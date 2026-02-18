Reklama

Rasistowski skandal w LM: Mecz Benfica – Real Madryt przerwany. Vinícius zszedł z boiska

Wtorkowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Benficą a Realem Madryt został przerwany na blisko 10 minut po tym, jak piłkarz hiszpańskiego klubu Vinícius Júnior oskarżył jednego z rywali o rasistowskiej ataki. Spotkanie na Estádio da Luz zakończyło się zwycięstwem Realu 1:0. W pozostałych meczach wygrały Borussia Dortmund, PSG i Galatasaray.

Publikacja: 18.02.2026 07:33

Real Madryt pokonał Benfikę 1:0. Jedyną bramkę w meczu strzelił Vinicius Junior

Foto: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

Przemysław Malinowski

Do incydentu doszło w 52. minucie, chwilę po tym, jak Vinícius zdobył jedyną bramkę w meczu. Francuski arbiter François Letexier zatrzymał grę i wykonał gest skrzyżowanych nad głową ramion, uruchamiając protokół antyrasistowski UEFA.

Vinícius oskarża rywala o rasizm

Zawodnik Realu wskazał na argentyńskiego piłkarza Benfiki Gianlucę Prestianniego, twierdząc, że nazwał go „małpą”. Kamery zarejestrowały moment, w którym Brazylijczyk przekazuje tę informację sędziemu.

Wcześniej kibice Benfiki reagowali nerwowo na taniec Viníciusa przy chorągiewce narożnej po zdobyciu bramki, rzucając w stronę piłkarzy butelki i inne przedmioty. Prestianni podszedł do Brazylijczyka, zakrywając usta koszulką, i powiedział do niego kilka słów.

Po meczu Vinícius opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie celebracji i napisał, że „rasiści są przede wszystkim tchórzami”, dodając, iż podobne sytuacje nie są dla niego niczym nowym. Zwrócił też uwagę, że otrzymał żółtą kartkę za sposób świętowania zdobytej bramki.

Reakcje piłkarzy Realu Madryt

Kylian Mbappé i Aurélien Tchouaméni przyznali, że zespół rozważał zejście z boiska, ale ostatecznie zdecydował się kontynuować grę. Mbappé podkreślił, że najpierw zapytał Viníciusa, jaką decyzję chce podjąć.

– To, co wydarzyło się dziś wieczorem, to hańba dla futbolu – powiedział po meczu Trent Alexander-Arnold. – Nie ma miejsca na rasizm ani w piłce, ani w społeczeństwie. Federico Valverde zaznaczył, że jeśli zawodnik zakrywa usta, mówiąc coś do rywala, to najpewniej ma świadomość niestosowności swoich słów.

Stanowisko Benfiki i José Mourinho

Piłkarze Benfiki twierdzą, że Prestianni zaprzeczył użyciu rasistowskich słów i miał jedynie sprowokować rywala w ramach „normalnej boiskowej wymiany zdań”. Trener Benfiki José Mourinho, były szkoleniowiec Realu, powiedział, że nie chce przesądzać, komu wierzyć, ale skrytykował sposób świętowania gola przez Viníciusa.

– Gdy zdobywasz taką bramkę, powinieneś świętować z szacunkiem – powiedział Mourinho w rozmowie z Amazon Prime.

Szkoleniowiec zwrócił też uwagę, że legendarny piłkarz Benfiki Eusébio był czarnoskóry, jednocześnie sugerując, że częstotliwość incydentów z udziałem Viníciusa budzi pytania.

W 86. minucie Mourinho został odesłany na trybuny za protesty po decyzji sędziego.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Galatasaray Stambuł – Juventus 5:2

Benfica Lizbona – Real Madryt 0:1

AS Monaco – Paris Saint-Germain 2:3

Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo 2:0

Źródło: rp.pl

