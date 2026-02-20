Reklama

Powstaje film o Adamie Małyszu. Kto zagra wybitnego skoczka?

25 lat po zwycięstwie Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni rozpoczęły się zdjęcia do filmu fabularnego „Adam”. Twórcy tej produkcji chcą pokazać kulisy drogi mistrza na szczyt.

Publikacja: 20.02.2026 11:16

Adama Małysza zagra Bartłomiej Deklewa

Adama Małysza zagra Bartłomiej Deklewa

Foto: MMalota_EastStudio_

Dział Sportowy

Triumf Małysza w Turnieju Czterech Skoczni sprawił, że w Polsce wybuchła małyszomania, fenomen, który wyprowadził skoki narciarskie z niszy i na lata zatrzymał przed telewizorami całą Polskę. Ta wygrana okazała się przełomowa dla kariery Małysza.

– Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – mówi Adam Małysz.

Będzie film o Adamie Małyszu. Duże wyzwanie produkcyjne

Akcja filmu „Adam” rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.

Czytaj więcej

Apoloniusz Tajner dla „Rzeczpospolitej”. „Kacper Tomasiak? Z taką osobowością trzeba się urodzić"
Skoki narciarskie
Apoloniusz Tajner dla „Rzeczpospolitej”. „Kacper Tomasiak? Z taką osobowością trzeba się urodzić"

– To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – mówi reżyser filmu Tomek Matuszczak.

Reklama
Reklama

Okres zdjęciowy potrwa trzy miesiące. Zdjęcia realizowane będą m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle.

– Jest to duże wyzwanie produkcyjne: odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach – emocjonalnie i z bliska – mówi w imieniu producentów Maciej Rzączyński, CEO East Studio.

Kim jest Bartłomiej Deklewa?

Małysza zagra Bartłomiej Deklewa, jeden z najciekawszych aktorów młodego pokolenia (rocznik 2000), znany m.in. z ról w serialu „Absolutni debiutanci” czy filmach „Światłoczuła” oraz „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”.

Czytaj więcej

Kacper Tomasiak
Sporty zimowe
Wspaniała sztafeta pokoleń. Kacper Tomasiak dołączył do elitarnego grona

W obsadzie znaleźli się też Maja Szopa (jako Izabela Małysz), Paweł Koślik (jako twórca sukcesów skoczka Apoloniusz Tajner) i Tomasz Kot (menedżer Edi Federer). W filmie, który do kin ma trafić w 2027 r., wystąpią również m.in. Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki i Dorota Pomykała.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Skoki Narciarskie Turniej Czterech Skoczni Film Osoby Adam Małysz
Ostatni rozdział mistrzyni olimpijskiej. Aleksandra Mirosław ogłosiła to w dniu urodzin
Sport
Ostatni rozdział mistrzyni olimpijskiej. Aleksandra Mirosław ogłosiła to w dniu urodzin
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Prezydent na ślubowaniu olimpijczyków: Nikt by nie uwierzył
Sport
Prezydent na ślubowaniu olimpijczyków: Nikt by nie uwierzył
O ile wydania cyfrowe – audiobooki, e-booki – rosną mocno z roku na rok w przypadku kryminałów czy f
Sport
Książka sportowa jak szalik lub koszulka. Co kibice czytali w 2025 roku?
Klaudia Zwolińska
Sport
Nie wierzyła, że pokonała Igę Świątek. Klaudia Zwolińska wygrała plebiscyt Przeglądu Sportowego
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama