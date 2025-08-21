Losowanie US Open. Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę, nigdy ze sobą nie grały

Aktualizacja: 22.08.2025 03:03 Publikacja: 21.08.2025 21:20
Iga Świątek
Foto: REUTERS/Mike Segar
Iga jeszcze w poniedziałek grała w Cincinnati, gdzie triumfowała w turnieju WTA 1000, ale już we wtorek pojawiła się w Nowym Jorku i przystąpiła do rywalizacji w mikście, który poprzedził część główną US Open.
Polka i jej partner Casper Ruud mają prawo być zadowoleni. Przegrali dopiero w finale – po super tie-breaku – z broniącą tytułu włoską parą Sara Errani – Andrea Vavassori.
– Myślę, że stworzyliśmy dobry zespół. Szczególnie, że nie mieliśmy czasu na przygotowania. Casper odpowiadał za taktykę, mówił mi dziesięć minut przed każdym meczem, co mam robić i naprawdę mi się to podobało. Grałam luźno, delektowałam się atmosferą – opowiadała Iga.
Czytaj więcej
Po sukcesie w Cincinnati Iga Świątek nie miała czasu na świętowanie. Wsiadła w samolot i poleciał...
Polka wróciła na pozycję wiceliderki rankingu WTA, więc było wiadomo, że na Arynę Sabalenkę może trafić dopiero w finale US Open. Turniej zacznie spotkaniem z 24-letnią Kolumbijką Emilianą Arango, zajmującą 81. miejsce w rankingu. Wcześniej nigdy ze sobą nie grały.
Świątek nie powinna mieć też problemów w drugiej rundzie. Jej potencjalne rywalki to Holenderka Suzan Lamens (63. WTA) lub Amerykanka Valerie Glozman (899.), grająca z "dziką kartą". W trzeciej rundzie Iga może trafić na Julię Putincewą z Kazachstanu (54.) albo Annę Kalinską (31.), a w czwartej na inne Rosjanki – Jekaterinę Aleksandrową (14.) czy Dianę Sznajder (22.). W ćwierćfinale możliwe jest starcie z Amandą Anisimovą (9.), którą pokonała w finale Wimbledonu. Półfinał to z kolei potencjalny pojedynek z Coco Gauff (3.), Madison Keys (6.) czy Naomi Osaką (25.), z którą od niedawna współpracuje Tomasz Wiktorowski.
Pierwszych przeciwników w US Open poznali również Magdalena Fręch, Magda Linette oraz nasz jedyny singlista Kamil Majchrzak. Fręch powalczy o awans z Australijką Talią Gibson (107.), Linette – z Amerykanką McCartney Kessler (34.), a Majchrzak – z Boliwijczykiem Hugo Dellienem (122. ATP). W drugiej rundzie Polak może mieć okazję do rewanżu za porażkę w Wimbledonie – na jego drodze może stanąć Rosjanin Karen Chaczanow.
Czytaj więcej
W finale turnieju w Cincinnati Iga Świątek pokonała 7:5, 6:4 Włoszkę o polskich korzeniach Jasmin...
Rywalizacja rusza już w niedzielę. Finały 6 i 7 września, tytułów bronią Sabalenka i Jannik Sinner.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Iga jeszcze w poniedziałek grała w Cincinnati, gdzie triumfowała w turnieju WTA 1000, ale już we wtorek pojawiła się w Nowym Jorku i przystąpiła do rywalizacji w mikście, który poprzedził część główną US Open.
Polka i jej partner Casper Ruud mają prawo być zadowoleni. Przegrali dopiero w finale – po super tie-breaku – z broniącą tytułu włoską parą Sara Errani – Andrea Vavassori.
Po sukcesie w Cincinnati Iga Świątek nie miała czasu na świętowanie. Wsiadła w samolot i poleciała do Nowego Jor...
W finale turnieju w Cincinnati Iga Świątek pokonała 7:5, 6:4 Włoszkę o polskich korzeniach Jasmine Paolini. Pier...
Po zwycięstwie 7:5, 6:3 nad Jeleną Rybakiną Iga Świątek po raz pierwszy awansowała do finału turnieju w Cincinna...
Przygoda Igi Świątek z turniejem w Montrealu skończyła się w czwartej rundzie. Polka przegrała w niej z Dunką Cl...
Iga Świątek pokonała 6:2, 6:2 Niemkę Evę Lys i awansowała do czwartej rundy turnieju w Montrealu. Dalej gra też...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas