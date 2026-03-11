Oskar Pietuszewski
Polski futbol nie ma zbyt wielu takich piłkarzy: przebojowych, grających z polotem i takich, którzy nie boją się wziąć na siebie odpowiedzialności w najważniejszych momentach. Wychowanek Jagiellonii Białystok jest właśnie takim zawodnikiem i pokazuje to w jednym z największych europejskich klubów.
Do FC Porto Pietuszewski przeniósł się zimą, a Portugalczycy wydali na niego ledwie 8 mln euro. Jak na dzisiejsze standardy i skalę talentu, którą polski skrzydłowy pokazuje, to niewielkie pieniądze, zwłaszcza że portugalski klub zapewnił sobie klauzulę odstępnego w wysokości 60 mln euro. Porto podpisało z nim kontrakt do 2029 r., bo na dłuższą umowę z niepełnoletnim zawodnikiem nie pozwalały przepisy.
17-letni skrzydłowy rozegrał w nowym klubie ledwie siedem ligowych spotkań, a już zdążył zdobyć dwie bramki i dołożyć dwie asysty. Gol, którego strzelił w ostatni weekend Benfice, wzbudził zachwyt w Europie. Pietuszewski popędził na bramkę rywali, ograł Nicolasa Otamendiego i uderzył nie do obrony. Brawa wzbudziło nie tylko samo trafienie, ale też fakt, że Polak wręcz ośmieszył mistrza świata, który po jego zwodach padł na murawę.
Dziennikarz „Mundo Deportivo” Fernando Gabarro porównał akcję Pietuszewskiego do zagrania Lionela Messiego, po którego zwodzie na murawę padł Jerome Boateng (tak się składa, że to był również ówczesny mistrz świata).
O Pietuszewskim pisze też prestiżowy serwis Goal.com, który uznaje Polaka za jednego z najlepszych młodych zawodników w Europie. Goal.com nazywa także skrzydłowego Porto „nowym Lewandowskim”, nie tyle ze względu na charakterystykę, co na poziom, na który może się kiedyś wspiąć i na rolę, jaką może odegrać w polskim futbolu.
Pietuszewski ciągle czeka na powołanie do pierwszej reprezentacji Polski, a selekcjoner Jan Urban do tej pory wypowiadał się na ten temat bardzo ostrożnie. Teraz jednak wygląda na to, że 17-latek dostanie szansę przy okazji meczów barażowych o udział w mistrzostwach świata.
Poniekąd potwierdził to selekcjoner kadry do lat 21 Jerzy Brzęczek, który stwierdził, że on Pietuszewskiemu chyba powołania nie wyśle. Zostaje więc tylko jedna możliwość: zaproszenie od Jana Urbana i walka o miejsce w pierwszej reprezentacji.
