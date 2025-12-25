Harry Kane osobowością roku. Rekord Roberta Lewandowskiego zagrożony

Aktualizacja: 25.12.2025 18:52 Publikacja: 25.12.2025 12:12
Harry Kane
Foto: REUTERS/Angelika Warmuth
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Kane został uznany przez magazyn „Kicker” – niemal jednogłośnie – za osobowość roku w niemieckim futbolu. Doceniono nie tylko jego strzeleckie wyczyny, ale także zaangażowanie w grę defensywną oraz wpływ na drużynę.
Dzięki jego pomocy Bayern odzyskał tytuł mistrzowski. Trudno w to uwierzyć, ale dla Kane'a było to pierwsze trofeum w karierze, bo przez 14 lat w Tottenhamie nie miał okazji triumfować w żadnych rozgrywkach.
– Gdybym miał opisać Harry'ego trzema słowami, odpowiedziałbym: bramki, bramki, bramki. Ale trzy słowa to za mało, więc jeśli nadal muszę być zwięzły, dodam tylko: twardo stąpający po ziemi, światowej klasy, zmieniający losy meczu – mówi dyrektor sportowy klubu z Monachium Max Eberl.
Czytaj więcej
Końcówka roku to tradycyjnie czas, w którym mniej jest wydarzeń sportowych. To nie znaczy jednak,...
– Wiele osób twierdzi, że strzelanie goli to najtrudniejsza rzecz w piłce i moim zdaniem tak jest. To może odmienić losy spotkania i mieć na niego największy wpływ. Największą dumą napawa mnie to, że udało mi się to robić przez tak długi czas i czuję, że mogę to robić jeszcze przez wiele lat. Patrząc na sportowe gwiazdy we wszystkich dyscyplinach, to nie są to tylko dwa czy trzy sezony, ale 5 do 15, w których stale rywalizuje się na równym poziomie, niezależnie od sytuacji czy drużyny – podkreśla Kane. – Mam teraz 32 lata i czasami przychodzi taki wiek, że ludzie po prostu zakładają, że zaczynasz zwalniać. Ale ja czuję, że jestem w szczytowym momencie kariery. To mój najlepszy start sezonu, co pokazuje, że można ciągle podnosić poprzeczkę i doskonalić się z roku na rok.
Liczby nie kłamią. Kane w tym sezonie Bundesligi zdobył już 19 bramek (w 15 meczach) i zmierza po trzecią z rzędu koronę króla strzelców. Kapitan reprezentacji Anglii chciałby pobić rekord Lewandowskiego, który w sezonie 2020/2021 uzbierał 41 goli. Trzeba przyznać, że jest na dobrej drodze, bo do końca rozgrywek pozostało jeszcze 19 kolejek.
Jeśli mu się to uda, za rok znów będzie głównym kandydatem do nagrody „Kickera”. Jest ona przyznawana od 1990 r.. Jej pierwszym laureatem został Franz Beckenbauer, który jako selekcjoner poprowadził reprezentację Niemiec do mistrzostwa świata.
Czytaj więcej
Tak szybkiej kariery dawno w Polsce nie było. Kacper Potulski niedawno skończył 18 lat, a już zac...
„Kicker” zwraca uwagę, że Kane to nie tylko znakomity piłkarz i ambasador Bundesligi, ale też skromny, rodzinny człowiek zaangażowany w działalność społeczną – jego fundacja pomaga walczyć ze stygmatyzacją osób z chorobami psychicznymi.
Bayern do gry po zimowej przerwie wróci 11 stycznia. Podejmie wówczas na Allianz Arenie Wolfsburg.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Rakowa. Z klubem z Częstochowy podpisał kontrakt do końca sezonu 2026/2027....
Jeśli wydaje się wam, że o najlepszym polskim piłkarzu wiecie już wszystko, to książka „Lewandowski. Prawdziwy”...
Po kilku tygodniach przepychanek i negocjacji między Legią i Rakowem Marek Papszun został zaprezentowany jako no...
Z kim mogą zagrać Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa w 1/16 i 1/8 finału Ligi Konferencji...
Tak szybkiej kariery dawno w Polsce nie było. Kacper Potulski niedawno skończył 18 lat, a już zachwyca kibiców w...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas