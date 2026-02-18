Do incydentu doszło w 52. minucie, chwilę po tym, jak Vinícius zdobył jedyną bramkę w meczu. Francuski arbiter François Letexier zatrzymał grę i wykonał gest skrzyżowanych nad głową ramion, uruchamiając protokół antyrasistowski UEFA.

Vinícius oskarża rywala o rasizm

Zawodnik Realu wskazał na argentyńskiego piłkarza Benfiki Gianlucę Prestianniego, twierdząc, że nazwał go „małpą”. Kamery zarejestrowały moment, w którym Brazylijczyk przekazuje tę informację sędziemu.

Wcześniej kibice Benfiki reagowali nerwowo na taniec Viníciusa przy chorągiewce narożnej po zdobyciu bramki, rzucając w stronę piłkarzy butelki i inne przedmioty. Prestianni podszedł do Brazylijczyka, zakrywając usta koszulką, i powiedział do niego kilka słów.

Po meczu Vinícius opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie celebracji i napisał, że „rasiści są przede wszystkim tchórzami”, dodając, iż podobne sytuacje nie są dla niego niczym nowym. Zwrócił też uwagę, że otrzymał żółtą kartkę za sposób świętowania zdobytej bramki.