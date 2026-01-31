Gorąca zima w Ekstraklasie. Polskie kluby wreszcie potrafią licytować wysoko

W tabeli panuje ogromny ścisk. Ostatni w tabeli Bruk-Bet Termalica traci do liderującej Wisły Płock tylko 11 punktów, więc należy się spodziewać ostrej walki i o mistrzostwo, i o uniknięcie spadku. Nie wiadomo, o co w tej sytuacji będzie grała Legia, która jest przedostatnia i zaczyna wiosnę w niedzielę od meczu z Koroną Kielce.

Nowy rozdział otwiera pod wodzą Marka Papszuna, o którego długo walczyła. Nowy trener powiększył sztab, ale nowych piłkarzy praktycznie nie dostał. Przed pierwszym meczem przyszedł tylko bramkarz Otto Hindrich z CFR Cluj, a Samuel Kovacik i Jan Leszczyński z rezerw to na razie nie są wzmocnienia, ale bardziej sygnał dla innych młodych, że przy Łazienkowskiej mogą otrzymać szansę.

Zimowe okno transferowe w Ekstraklasie. Kto wydał najwięcej?

Uzbroił się za to, również będący w strefie spadkowej, Widzew. Właściciel Robert Dobrzycki nie żałował pieniędzy i mówi się, że wydał nawet 15 mln euro. To kwota prawdopodobna, jeśli się weźmie pod uwagę, że do Łodzi w zimie trafili m.in. wielokrotny reprezentant Ghany Osman Bukari i Lukas Lerager, który rozegrał dziesięć meczów dla kadry Danii.

Na koniec Widzew zostawił jednak najlepsze. W ostatnich dniach okna transferowego do Polski wrócił bramkarz Bartłomiej Drągowski, a tuż przed pierwszym wiosennym meczem udało się potwierdzić transfer Przemysława Wiśniewskiego.