Harry Kane osobowością roku. Rekord Roberta Lewandowskiego zagrożony

78 meczów w Bundeslidze wystarczyło Harry'emu Kane'owi, by zdobył w Bundeslidze 100 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej (81 goli plus 19 asyst). Teraz napastnik Bayernu Monachium poluje na rekord Roberta Lewandowskiego.

Publikacja: 25.12.2025 12:12

Harry Kane

Harry Kane

Foto: REUTERS/Angelika Warmuth

Tomasz Wacławek

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Kane został uznany przez magazyn „Kicker” – niemal jednogłośnie – za osobowość roku w niemieckim futbolu. Doceniono nie tylko jego strzeleckie wyczyny, ale także zaangażowanie w grę defensywną oraz wpływ na drużynę.

Dzięki jego pomocy Bayern odzyskał tytuł mistrzowski. Trudno w to uwierzyć, ale dla Kane'a było to pierwsze trofeum w karierze, bo przez 14 lat w Tottenhamie nie miał okazji triumfować w żadnych rozgrywkach.

Harry Kane walczy o trzecią z rzędu koronę króla strzelców Bundesligi

– Gdybym miał opisać Harry'ego trzema słowami, odpowiedziałbym: bramki, bramki, bramki. Ale trzy słowa to za mało, więc jeśli nadal muszę być zwięzły, dodam tylko: twardo stąpający po ziemi, światowej klasy, zmieniający losy meczu – mówi dyrektor sportowy klubu z Monachium Max Eberl.

– Wiele osób twierdzi, że strzelanie goli to najtrudniejsza rzecz w piłce i moim zdaniem tak jest. To może odmienić losy spotkania i mieć na niego największy wpływ. Największą dumą napawa mnie to, że udało mi się to robić przez tak długi czas i czuję, że mogę to robić jeszcze przez wiele lat. Patrząc na sportowe gwiazdy we wszystkich dyscyplinach, to nie są to tylko dwa czy trzy sezony, ale 5 do 15, w których stale rywalizuje się na równym poziomie, niezależnie od sytuacji czy drużyny – podkreśla Kane. – Mam teraz 32 lata i czasami przychodzi taki wiek, że ludzie po prostu zakładają, że zaczynasz zwalniać. Ale ja czuję, że jestem w szczytowym momencie kariery. To mój najlepszy start sezonu, co pokazuje, że można ciągle podnosić poprzeczkę i doskonalić się z roku na rok.

Liczby nie kłamią. Kane w tym sezonie Bundesligi zdobył już 19 bramek (w 15 meczach) i zmierza po trzecią z rzędu koronę króla strzelców. Kapitan reprezentacji Anglii chciałby pobić rekord Lewandowskiego, który w sezonie 2020/2021 uzbierał 41 goli. Trzeba przyznać, że jest na dobrej drodze, bo do końca rozgrywek pozostało jeszcze 19 kolejek.

Kiedy pierwszy mecz Bayernu w 2026 r.?

Jeśli mu się to uda, za rok znów będzie głównym kandydatem do nagrody „Kickera”. Jest ona przyznawana od 1990 r.. Jej pierwszym laureatem został Franz Beckenbauer, który jako selekcjoner poprowadził reprezentację Niemiec do mistrzostwa świata.

„Kicker” zwraca uwagę, że Kane to nie tylko znakomity piłkarz i ambasador Bundesligi, ale też skromny, rodzinny człowiek zaangażowany w działalność społeczną – jego fundacja pomaga walczyć ze stygmatyzacją osób z chorobami psychicznymi.

Bayern do gry po zimowej przerwie wróci 11 stycznia. Podejmie wówczas na Allianz Arenie Wolfsburg.

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Bundesliga Osoby Robert Lewandowski Harry Kane Bayern Monachium Kluby piłkarskie
