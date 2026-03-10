Wspierać go w wyborczej walce ma cały zespół, a Lewandowski w oświadczeniu przesłanym Sky Sports napisał, że „wierzy w ciągłość i w ludzi, którzy rozumieją, czym jest ten klub”. Dodał, że jest pewien, iż Laporta „będzie kontynuował swoją misję, aby przynieść Barcelonie jeszcze więcej sukcesów".

Lewandowski w tym sezonie jest głównie zmiennikiem Torresa, ale mimo tego zdobył już kilkanaście bramek. Nie przeszkadza mu ani upływający wiek, ani problemy zdrowotne. Niedawno złamał kość oczodołu, ale założył specjalną maskę ochronną i wrócił już na boisko.

Szatnia jest za Laportą, ale swoich zwolenników ma też jego kontrkandydat Victor Font. W tej grupie jest m.in. były trener Barcelony Xavi. W wywiadzie dla dziennika „La Vanguardia” opowiedział on o kulisach swojego rozstania z klubem i o niedoszłym powrocie Messiego.

Dlaczego Leo Messi nie wrócił do Barcelony?

– To było już praktycznie dogadane. Skontaktowałem się z Messim w styczniu 2023 r., po mundialu w Katarze, ale Laporta nagle wszystko zablokował. Powiedział mi wprost, że jeśli Leo wróci, „zrobi mu wojnę”, a na to nie może sobie pozwolić – stwierdził Xavi.

Argentyńczyk przeniósł się ostatecznie z Paris Saint-Germain do Interu Miami, gdzie gra do dziś. A Xavi został w kolejnym sezonie zwolniony.