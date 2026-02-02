Reklama

Ostatni rozdział mistrzyni olimpijskiej. Aleksandra Mirosław ogłosiła to w dniu urodzin

Aleksandra Mirosław zaskoczyła wszystkich kibiców. Mistrzyni olimpijska z Paryża i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej na czas ogłosiła, że po tym sezonie zakończy karierę.

Publikacja: 02.02.2026 17:00

Ostatni rozdział mistrzyni olimpijskiej. Aleksandra Mirosław ogłosiła to w dniu urodzin

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Tomasz Wacławek

Datę wybrała nieprzypadkowo – w poniedziałek obchodzi 32. urodziny. Na ten dzień jedyna polska złota medalistka ostatnich igrzysk olimpijskich przygotowywała się już od pewnego czasu.

„Ta myśl pojawiła się w mojej głowie wiele lat temu i bardzo długo dojrzewała. Już od dawna wiedziałam, w jaki sposób chcę odejść ze świata sportu w tej roli. Na topie. Na moich warunkach. Po prostu po swojemu. Sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem startowym” – zapowiedziała w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, z trudem powstrzymując łzy.

Aleksandra Mirosław kończy karierę. Kiedy jej pożegnalny start? 

W swoim ostatnim roku startów nasza mistrzyni olimpijska zamierza się skupić na dwóch ważnych imprezach: Pucharze Świata w Krakowie (3-5 lipca) oraz mistrzostwach Europy w Laval (28-30 sierpnia).

Czytaj więcej

Paryż 2024. Windą do nieba. Aleksandra Mirosław mistrzynią olimpijską, Aleksandra Kałucka z brązem
Paryż 2024
Paryż 2024. Windą do nieba. Aleksandra Mirosław mistrzynią olimpijską, Aleksandra Kałucka z brązem

„Przede mną ostatnie miesiące przygotowań i startów, a moje zaangażowanie, cele i podejście do pracy się nie zmieniają. Jak zawsze jestem w tym całą sobą. Chciałabym was zaprosić do tego ostatniego rozdziału, w szczególności do Krakowa, w pierwszy weekend lipca, gdzie po raz ostatni wystartuję w Pucharze Świata. Nie wiem, jak zakończy się ten etap, ale zrobię wszystko, by zakończył się w najlepszy możliwy sposób” – obiecała.

Mirosław jest także trzykrotną mistrzynią świata i dwukrotną mistrzynią Europy, a od 2021 r. również rekordzistką świata (jej aktualny rekord to 6,03 s). Rok temu wygrała plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca Polski, pokonując m.in. Natalię Bukowiecką i Igę Świątek.

Czytaj więcej

Aleksandra Mirosław, sylwetka złotej medalistki olimpijskiej
Plus Minus
Aleksandra Mirosław, sylwetka złotej medalistki olimpijskiej

„Sport zawsze pozostanie ważną częścią tego, kim jestem, mimo że moja rola będzie się stopniowo zmieniać. Na opowiedzenie tej historii przyjdzie jednak jeszcze czas” – zaznaczyła Mirosław.

Aleksandra Mirosław
