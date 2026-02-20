Powstaje film o Adamie Małyszu. Kto zagra wybitnego skoczka?

Adama Małysza zagra Bartłomiej Deklewa
Triumf Małysza w Turnieju Czterech Skoczni sprawił, że w Polsce wybuchła małyszomania, fenomen, który wyprowadził skoki narciarskie z niszy i na lata zatrzymał przed telewizorami całą Polskę. Ta wygrana okazała się przełomowa dla kariery Małysza.
– Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – mówi Adam Małysz.
Akcja filmu „Adam” rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.
Czytaj więcej
Kacper Tomasiak, podobnie jak Adam Małysz, jest raczej skromny i wycofany, ale ukierunkowany na c...
– To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – mówi reżyser filmu Tomek Matuszczak.
Okres zdjęciowy potrwa trzy miesiące. Zdjęcia realizowane będą m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle.
– Jest to duże wyzwanie produkcyjne: odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach – emocjonalnie i z bliska – mówi w imieniu producentów Maciej Rzączyński, CEO East Studio.
Małysza zagra Bartłomiej Deklewa, jeden z najciekawszych aktorów młodego pokolenia (rocznik 2000), znany m.in. z ról w serialu „Absolutni debiutanci” czy filmach „Światłoczuła” oraz „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”.
Czytaj więcej
Kacper Tomasiak ma już dwa medale olimpijskie. 19-letni Polak do srebra na normalnej skoczni doło...
W obsadzie znaleźli się też Maja Szopa (jako Izabela Małysz), Paweł Koślik (jako twórca sukcesów skoczka Apoloniusz Tajner) i Tomasz Kot (menedżer Edi Federer). W filmie, który do kin ma trafić w 2027 r., wystąpią również m.in. Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki i Dorota Pomykała.
Aleksandra Mirosław zaskoczyła wszystkich kibiców. Mistrzyni olimpijska z Paryża i rekordzistka świata we wspina...
Do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo został tydzień. W piątek ślubowan...
Wszystkie badania marketingowe pokazują, że nic nie działa tak dobrze na wybory czytelników jak polecenie znajom...
Najlepszym sportowcem Polski w 2025 roku została Klaudia Zwolińska, dwukrotna mistrzyni świata w slalomie kajako...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas