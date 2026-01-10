Reklama

Nie wierzyła, że pokonała Igę Świątek. Klaudia Zwolińska wygrała plebiscyt Przeglądu Sportowego

Najlepszym sportowcem Polski w 2025 roku została Klaudia Zwolińska, dwukrotna mistrzyni świata w slalomie kajakowym. W głosowaniu kibiców wyprzedziła Igę Świątek. Czempionami stulecia uhonorowano Roberta Lewandowskiego i Justynę Kowalczyk.

Publikacja: 10.01.2026 23:54

Klaudia Zwolińska

Klaudia Zwolińska

Foto: PAP/Leszek Szymański

Tomasz Wacławek

Z okazji 100-lecia plebiscytu Przeglądu Sportowego Gala Mistrzów Sportu odbyła się w miejscu szczególnym – w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Bohaterką wieczoru została Klaudia Zwolińska, podwójna mistrzyni świata w kajakarstwie górskim (C1 i K1), pierwsza zawodniczka w historii, która na jednych mistrzostwach zdobyła medale w trzech różnych konkurencjach (jeszcze brąz w crossie).

Czołowa dziesiątka plebiscytu na najlepszego sportowca Polski 2025 roku

W głosowaniu kibiców Zwolińska pokonała triumfatorkę Wimbledonu Igę Świątek oraz brązowego medalistę mistrzostw świata w siatkówce Wilfredo Leona, czyli przedstawicieli dyscyplin – nie tylko w Polsce – o nieporównywalnie większej popularności, sile telewizyjnej i marketingowej.

Czytaj więcej

Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki
Skoki narciarskie
Puchar Świata w Zakopanem. Polscy skoczkowie na trzecim miejscu w konkursie duetów

– Nie spodziewałam się tego. Jestem w szoku – nie ukrywała Zwolińska. – Jak byłam dzieckiem, to marzyłam o wygranej. Oglądałam Justynę Kowalczyk i myślałam, że też chciałabym sięgnąć po zwycięstwo.

Czołową dziesiątkę plebiscytu uzupełnili mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik, zwycięzca 24-godzinnego wyścigu LeMans Robert Kubica, wicemistrzyni świata w skoku wzwyż Maria Żodzik, Robert Lewandowski, kapitan koszykarskiej reprezentacji, ćwierćfinalista mistrzostw Europy Mateusz Ponitka, ubiegłoroczna zwyciężczyni plebiscytu Aleksandra Mirosław oraz rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk.

Plebiscyt Przeglądu Sportowego. Wybrano trenera i drużynę roku

Trenerem roku został główny szkoleniowiec kadry kobiet w boksie olimpijskim Tomasz Dylak, a drużyną roku już niemal tradycyjnie reprezentacja Polski siatkarzy. Zwycięzcą w kategorii wydarzenie sportowe została Wielka Warszawska, a nagroda za wyczyn roku trafiła do Andrzeja Bargiela, który jako pierwszy człowiek zjechał z Mount Everestu bez wspomagania dodatkowym tlenem.

Czytaj więcej

Awans zapewnili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, wygrywając w mikście 7:6 (7–5), 7:6 (7–3) z Coco Gau
Tenis
United Cup. Polscy tenisiści trzeci raz z rzędu w finale, czas na pierwszy triumf

Superczempiona odebrała tenisistka stołowa Natalia Partyka (sześciokrotna mistrzyni paraolimpijska i czterokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich). Czempionami stulecia uhonorowani zostali natomiast Robert Lewandowski i Justyna Kowalczyk, która plebiscyt wygrywała aż pięć razy.

– Dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, nie zamierzam kończyć kariery – uspokoił wszystkich obecnych na gali oraz widzów przed telewizorami Lewandowski podczas łączenia z Arabii Saudyjskiej, gdzie w niedzielę będzie miał szansę zdobyć pierwsze trofeum w 2026 r. – Superpuchar Hiszpanii (mecz Barcelona – Real Madryt o 20.00 w Eleven Sports 1).

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
