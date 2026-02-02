Ostatni rozdział mistrzyni olimpijskiej. Aleksandra Mirosław ogłosiła to w dniu urodzin

Datę wybrała nieprzypadkowo – w poniedziałek obchodzi 32. urodziny. Na ten dzień jedyna polska złota medalistka ostatnich igrzysk olimpijskich przygotowywała się już od pewnego czasu.

Reklama Reklama

„Ta myśl pojawiła się w mojej głowie wiele lat temu i bardzo długo dojrzewała. Już od dawna wiedziałam, w jaki sposób chcę odejść ze świata sportu w tej roli. Na topie. Na moich warunkach. Po prostu po swojemu. Sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem startowym” – zapowiedziała w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, z trudem powstrzymując łzy.

Aleksandra Mirosław kończy karierę. Kiedy jej pożegnalny start?

W swoim ostatnim roku startów nasza mistrzyni olimpijska zamierza się skupić na dwóch ważnych imprezach: Pucharze Świata w Krakowie (3-5 lipca) oraz mistrzostwach Europy w Laval (28-30 sierpnia).

„Przede mną ostatnie miesiące przygotowań i startów, a moje zaangażowanie, cele i podejście do pracy się nie zmieniają. Jak zawsze jestem w tym całą sobą. Chciałabym was zaprosić do tego ostatniego rozdziału, w szczególności do Krakowa, w pierwszy weekend lipca, gdzie po raz ostatni wystartuję w Pucharze Świata. Nie wiem, jak zakończy się ten etap, ale zrobię wszystko, by zakończył się w najlepszy możliwy sposób” – obiecała.