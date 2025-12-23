Reklama
Iga Świątek, Premier League i NBA. Co obejrzeć w święta?

Końcówka roku to tradycyjnie czas, w którym mniej jest wydarzeń sportowych. To nie znaczy jednak, że nic się nie dzieje. Gra liga NBA, Orlen Basket Liga, jest niezawodna Premier League i oczywiście tenisiści.

Publikacja: 23.12.2025 17:19

W Wigilię o 13.10 na antenie TVP Sport będzie można stanąć „Oko w oko” z Igą Świątek, z którą porozmawiał Jacek Kurowski

Łukasz Majchrzyk

Nawet w okresie świąt będzie co obejrzeć w telewizji, bo nie wszyscy sportowcy mają wolne. Na pewno będą się cieszyć fani tenisa, dla których niespodzianki przygotowały TVP Sport i Canal+ Sport.

W Wigilię o 13.10 na antenie TVP Sport będzie można stanąć „Oko w oko” z Igą Świątek, z którą porozmawiał Jacek Kurowski. Najlepsza polska tenisistka jest rzadkim gościem w ojczyźnie, ale w grudniu pojawiła się na chwilę na spotkaniu z podopiecznymi swojej fundacji. Zaraz potem wyruszyła do Chin, na pokazowy turniej World Tennis Continental Cup.

Dlaczego w Boxing Day zaplanowano tylko jeden mecz Premier League?

Pierwszy mecz w Shenzhen Świątek zagra 26 grudnia z Jeleną Rybakiną (13.00, Canal+ Sport 2). Drugi raz wyjdzie na kort już dzień później, żeby zmierzyć się z Wang Xinyu (5.00, Canal+ Sport 2). To drugie spotkanie będzie idealne dla tych kibiców, którzy postanowią zarwać noc, żeby oglądać mecze NBA. Najlepsza liga świata tradycyjnie przygotowała na Boże Narodzenie bardzo mocny zestaw.

25 grudnia zagrają ze sobą Oklahoma City Thunder i San Antonio Spurs, czyli lider i wicelider Konferencji Zachodniej, Dallas Mavericks i Golden State Warriors oraz Houston Rockets i Los Angeles Lakers (Kevin Durant stanie naprzeciwko LeBrona Jamesa). Wszystkie spotkania można zobaczyć za pośrednictwem NBA League Pass, z kolei na antenie Eurosport 3 i Metro TV transmitowany będzie mecz Sacramento Kings – Dallas Mavericks (27 grudnia, 23.00).

Kiedy już odejdziemy od stołu w drugi dzień Świąt (z obowiązkowym kawałkiem serniczka) będziemy mogli wybrać między piłką nożną a koszykówką. Tradycyjnie 26 grudnia gra Premier League, która jednak w tym roku zaplanowała w tzw. Boxing Day tylko spotkanie Manchester United – Newcastle United (20.55, Canal+ Extra 1). Jak tłumaczą władze ligi, wszystko przez napięty terminarz i nagromadzenie meczów pucharowych, a umowa z nadawcami wymusza pokazywanie spotkań w weekendy. W przyszłym roku, kiedy 26 grudnia wypadnie w sobotę, oferta ma być już bogatsza.

W Polsce koszykarze też zagrają w święta

Dla fanów koszykówki propozycję ma Orlen Basket Liga, która od ponad dziesięciu lat gra w drugi dzień Bożego Narodzenia. Tutaj też zostały wytoczone najcięższe działa: Śląsk Wrocław podejmie Anwil Włocławek i chociaż to będzie okres świąteczny, to twardej walki na pewno nie zabraknie (17.30, Polsat Sport 1). Dwie godziny później na Polsacie Sport 3 zacznie się mecz Euroligi AS Monaco – Real Madryt (początek transmisji o 19.25).

Będzie też coś dla fanów włoskiej siatkówki – o godzinie 15.50 na Polsacie Sport 2 mecz Cucine Lube Civitanova i Gas Sales Bluenergy Piacenza.

