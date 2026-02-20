Powstaje film o Adamie Małyszu. Kto zagra wybitnego skoczka?

Triumf Małysza w Turnieju Czterech Skoczni sprawił, że w Polsce wybuchła małyszomania, fenomen, który wyprowadził skoki narciarskie z niszy i na lata zatrzymał przed telewizorami całą Polskę. Ta wygrana okazała się przełomowa dla kariery Małysza.

Reklama Reklama

– Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – mówi Adam Małysz.

Będzie film o Adamie Małyszu. Duże wyzwanie produkcyjne

Akcja filmu „Adam” rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.

– To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – mówi reżyser filmu Tomek Matuszczak.