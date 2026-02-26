Reklama

Liga Konferencji. Wygrana "Jagi" we Włoszech, awans Lecha. Kto kolejnym rywalem?

Jagiellonia Białystok sensacyjnie odrobiła trzy gole straty z pierwszego meczu z Fiorentiną i we Włoszech doprowadziła do dogrywki. Ostatecznie wygrała 4:2, ale odpadła z Ligi Konferencji. W 1/8 finału zagra Lech Poznań i Raków Częstochowa, losowanie w piątek.

Publikacja: 26.02.2026 23:22

Jagiellonia Białystok wygrała z Fiorentiną 4:2, ale odpadła z Ligi Konferencji

Jagiellonia Białystok wygrała z Fiorentiną 4:2, ale odpadła z Ligi Konferencji

Foto: PAP/EPA, CLAUDIO GIOVANNINI

Bartosz Nosal

Przed pierwszym meczem Jagiellonii i Fiorentiny w Białymstoku, gdy włoscy dziennikarze pytali trenera Adriana Siemieńca, jak należy wymawiać jego nazwisko, ten odpowiadał z uśmiechem, że po spotkaniu będą to dobrze pamiętali. Po heroicznym rewanżu we Florencji, szkoleniowiec i sama Jagiellonia faktycznie dały się Włochom zapamiętać.   

Dogrywka w heroicznym meczu Jagiellonii z Fiorentiną 

Tydzień temu w Białymstoku to Jagiellonia miała piłkę (przez 62 proc. czasu gry), ale to Fiorentina strzelała gole. Trzybramkowa zaliczka Włochów wydawała się załatwiać sprawę, ale polscy kibice dobrze pamiętali dwumecz Fiorentiny z polskim klubem sprzed zaledwie trzech lat. Wiosną 2023 roku w ćwierćfinale Ligi Konferencji Lech przegrał w Poznaniu 1:4, by w rewanżu we Florencji odrobić straty, prowadząc już 3:0. Ostatecznie wygrał 3:2, ale odpadł, pozostawiając dobre wrażenie na zdumionych gospodarzach. Jagiellonia poszła krok dalej.

Białostoczanie we Florencji zagrali świetnie, a wybitną skutecznością popisał się 19-letni Bartosz Mazurek. Młody napastnik Jagiellonii strzelił dla niej trzy gole (w połowie pierwszej połowy, tuż przed przerwą i tuż po przerwie) i doprowadził nimi do dogrywki. To bohater indywidualny, ale tak naprawdę praktycznie cały zespół z Białegostoku prezentował się wybornie i przez 90 minut gry to raczej Jagiellonia była bliżej czwartego gola niż Fiorentina pierwszego. 

W dogrywce to jednak gospodarze z Florencji byli górą, dwa gole dla nich strzelili reprezentanci Włoch: pomocnik Nicolo Fagioli oraz napastnik Moise Kean. Jagiellonia odpowiedziała jeszcze trafieniem Jesusa Imaza (po błędzie wprowadzonego w przerwie doświadczonego hiszpańskiego bramkarza Davida de Gei, zmiana świadczyła o sporym niepokoju trenera Fiorentiny), ale do rzutów karnych nie udało jej się doprowadzić. Za zwycięstwo 4:2 we Florencji zespołowi Adriana Siemeńca i tak należą się jednak wyrazy najwyższego uznania. Fiorentina nie jest bowiem klubem, która traktuje Ligę Konferencji w sposób lekceważący – w trzech ostatnich jej edycjach dwa razy dochodziła do finału, a raz do półfinału. 

Reklama
Reklama

Lech pokonał KuPS Kuopio. Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji i potencjalni rywale

Takich emocji nie było w rewanżowym meczu Lecha Poznań. Po zwycięstwie 2:0 w Finlandii, tym razem mistrzowie Polski pokonali KuPS Kupio 1:0 po golu Pablo Rodrigueza. Choć w ostatnim kwadransie gry Finowie byli blisko wykorzystania niepewnej gry poznańskiej obrony, to znów udało się jej zachować czyste konto. Lech śrubuje też swój rekord kolejnych meczów w europejskich pucharach ze strzelonym golem – ostatni raz nie udało mu się zdobyć bramki trzy lata temu przeciw norweskiemu Bodo/Glimt (które teraz robi furorę w Lidze Mistrzów).

W 1/8 finału Ligi Konferencji rywalem Lecha Poznań będzie Szachtar Donieck lub Rayo Vallecano. W przypadku klubu z Ukrainy mecz wyjazdowy odbyłby się na stadionie Wisły w Krakowie. Z kolei rywalem Rakowa Częstochowa, który do tej fazy awansował bezpośrednio po fazie ligowej będzie Fiorentina lub HNK Rijeka. 

Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji w piątek o godz. 14. Mecze tej rundy odbędą się 12 i 19 marca. Lech pierwszy mecz zagra w Poznaniu, a rewanż na wyjeździe, a Raków odwrotnie – pierwszy mecz na wyjeździe, a rewanż u siebie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zamieszki i strzelaniny w Meksyku, co z meczami mundialu? Mogą tam zagrać też Polacy
Piłka nożna
Zamieszki i strzelaniny w Meksyku, co z meczami mundialu? Mogą tam zagrać też Polacy
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Piotr Zieliński żegna się z Ligą Mistrzów, Inter pokonany przez rywala zza koła podbiegunowego
Piłka nożna
Piotr Zieliński żegna się z Ligą Mistrzów, Inter pokonany przez rywala zza koła podbiegunowego
Jagiellonia Białystok przegrała z Fiorentiną 0:3
Piłka nożna
Liga Konferencji. Do bólu skuteczna Fiorentina, Jagiellonia musi zagrać w rewanżu jak Lech
Real Madryt pokonał Benfikę 1:0. Jedyną bramkę w meczu strzelił Vinicius Junior
Piłka nożna
Rasistowski skandal w LM: Mecz Benfica – Real Madryt przerwany. Vinícius zszedł z boiska
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama