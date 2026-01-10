Nie wierzyła, że pokonała Igę Świątek. Klaudia Zwolińska wygrała plebiscyt Przeglądu Sportowego

Aktualizacja: 11.01.2026 09:05 Publikacja: 10.01.2026 23:54
Z okazji 100-lecia plebiscytu Przeglądu Sportowego Gala Mistrzów Sportu odbyła się w miejscu szczególnym – w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Bohaterką wieczoru została Klaudia Zwolińska, podwójna mistrzyni świata w kajakarstwie górskim (C1 i K1), pierwsza zawodniczka w historii, która na jednych mistrzostwach zdobyła medale w trzech różnych konkurencjach (jeszcze brąz w crossie).
W głosowaniu kibiców Zwolińska pokonała triumfatorkę Wimbledonu Igę Świątek oraz brązowego medalistę mistrzostw świata w siatkówce Wilfredo Leona, czyli przedstawicieli dyscyplin – nie tylko w Polsce – o nieporównywalnie większej popularności, sile telewizyjnej i marketingowej.
– Nie spodziewałam się tego. Jestem w szoku – nie ukrywała Zwolińska. – Jak byłam dzieckiem, to marzyłam o wygranej. Oglądałam Justynę Kowalczyk i myślałam, że też chciałabym sięgnąć po zwycięstwo.
Czołową dziesiątkę plebiscytu uzupełnili mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik, zwycięzca 24-godzinnego wyścigu LeMans Robert Kubica, wicemistrzyni świata w skoku wzwyż Maria Żodzik, Robert Lewandowski, kapitan koszykarskiej reprezentacji, ćwierćfinalista mistrzostw Europy Mateusz Ponitka, ubiegłoroczna zwyciężczyni plebiscytu Aleksandra Mirosław oraz rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk.
Trenerem roku został główny szkoleniowiec kadry kobiet w boksie olimpijskim Tomasz Dylak, a drużyną roku już niemal tradycyjnie reprezentacja Polski siatkarzy. Zwycięzcą w kategorii wydarzenie sportowe została Wielka Warszawska, a nagroda za wyczyn roku trafiła do Andrzeja Bargiela, który jako pierwszy człowiek zjechał z Mount Everestu bez wspomagania dodatkowym tlenem.
Superczempiona odebrała tenisistka stołowa Natalia Partyka (sześciokrotna mistrzyni paraolimpijska i czterokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich). Czempionami stulecia uhonorowani zostali natomiast Robert Lewandowski i Justyna Kowalczyk, która plebiscyt wygrywała aż pięć razy.
– Dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, nie zamierzam kończyć kariery – uspokoił wszystkich obecnych na gali oraz widzów przed telewizorami Lewandowski podczas łączenia z Arabii Saudyjskiej, gdzie w niedzielę będzie miał szansę zdobyć pierwsze trofeum w 2026 r. – Superpuchar Hiszpanii (mecz Barcelona – Real Madryt o 20.00 w Eleven Sports 1).
