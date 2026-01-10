„Nie da się zmienić wszystkiego naraz". Polscy sportowcy o postanowieniach noworocznych

Mistrzyni świata IPC w pchnięciu kulą (F33) z Dubaju daje naszym czytelnikom cenne wskazówki.

– Zamiast „chcę być lepszy”, powiedz sobie „ćwiczę 20 minut dziennie przez 30 dni; najlepsi trenują o stałej porze – nawet gdy im się nie chce. Ustal stałą godzinę działania i traktuj ją jak trening. Sportowcy wiedzą, że medale są efektem codziennej pracy. Zamiast pytać „czy już widać efekty?”, pytaj „czy dziś zrobiłem to, co trzeba?”. Zapisywanie wyników napędza motywację. Zrób listę: ile czasu ćwiczyłeś, czego się nauczyłeś, co poszło lepiej niż tydzień temu. Zawodowcy nie mówią sobie: „jestem beznadziejny”, tylko: „to trudne, ale dam radę”. Zmień krytykę na instrukcję: „następnym razem zrobię to inaczej”. Trening w grupie albo wsparcie innych bardzo zwiększa wytrwałość. Nawet jedna osoba, z którą dzielisz postępy, robi różnicę. No i ostatnie: Sportowiec przegrywa… i wraca silniejszy. Nie pytaj „dlaczego mi nie wyszło?”, tylko „czego mnie to nauczyło?”.

Łukasz Gutkowski: Nawyk pozwala nam nie myśleć

Dla Łukasza Gutkowskiego, czołowego polskiego pięcioboisty nowoczesnego, najważniejsze jest z kolei zbudowanie nawyku.

– Sam cel często jest motywacją, ale z doświadczenia własnego oraz obserwacji widzę, że jednak cel długoterminowy (taki jak wynik albo zrzucenie kilku kilogramów) jest pułapką samą w sobie – cel na tyle odległy, że po kilku/kilkunastu dniach staje się demotywacją. Moje rady dotyczące osiągania celów, tych noworocznych, ale i każdych innych to dwa elementy. Pierwszy to osiągnięcie stanu, w którym sam proces staje się ciekawą drogą, w której chcemy trwać. Czasami jest to budowanie świadomości, która z dnia na dzień staje się kolejną motywacją (dobre wybory, te na talerzu czy też świadomy trening – dlaczego taki, a nie inny) – krótko mówiąc, zakochanie się w „drodze”, a nie w efekcie końcowym. Drugi i chyba z perspektywy czasu ważniejszy, bo to on pozwala osiągnąć zamierzone cele, gdy jest „ciężko”, to nawyk. Zbudowanie nawyku! To on pozwala nam wytrwać w dowolnym postanowieniu. Nawyk pozwala nam nie myśleć. Czyli nie potrzebujemy motywacji, bo ta czasami jest, a czasami odpływa, zaś nawyk automatyzuje pewne rzeczy, w tym nasze decyzje – np. zbilansowane śniadanie każdego ranka lub trening o konkretnej godzinie co drugi dzień. Na początku bez wymówek, później wchodzi w krew – tak działa nawyk. Zresztą ma to swoje podłoże naukowe. Wielokrotnie zgłębiałem ten temat i nasze życie dzień po dniu to suma wielu nawyków. Jeśli będą one dobrze dobrane, to osiągnięcie jakiegokolwiek celu w perspektywie czasu staje się formalnością – tłumaczy nam olimpijczyk z Tokio i Paryża oraz młodzieżowy mistrz Europy.

Tomasz Czaplicki: Nie da się zmienić wszystkiego naraz

Żadnych kłopotów z motywacją nie ma natomiast Tomasz Czaplicki, uprawiający kajakowy freestyle. Zdobywca Pucharu Europy przyznaje, że udaje mu się łączyć pracę z pasją.