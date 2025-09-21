Powrót z dalekiej podróży. Iga Świątek triumfuje w Seulu, teraz kierunek Pekin

Szykowaliśmy się na wyrównaną walkę, bo w finale w Seulu mierzyły się dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, zajmujące miejsca w czołówce światowego rankingu.

Iga wcześniej nie straciła w Korei nawet seta, przegrała tylko dziesięć gemów, w sobotę odniosła dwa zwycięstwa w ciągu kilku godzin, ale niedzielny finał zaczęła słabo. Można było mieć obawy, czy jej świetna passa nie dobiega właśnie końca.

Iga Świątek wygrała trzeci turniej w sezonie

Pierwszego seta przegrała 1:6, bo grała nerwowo i popełniała błędy. Drugą partię zaczęła dużo lepiej, ale i tak do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. Polka zdołała doprowadzić do zwycięstwa, wróciła do gry, a w trzecim secie, także wyrównanym, zwieńczyła dzieło.

„Nigdy nie skreślaj Igi Świątek” – napisała oficjalna strona WTA. To trzeci wygrany przez Igę turniej w tym sezonie – po Wimbledonie i Cincinnati – i 25. w karierze. Potwierdziła tym samym, że nie zwykła przegrywać finałów (to był jej 30.).