Iga Świątek, Premier League i NBA. Co obejrzeć w święta?

Nawet w okresie świąt będzie co obejrzeć w telewizji, bo nie wszyscy sportowcy mają wolne. Na pewno będą się cieszyć fani tenisa, dla których niespodzianki przygotowały TVP Sport i Canal+ Sport.

W Wigilię o 13.10 na antenie TVP Sport będzie można stanąć „Oko w oko” z Igą Świątek, z którą porozmawiał Jacek Kurowski. Najlepsza polska tenisistka jest rzadkim gościem w ojczyźnie, ale w grudniu pojawiła się na chwilę na spotkaniu z podopiecznymi swojej fundacji. Zaraz potem wyruszyła do Chin, na pokazowy turniej World Tennis Continental Cup.

Pierwszy mecz w Shenzhen Świątek zagra 26 grudnia z Jeleną Rybakiną (13.00, Canal+ Sport 2). Drugi raz wyjdzie na kort już dzień później, żeby zmierzyć się z Wang Xinyu (5.00, Canal+ Sport 2). To drugie spotkanie będzie idealne dla tych kibiców, którzy postanowią zarwać noc, żeby oglądać mecze NBA. Najlepsza liga świata tradycyjnie przygotowała na Boże Narodzenie bardzo mocny zestaw.

25 grudnia zagrają ze sobą Oklahoma City Thunder i San Antonio Spurs, czyli lider i wicelider Konferencji Zachodniej, Dallas Mavericks i Golden State Warriors oraz Houston Rockets i Los Angeles Lakers (Kevin Durant stanie naprzeciwko LeBrona Jamesa). Wszystkie spotkania można zobaczyć za pośrednictwem NBA League Pass, z kolei na antenie Eurosport 3 i Metro TV transmitowany będzie mecz Sacramento Kings – Dallas Mavericks (27 grudnia, 23.00).