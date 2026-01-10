Nie wierzyła, że pokonała Igę Świątek. Klaudia Zwolińska wygrała plebiscyt Przeglądu Sportowego

Z okazji 100-lecia plebiscytu Przeglądu Sportowego Gala Mistrzów Sportu odbyła się w miejscu szczególnym – w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Reklama Reklama

Bohaterką wieczoru została Klaudia Zwolińska, podwójna mistrzyni świata w kajakarstwie górskim (C1 i K1), pierwsza zawodniczka w historii, która na jednych mistrzostwach zdobyła medale w trzech różnych konkurencjach (jeszcze brąz w crossie).

Czołowa dziesiątka plebiscytu na najlepszego sportowca Polski 2025 roku

W głosowaniu kibiców Zwolińska pokonała triumfatorkę Wimbledonu Igę Świątek oraz brązowego medalistę mistrzostw świata w siatkówce Wilfredo Leona, czyli przedstawicieli dyscyplin – nie tylko w Polsce – o nieporównywalnie większej popularności, sile telewizyjnej i marketingowej.

– Nie spodziewałam się tego. Jestem w szoku – nie ukrywała Zwolińska. – Jak byłam dzieckiem, to marzyłam o wygranej. Oglądałam Justynę Kowalczyk i myślałam, że też chciałabym sięgnąć po zwycięstwo.