zawodnik w ofensywie musiałby raz grać krótko, raz wykonać przerzut na drugą stronę, raz zwalniać, a raz przyspieszać. Rywal de facto nie wiedziałby, co jest planem na mecz, bo plan ciągle by się zmieniał.
Taki styl wymaga bardzo dobrej wydolności, koncentracji i odwagi do grania w różnych strefach. Dlatego idealny zespół jednocześnie męczy przeciwnika fizycznie (przez ciągłe przesuwanie) oraz mentalnie (brak przewidywalności).
Co więcej, badanie pokazało, że mecze są często „wygrywane” wcześniej, niż… padają bramki. Zespoły, które w pierwszej fazie spotkania potrafią grać szeroko, różnorodnie i nieprzewidywalnie, budują przewagę strukturalną. Później mogą już tylko kontrolować sytuację, nawet jeśli ich gra wygląda mniej efektownie. Dzieje się tak, ponieważ gdy drużyna zaczyna wygrywać, zmniejsza nieprzewidywalność, gra bezpieczniej i ogranicza ryzyko. Autorzy badania podzielili mecz na 10 równych fragmentów czasowych (5 w każdej połowie) i wykazali, że różnice między zwycięskimi, bardziej nieprzewidywalnymi zespołami, a ich rywalami są największe w pierwszych 20-30 minutach gry.
Podsumowując, idealny zespół to taki, po 30 minutach gry przeciwko któremu rywal myśli: „wiemy, że przegrywamy… ale nie wiemy nawet, dlaczego”. Z tej perspektywy 2:0 wydaje się stosunkowo bezpiecznym wynikiem.
Autorzy badania zbudowali model uczenia maszynowego, którego zadaniem było przewidzenie zwycięzcy meczu tylko na podstawie nieprzewidywalności gry, wykorzystując do tego opracowaną przez siebie miarę EDRan (Event Distribution Randomness). Model ten, wykorzystując tylko tę jedną informację, poprawnie wskazał wynik meczu w 8 na 10 przypadków. W ogóle nie korzystał przy tym z innych danych – goli, xG, strzałów, posiadania piłki itd.
