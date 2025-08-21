Reklama

Losowanie US Open. Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę, nigdy ze sobą nie grały

W czwartek odbyło się losowanie turnieju singlowego US Open. Iga Świątek, która dotarła do finału miksta, zmierzy się w pierwszej rundzie z Kolumbijką Emilianą Arango.

Publikacja: 21.08.2025 21:20

Iga Świątek

Iga Świątek

Foto: REUTERS/Mike Segar

Tomasz Wacławek

Iga jeszcze w poniedziałek grała w Cincinnati, gdzie triumfowała w turnieju WTA 1000, ale już we wtorek pojawiła się w Nowym Jorku i przystąpiła do rywalizacji w mikście, który poprzedził część główną US Open.

Polka i jej partner Casper Ruud mają prawo być zadowoleni. Przegrali dopiero w finale – po super tie-breaku – z broniącą tytułu włoską parą Sara Errani – Andrea Vavassori.

US Open. Z kim zagra Iga Świątek?

– Myślę, że stworzyliśmy dobry zespół. Szczególnie, że nie mieliśmy czasu na przygotowania. Casper odpowiadał za taktykę, mówił mi dziesięć minut przed każdym meczem, co mam robić i naprawdę mi się to podobało. Grałam luźno, delektowałam się atmosferą – opowiadała Iga.

Polka wróciła na pozycję wiceliderki rankingu WTA, więc było wiadomo, że na Arynę Sabalenkę może trafić dopiero w finale US Open. Turniej zacznie spotkaniem z 24-letnią Kolumbijką Emilianą Arango, zajmującą 81. miejsce w rankingu. Wcześniej nigdy ze sobą nie grały.

Świątek nie powinna mieć też problemów w drugiej rundzie. Jej potencjalne rywalki to Holenderka Suzan Lamens (63. WTA) lub Amerykanka Valerie Glozman (899.), grająca z "dziką kartą". W trzeciej rundzie Iga może trafić na Julię Putincewą z Kazachstanu (54.) albo Annę Kalinską (31.), a w czwartej na inne Rosjanki – Jekaterinę Aleksandrową (14.) czy Dianę Sznajder (22.). W ćwierćfinale możliwe jest starcie z Amandą Anisimovą (9.), którą pokonała w finale Wimbledonu. Półfinał to z kolei potencjalny pojedynek z Coco Gauff (3.), Madison Keys (6.) czy Naomi Osaką (25.), z którą od niedawna współpracuje Tomasz Wiktorowski.

Kiedy finały US Open?

Pierwszych przeciwników w US Open poznali również Magdalena Fręch, Magda Linette oraz nasz jedyny singlista Kamil Majchrzak. Fręch powalczy o awans z Australijką Talią Gibson (107.), Linette – z Amerykanką McCartney Kessler (34.), a Majchrzak – z Boliwijczykiem Hugo Dellienem (122. ATP). W drugiej rundzie Polak może mieć okazję do rewanżu za porażkę w Wimbledonie – na jego drodze może stanąć Rosjanin Karen Chaczanow.

Rywalizacja rusza już w niedzielę. Finały 6 i 7 września, tytułów bronią Sabalenka i Jannik Sinner.

Źródło: rp.pl

Tenis Wielki Szlem US Open Osoby Magda Linette Iga Świątek Magdalena Fręch Kamil Majchrzak

