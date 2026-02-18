Real Madryt pokonał Benfikę 1:0. Jedyną bramkę w meczu strzelił Vinicius Junior
Do incydentu doszło w 52. minucie, chwilę po tym, jak Vinícius zdobył jedyną bramkę w meczu. Francuski arbiter François Letexier zatrzymał grę i wykonał gest skrzyżowanych nad głową ramion, uruchamiając protokół antyrasistowski UEFA.
Zawodnik Realu wskazał na argentyńskiego piłkarza Benfiki Gianlucę Prestianniego, twierdząc, że nazwał go „małpą”. Kamery zarejestrowały moment, w którym Brazylijczyk przekazuje tę informację sędziemu.
Wcześniej kibice Benfiki reagowali nerwowo na taniec Viníciusa przy chorągiewce narożnej po zdobyciu bramki, rzucając w stronę piłkarzy butelki i inne przedmioty. Prestianni podszedł do Brazylijczyka, zakrywając usta koszulką, i powiedział do niego kilka słów.
Po meczu Vinícius opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie celebracji i napisał, że „rasiści są przede wszystkim tchórzami”, dodając, iż podobne sytuacje nie są dla niego niczym nowym. Zwrócił też uwagę, że otrzymał żółtą kartkę za sposób świętowania zdobytej bramki.
Kylian Mbappé i Aurélien Tchouaméni przyznali, że zespół rozważał zejście z boiska, ale ostatecznie zdecydował się kontynuować grę. Mbappé podkreślił, że najpierw zapytał Viníciusa, jaką decyzję chce podjąć.
– To, co wydarzyło się dziś wieczorem, to hańba dla futbolu – powiedział po meczu Trent Alexander-Arnold. – Nie ma miejsca na rasizm ani w piłce, ani w społeczeństwie. Federico Valverde zaznaczył, że jeśli zawodnik zakrywa usta, mówiąc coś do rywala, to najpewniej ma świadomość niestosowności swoich słów.
Piłkarze Benfiki twierdzą, że Prestianni zaprzeczył użyciu rasistowskich słów i miał jedynie sprowokować rywala w ramach „normalnej boiskowej wymiany zdań”. Trener Benfiki José Mourinho, były szkoleniowiec Realu, powiedział, że nie chce przesądzać, komu wierzyć, ale skrytykował sposób świętowania gola przez Viníciusa.
– Gdy zdobywasz taką bramkę, powinieneś świętować z szacunkiem – powiedział Mourinho w rozmowie z Amazon Prime.
Szkoleniowiec zwrócił też uwagę, że legendarny piłkarz Benfiki Eusébio był czarnoskóry, jednocześnie sugerując, że częstotliwość incydentów z udziałem Viníciusa budzi pytania.
W 86. minucie Mourinho został odesłany na trybuny za protesty po decyzji sędziego.
