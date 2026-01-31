Gorąca zima w Ekstraklasie. Polskie kluby wreszcie potrafią licytować wysoko

Aktualizacja: 31.01.2026 09:00 Publikacja: 31.01.2026 07:12
W ostatnich dniach okna transferowego do Widzewa Łódź przeszedł bramkarz Bartłomiej Drągowski
Foto: PAP/Łukasz Gągulski
W tabeli panuje ogromny ścisk. Ostatni w tabeli Bruk-Bet Termalica traci do liderującej Wisły Płock tylko 11 punktów, więc należy się spodziewać ostrej walki i o mistrzostwo, i o uniknięcie spadku. Nie wiadomo, o co w tej sytuacji będzie grała Legia, która jest przedostatnia i zaczyna wiosnę w niedzielę od meczu z Koroną Kielce.
Nowy rozdział otwiera pod wodzą Marka Papszuna, o którego długo walczyła. Nowy trener powiększył sztab, ale nowych piłkarzy praktycznie nie dostał. Przed pierwszym meczem przyszedł tylko bramkarz Otto Hindrich z CFR Cluj, a Samuel Kovacik i Jan Leszczyński z rezerw to na razie nie są wzmocnienia, ale bardziej sygnał dla innych młodych, że przy Łazienkowskiej mogą otrzymać szansę.
Uzbroił się za to, również będący w strefie spadkowej, Widzew. Właściciel Robert Dobrzycki nie żałował pieniędzy i mówi się, że wydał nawet 15 mln euro. To kwota prawdopodobna, jeśli się weźmie pod uwagę, że do Łodzi w zimie trafili m.in. wielokrotny reprezentant Ghany Osman Bukari i Lukas Lerager, który rozegrał dziesięć meczów dla kadry Danii.
Czytaj więcej
Nowe osoby w sztabie szkoleniowym i w kadrze pierwszej drużyny, a do tego kilka pożegnań. Trener...
Na koniec Widzew zostawił jednak najlepsze. W ostatnich dniach okna transferowego do Polski wrócił bramkarz Bartłomiej Drągowski, a tuż przed pierwszym wiosennym meczem udało się potwierdzić transfer Przemysława Wiśniewskiego.
Obrońca reprezentacji Polski wrócił na boiska Ekstraklasy, choć na początku tego nie chciał, a pojawiały się propozycje z Serie A czy nawet z hiszpańskiego Getafe. Spezia Calcio żądała konkretnych pieniędzy, których nie chciały zapłacić włoskie kluby, a był w stanie wyłożyć Widzew.
Ekstraklasa staje się coraz atrakcyjniejsza jako miejsce pracy. Coraz częściej wracają tutaj uznani polscy piłkarze, którzy mają problemy na Zachodzie, a nad Wisłą mogą zarobić konkretne pieniądze i pokazać się w pucharach. Latem Legia ściągnęła Kacpra Urbańskiego, Damiana Szymańskiego, Kamila Piątkowskiego i Arkadiusza Recę.
Teraz tym tropem poszło więcej klubów. Do Górnika Zabrze trafił obrońca Paweł Bochniewicz z Heerenveen, do Korony Kielce napastnik Mariusz Stępiński (Omonia Nikozja), do Pogoni Szczecin Karol Angielski (AEK Larnaka), do Zagłębia Lubin Sebastian Kowalczyk (Houston Dynamo), a do Rakowa Częstochowa Paweł Dawidowicz (ostatnio bez klubu). Być może to nie jest koniec powrotów, bo Legia kusi Karola Świderskiego, który ma problemy w Panathinaikosie.
Czytaj więcej
Triumf piłkarzy RPA w Pucharze Narodów Afryki 1996 znalazł się w cieniu wcześniejszego zwycięstwa...
O tym, że polskie kluby stają się konkurencyjne na rynku europejskim i mają coraz więcej pieniędzy, świadczy też to, jak podchodzą do propozycji transferowych. Wisła Płock jest liderem, walczy o mistrzostwo Polski, więc nie chce puszczać na Zachód swojego najlepszego obrońcy.
Andrias Edmundsson publicznie mówi, że chce odejść, Hellas Werona i Oxford United składają konkretne propozycje, a władze klubu z Płocka nie chcą o tym słyszeć. Być może w końcu się skuszą, kiedy na stole pojawi się jeszcze więcej pieniędzy. Wszystko w futbolu jest kwestią ceny, ale to dobrze, że polskie kluby wreszcie potrafią licytować wysoko i nie muszą się spieszyć ze sprzedażą rodowych sreber, byle tylko załatać budżet.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Lidze Mistrzów czeka nas kolejny mecz Benfica - Real Madryt. Dwa dni po niesamowitym spotkaniu kończącym fazę...
Reprezentacja Polski w futsalu w swoim pożegnalnym meczu na mistrzostwach Europy przegrała z obrońcą tytułu, Por...
Anatolij Trubin jest na ustach całej Europy. Ukraiński bramkarz w ostatniej akcji meczu strzelił gola Realowi Ma...
Barcelona przegrywała po kilku minutach z FC Kopenhaga, ale rozbiła Duńczyków 4:1 i awansowała bezpośrednio do 1...
Reprezentacja Polski przegrała w Lublanie z Włochami w drugim meczu grupowym mistrzostw Europy w futsalu. Porażk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas