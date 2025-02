Messi zamierza grać w piłkę co najmniej do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a jego umowa z Interem Miami obowiązuje tylko do końca roku, co otwiera pole do spekulacji.

Z kolei Lewandowski ma kontrakt z Barceloną ważny do czerwca przyszłego roku, ale niewykluczone, że zostanie dłużej. Pytanie, co zrobi Wojciech Szczęsny, który przerwał emeryturę, by zastąpić w bramce kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Czy Katalończycy przekonają również jego, by pozostał?

Robert Lewandowski i Leo Messi zagrają w jednej drużynie?

Lewandowski, pytany już wcześniej o perspektywę gry z Messim, opowiadał w wywiadach, że Argentyńczyk przydałby się Barcelonie, bo to piłkarz z innej planety, który potrafi wykreować sytuację z niczego.

Powroty do dawnych klubów są ostatnio w modzie. Niedawno bohaterem takiej przeprowadzki został Neymar. W Arabii Saudyjskiej przez półtora roku głównie leczył kontuzje, a w Santosie, w którym się wychował i wypłynął na szerokie wody, rozegrał już sześć meczów, strzelił nawet dwa gole (jednego bezpośrednio z rzutu rożnego) i zaliczył trzy asysty.

Słychać, że on też chciałby wystąpić jeszcze w jednym zespole z Messim. W Barcelonie może więc zacząć robić się wkrótce ciasno, bo przecież w ofensywie oprócz Lewandowskiego są jeszcze Raphinha i Lamine Yamal oraz skuteczny zmiennik Polaka Ferran Torres.